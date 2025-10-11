Joana Sanz rompe su silencio tras el nacimiento de su primer hijo con Dani Alves: "Las cosas no siempre salen bien"

La llegada del primer hijo de Joana Sanz (33 años) y Dani Alves (42) ha sido una de las noticias de la semana. El nacimiento del bebé tuvo lugar en Barcelona hace unos días, pero ni la modelo ni el futbolista habían querido confirmar la noticia públicamente… hasta ahora.

Y es que la pareja ha preferido vivir este momento en la más estricta intimidad. Instalada junto al futbolista y su recién nacido en su residencia de Esplugues de Llobregat, la modelo ha recurrido a sus redes sociales para lanzar un sincero y contundente comunicado.

“Me da tristeza que hagan una nota de prensa vacía (porque no saben nada) en la que hablan del nacimiento de un bebé que no ha sido anunciado por alguno de sus progenitores", comienza su escrito. No le ha gustado la manera en la que se ha desarrollado la cobertura mediática de la llegada al mundo de su pequeño.

El bebé "está sano"

"Deberían tener un poco de tacto y pensar que no siempre las cosas salen bien, que hay complicaciones y muchas otras situaciones horribles”, ha escrito la modelo, visiblemente molesta.

A pesar de su tono crítico, Joana ha querido tranquilizar a sus seguidores confirmando que el bebé se encuentra bien: “Gracias a Dios no fue nuestro caso y está sano, invadiéndonos de amor”.

Además, ha aprovechado para agradecer los mensajes de cariño recibidos y el respeto mostrado por algunos medios de comunicación.

No obstante, la canaria también lanzó una reflexión sobre los comentarios negativos que ha recibido: “Lamentablemente no todos los mensajes son bonitos. Siempre hay gente tan podrida por dentro que tiene el valor de desearle mal a un bebé”.

"No publicaremos nada de nuestro bebé"

Por ese motivo, Sanz ha sido tajante: “No publicaremos absolutamente nada de nuestro bebé y haremos todo lo posible por protegerlo mediáticamente”.

Así, la única imagen que acompaña su post es una fotografía de una pulsera infantil con la fecha de nacimiento de su primer hijo en común grabada sobre el metal: "1.10.2025".

Mientras tanto, Dani Alves, que fue visto recientemente llegando a su domicilio sin hacer declaraciones, mantiene su silencio.

El tercer hijo de Dani Alves

La pareja vive ahora centrada en la nueva etapa que comienza con la llegada de su primer hijo en común.

Atrás queda la etapa más oscura y difícil de su relación, y que quedó zanjada el pasado 28 de marzo cuando el deportista fue absuelto de un delito de agresión sexual después de que la jueza asegurara en la sentencia que la denuncia que se le interpuso al exdeportista por presunta agresión sexual está plagada de "vacíos, imprecisiones y contradicciones sobre los hechos".

Cabe recordar que para Joana Sanz este es su primer hijo. Alves, por su parte, es ya padre de Victoria y Daniel, dos hijos nacidos de su relación con su primera esposa, Dinorah Santana.