Fernando, el hermano de Sofía Palazuelo, y Micaela Belmont se dan el 'sí, quiero': Patricia Llosa, entre los invitados a la boda

Micaela Belmont ha contraído matrimonio con Fernando Palazuelo en Cáceres este sábado, 11 de octubre. GTRES

El centro histórico de Cáceres ha acogido este sábado, 11 de octubre, uno de los enlaces más destacados del otoño. Fernando Palazuelo, hermano de Sofía Palazuelo (33), se ha casado con la actriz peruana Micaela Belmont (31).

La celebración ha reunido a algunos miembros de la aristocracia española, como los duques de Huéscar, y a destacadas personalidades de la alta sociedad peruana, como la exmujer de Mario Vargas Llosa, Patricia Llosa (80).

La ceremonia religiosa ha dado comienzo a las 14:00 horas en la parroquia de Santiago, uno de los templos más antiguos de la ciudad, cuyos orígenes se remontan al siglo XII. En él se ha podido ver a la novia, muy elegante, enfundada en un espectacular vestido con tiras inspirado en los trenzados tradicionales de su país natal, acompañado por un ramo de calas blancas.

Micaela Belmont, a su entrada a la iglesia de Santiago, en Cáceres, donde ha tenido lugar el enlace. GTRES

Micaela, arropada por su hermano

Micaela, sonriente y visiblemente feliz, ha entrado en la iglesia del brazo de su hermano, Rafael Belmont Álvarez-Calderón.

En ausencia del padre de ambos, el empresario Rafael Belmont, que fue gerente de la importadora peruana Perufarma, fallecido hace casi seis años, el arquitecto ha hecho los honores de padrino y ha accedido con la actriz al interior del edificio.

Entre los 250 invitados, ha destacado la presencia de Sofía Palazuelo, junto a su marido, el duque de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart (34).

Los duques de Huéscar, en la boda de Fernando Palazuelo y Micaela Belmont. GTRES

Los duques de Huéscar, muy elegantes

Ambos han acaparado todas las miradas nada más llegar. Clásicos y elegantes, han sido los asistentes más sofisticados de la cita.

Cabe recordar que la pareja dio la bienvenida a su tercer hijo en común, su primer varón, al que han llamado Fernando -al igual que su padre, el pasado 10 de septiembre.

También se ha dejado ver buena parte de la familia Palazuelo-Barroso, así como un nutrido grupo de amigos del matrimonio llegados desde Perú, entre ellos empresarios, artistas y amigos de la novia y su familia.

Piru Urqujo, Tristán Ramírez y Patricia Llosa han sido algunos de los 250 invitados que han asistido a la boda. Europa Press

La viuda de Vargas Llosa, invitada

También han estado presentes en la ceremonia Ágatha Ruiz de la Prada (65) junto a su hijo Tristán Ramírez (38).

Asimismo, Piru Urquijo, abuela de Teresa Urquijo y Moreno, mujer de José Luis Martínez-Almeida; además de miembros del Ejecutivo local, como el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, no han querido perderse esta cita.

Fernando Palazuelo y Micaela Belmont se han convertido este sábado, 11 de octubre, en marido y mujer. GTRES

Banquete en el palacio de Godoy

Tras la ceremonia, los recién casados y sus invitados se han trasladado al imponente Palacio de Godoy, un edificio renacentista del siglo XVI reconvertido en hotel de lujo que opera la cadena Hilton. Allí está previsto que tenga lugar la celebración con un banquete de inspiración mediterránea y guiños a la cultura peruana.

Hace apenas unos días, Fernando Palazuelo y su prometida organizaron una exclusiva fiesta preboda en Toledo, ciudad que guarda una estrecha relación con la historia familiar del novio.

El escenario elegido no pudo ser más simbólico: el Palacio de Galiana, una joya arquitectónica situada a orillas del río Tajo, vinculada desde hace generaciones a la familia Barroso, por línea materna de Fernando, y que actualmente gestiona su hermana Sofía.

Los recién desposados, que viven a caballo entre España y Perú, quisieron reunir a familiares y amigos más cercanos en un almuerzo íntimo y elegante, marcado por la emoción previa al gran día.