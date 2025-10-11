Alberto Herrera y Blanca Llandres, de boda con Rocío Crusset una semana antes de darse el 'sí, quiero'

Alberto Herrera y Blanca Llandres, en la boda de la influencer brasileña Luiza Martins de Melo y Pablo Pascual-Terrats. Instagram

A solo una semana de protagonizar su propia boda, Alberto Herrera (32 años) y Blanca Llandres (29) se han dejado ver en otro enlace. Han celebrado su pedida de mano. El pasado viernes, 10 de octubre, los futuros esposos han vivido un día muy especial al lado de su círculo más cercano.

El hijo del periodista Carlos Herrera (68) y la presentadora Mariló Montero (60) y su prometida han asistido al 'sí, quiero' de unos amigos en común en Marbella. En esta localidad de la Costa del Sol, en Málaga, ha tenido lugar la ceremonia nupcial de Luiza Martins de Melo (33), una influencer brasileña, y el empresario sevillano Pablo Pascual-Terrats.

En la cita han coincidido con Rocío Crusset (31), hermana del locutor de radio y el diseñador Nicolás Montenegro (36), ambos encargados de confeccionar el vestido que lucirá Blanca dentro de solo siete días.

Alberto Herrera y Blanca Llandres, con Rocío Crusset y Nicolás Montenegro en la boda de unos amigos en común en Marbella. Instagram

Boda en Marbella

El enlace de la influencer nacida en Belo Horizonte y el empresario, vinculado al sector inmobiliario y miembro de una familia dedicada tradicionalmente a la construcción, ha reunido a numerosos rostros conocidos de la sociedad andaluza e internacional.

La ceremonia religiosa se ha oficiado en la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, uno de los templos más emblemáticos del casco histórico marbellí. Hasta el templo ha llegado la novia, radiante con un vestido de corte romántico y velo catedral diseñado por Nicolás Montenegro.

Entre los asistentes, además de Alberto y Blanca, quien ha presumido orgullosa de su barriga premamá, se encontraban amigos íntimos de la pareja y figuras del mundo de la moda y la comunicación.

Tras la ceremonia religiosa, los invitados se trasladaron a la Finca La Concepción, un enclave situado a las afueras de la localidad malagueña, escenario habitual de grandes eventos de la alta sociedad andaluza.

Alberto Herrera y Blanca Llandres en la celebración de su pedida de mano. Redes sociales

La pedida 'oficial'

Rocío Crusset, que mantiene una relación muy cercana con su hermano Alberto, se ha dejado ver con los futuros esposos y con Nicolás Montenegro. El diseñador andaluz, en colaboración con la modelo, ha trabajado en la creación del vestido de novia de Blanca Llandres.

Según ha trascendido, el diseño que Blanca lucirá el próximo sábado, 18 de octubre, en su boda con Alberto será una creación exclusiva del atelier de Montenegro, confeccionada con tejidos de alta calidad y pensada para reflejar el estilo natural y sencillo de la novia.

Esta aparición en la boda de Luiza Martins de Melo y Pablo Pascual-Terrats ha servido como una suerte de “ensayo general” para Alberto y Blanca. Estos esperan su primer hijo en común y hace tan solo una semana celebraron la pedida de mano 'oficial', acompañados de sus seres queridos.

"La mejor persona que conozco"

"El sábado me prometí con la mejor persona que conozco. Fue una tarde inolvidable", escribía entonces Blanca Llandres. "No hay nada como estar con la familia. Muchas gracias por todos vuestros mensajes. PD: la comida fue en El Mercaito, en Heliópolis".

No cabe duda de que están siendo semanas especialmente intensas para la pareja, quienes ya están en a punto de disfrutar de su gran día. Todo está listo ya para que formalicen su noviazgo en Sanlúcar de Barrameda, localidad donde los Herrera tienen una residencia frente al mar.

Hace unos días, con motivo de la pedida de mano, Mariló Montero confesaba en sus redes sociales que está viviendo "con mucha ilusión" este momento. Uno que califica como el "inicio de una nueva etapa llena de amor. Y, donde la alegría rebosa entre los amigos".

En plena recta final, los preparativos de la boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres, que promete ser uno de los eventos sociales más destacados del otoño, parecen estar más que encaminados.