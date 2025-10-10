El fiscal pide tres años y medio de cárcel para Toño Sanchís por "apropiarse" de 388.800 euros de Belén Esteban

La Fiscalía solicita tres años y medio de cárcel para el mánager de famosos Toño Sanchís (52 años) por, supuestamente, apropiarse de más de 388.800 euros de Belén Esteban (51 años), a quien representaba.

Este lunes, a partir de las diez de la mañana, se celebrará el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, en el que Sanchís se sentará en el banquillo de los acusados por un supuesto delito continuado de apropiación indebida.

En su escrito de acusación, el fiscal señala que el mánager de Belén Esteban, "con ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial", se quedó con un total de 388.868,14 euros de su representada.

Como relata el documento, el 13 de junio 2009, la exmujer de Jesulín de Ubrique firmó un contrato con la Agencia de Servicios Lorant SL, para que esta compañía la representase en España y en todo el mundo. El acuerdo estuvo vigente hasta 2015.

Fue en ese tiempo, según la Fiscalía, cuando Sanchís, que era socio al 50% de la agencia, se apropió de dinero de Esteban.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.