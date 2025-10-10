Fernando, el hermano de Sofía Palazuelo, y Micaela Belmonte, celebran una fiesta preboda en el palacio familiar en Toledo

La cuenta atrás ha comenzado. En tan solo unas horas, el palacio de Godoy, en el centro histórico de Cáceres, acogerá la boda de Fernando Palazuelo, hermano de Sofía Palazuelo (33 años), con la actriz peruana Micaela Belmont.

La ceremonia religiosa se oficiará el próximo 11 de octubre a las 14:00 horas en la parroquia de Santiago, un templo cuyos orígenes se remontan al siglo XII. La fiesta posterior al 'sí, quiero' se celebrará en el citado edificio, del siglo XVI, reconvertido en un hotel de lujo.



Antes de que se conviertan en marido y mujer, el cuñado de Fernando Fitz-James Stuart (34) y su prometida han celebrado una fiesta preboda con sus invitados en la ciudad de Toledo. El lugar elegido, curiosamente, es otro palacio: el de Galiana, situado a orillas del Tajo. Un espacio que guarda un fuerte vínculo con la familia del novio.

Micaela Belmont, en su fiesta preboda, en Toledo, con un grupo de amigas. Instagram

Celebración íntima

La pareja, que vive a caballo entre España y Perú, ha recibido a parte de los invitados de su boda en Toledo con un almuerzo al que han asistido familiares y amigos.

El encuentro ha sido de carácter íntimo, tal y como se ha podido ver en algunas instantáneas publicadas por los propios asistentes.

En las imágenes compartidas por algunos de sus allegados se puede ver a los novios disfrutando de una jornada previa entre risas, música, bailes y mucha complicidad.

Micaela Belmont, en el almuerzo que ha ofrecido a los invitados a su boda en el palacio de Galiana. Instagram

Un lugar con historia

Todo ello en un entorno de ensueño que combina historia y romanticismo. El palacio de Galiana, considerada una de las grandes joyas arquitectónicas de la ciudad, es una residencia histórica ubicada a las afueras de Toledo.

Su origen se remonta al siglo XI, cuando fue construido como almunia (o palacio de recreo) por el rey taifa Al-Mamún, quien lo utilizó junto a sus legendarios huertos y jardines.

Desde el siglo XVI, el edificio lleva su nombre actual, inspirado en la princesa Galiana, hija del rey Galafre y esposa de Carlomagno, cuya historia de amor envuelve de cierta magia este rincón toledano.

El Palacio de Galiana está gestionado por la familia del novio, hermano de Sofía Palazuelo. Palacio de Galiana.

El palacio privado de la familia

En la actualidad, el palacio de Galiana es gestionado por la familia de Sofía y Fernando Palazuelo, descendientes de Alejandro Fernández de Araoz y Carmen Marañón, quienes adquirieron y restauraron la propiedad en 1959.

Sofía Palazuelo, de hecho, se encarga personalmente de la gestión del palacio desde 2016. La aristócrata es la encargada de coordinar las actividades culturales, así como visitas, eventos y bodas. Su labor consiste en supervisar todo lo relacionado con la conservación del patrimonio.

El hecho de que la finca sea propiedad privada de la familia Fernández de Araoz-Marañón explica el porqué de la elección del emplazamiento: se trata de un lugar simbólico para la familia.

Fernando Palazuelo y la actriz peruana Micaela Belmont han celebrado su fiesta prenupcial en el palacio Galiana, en Toledo, a orillas del río Tajo. Palacio de Galiana.

Enclave único

El vínculo de la familia con Toledo tiene raíces profundas. Como explicó en una entrevista a ¡HOLA! la duquesa de Huéscar, “mi tatarabuelo materno, Gregorio Marañón, se enamoró de la ciudad de la mano de Benito Pérez Galdós, comprando y restaurando El Cigarral de Menores en 1921".

"Mi bisabuela Carmen heredó esa pasión y dedicó años a restaurar el Palacio de Galiana, uno de sus proyectos más queridos”, ha destacado.

Hoy, el emblemático edificio está bajo el cuidado de Sofía Barroso, madre del novio y figura destacada del mundo artístico, junto a su hija Sofía Palazuelo. Ambas gestionan personalmente este enclave único, que ha sido testigo de bodas tan sonadas como las de Antoine Griezmann (34) o Jaime Palazuelo.

Fernando Palazuelo y Micaela Belmont se darán el 'sí, quiero' en Cáceres el sábado 11 de octubre. Instagram

El gran proyecto de Fernando Palazuelo

La semana, qué duda cabe, está siendo especialmente intensa para los novios, así como para sus familiares y su círculo de amistades.

Gran parte de sus seres queridos se ha trasladado desde Perú, tierra natal de la intérprete, por lo que han querido agasajarlos por todo lo alto en una celebración preboda que ha salido a pedir de boca en el palacio familiar del novio.

El próximo sábado, será otro palacio (el de Godoy) el que acoja la gran fiesta de los anfitriones: el banquete de bodas. Ya está todo listo para recibir a los cerca de 250 invitados en el exclusivo hotel que también guarda un vínculo profesional y sentimental con el novio.

Para poner a punto este edificio renacentista se ha necesitado una inversión astronómica, de unos14 millones de euros.

Uno de los promotores del recinto es Fernando Palazuelo, quien es administrador único de Palacio De Francisco de Godoy SL, la sociedad encargada de rehabilitar y operar el edificio histórico en el que tendrá lugar el día más especial de su vida.