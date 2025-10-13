Toño Sanchís y Belén Esteban, cara a cara en el juzgado: su llegada por separado y dos actitudes muy diferentes

Este lunes, 13 de octubre, es un día muy importante en la vida de la colaboradora de televisión Belén Esteban (51 años).

A las diez de la mañana, tal y como avanzó EL ESPAÑOL, se ha celebrado el juicio, ante la Audiencia Provincial de Madrid, en el que Toño Sanchís (52), exmánager de Belén, se enfrenta a tres años y medio de cárcel por presunta apropiación indebida de 388.800 euros.

Minutos antes del inicio del juicio, Toño Sanchís y Belén Esteban han llegado a los juzgados de Plaza de Castilla, y lo han hecho por separado y con una actitud bastante diferente. Por su parte, el mánager de los famosos ha hecho acto de presencia muy sonriente.

Toño Sanchís, llegando a los juzgados. Gtres

Acompañado de su abogado, y sin la presencia de su mujer, Loreno Romero, Toño ha accedido al interior de los juzgados sin apearse de su sonrisa y saludando cordialmente a la prensa allí congregada. Por su parte, Belén Esteban ha llegado de la mano de su marido, Miguel Marcos.

Al contrario del que fue su representante y amigo, Belén se ha mostrado muy seria y parca en palabras. Conviene aclarar que la situación judicial de Toño Sanchís no parece demasiado halagüeña, a la luz del escrito de acusación al que accedió, días atrás, EL ESPAÑOL.

Según este escrito, el fiscal señala que el mánager de Belén Esteban, "con ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial", se quedó con un total de 388.868,14 euros de su representada. Tal y como sostiene la Fiscalía, Toño se apropió del dinero de Belén.

Lo hizo mientras fue socio al 50 por ciento de la Agencia de Servicios Lorant SL, con la que Belén firmó un contrato de representación hasta el año 2015. Según el fiscal, el mánager "hizo suyo" el dinero de Esteban aplicando una comisión superior a la del 20 por ciento estipulada.

Belén Esteban llegando al juzgado junto a su marido, Miguel. Gtres

Una vez finalizó el contrato, Belén Esteban demandó a la agencia de Toño Sanchís, que resultó condenado en vía civil. Dicha sentencia le ordenó que devolviese los 388.864 euros mencionados, cosa que nunca sucedió. Tan sólo entregó 49.318,33 euros.

Por lo tanto, ahora, la Fiscalía solicita en el juicio que Sanchís devuelva los 339.549,81 euros restantes. Cabe recordar, en esa línea, que actualmente la Agencia de Servicios Lorant ya no existe. La empresa fue declarada en concurso voluntario de acreedores en marzo de 2020.

El buen momento de Belén

Belén Esteban y Miguel Martos, saliendo del juzgado. Gtres

Paralelamente a este trance, hay que señalar que Belén Esteban afronta un buen momento personal y profesional. Está trabajando en el programa No somos nadie, emitido en el Canal Ten y en Canal Quickie, tras la cancelación de La familia de la tele, en TVE.

A este favorable momento se une que, a nivel empresarial, su empresa, Sabores de la Esteban SL, anunció su disolución hace unas semanas a través del BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil), y ha iniciado el proceso de liquidación.

La marca, que se distribuyó en grandes superficies y las cadenas de supermercados Carrefour, Día y Alcampo, arrancó con fuerza en su lanzamiento.

Pero a medida que fue pasando el tiempo se topó con muchas dificultades: desde una feroz competencia a la dificultad para acertar con las estrategias del inbound marketing. O lo que es lo mismo: el reto de implementarse entre la clientela.