Los padres de Mario Biondo solicitarán que se reabra el caso: "Hay una gran esperanza de que la verdad por fin va a ver la luz"

Era el turno de palabra de Santina D’Alessandro, madre de Mario Biondo. Voz entrecortada, a punto de lagrimear, pañuelo de papel en la mano. “Ha sido una lucha larguísima y dolorosa”, “Es triste y desgarrador”, “Hemos estado suplicando para que la verdad salga a flote”, ha asegurado en una sala repleta de medios de comunicación españoles e italianos en el Colegio de Periodistas de Cataluña.

A su lado, Pipo Biondo, padre del cámara de Telecinco fallecido el 30 de mayo de 2013 cuyo cuerpo fue hallado en el domicilio compartido por Raquel Sánchez Silva, su esposa. Tiene los ojos vidriosos, le cuesta arrancar a hablar.

El matrimonio Biondo está acompañado por las letradas Mònica Santiago y Leire López, del despacho Vosseler, que llevan este ‘caso pro bono’ (desinteresado) desde que se pusieran en contacto con ellos en agosto de 2022 y, tras estudiar todo a fondo, el equipo de abogados presentó por primera vez en mayo de 2023 una denuncia con pruebas contundentes, un año después la Audiencia Provincial de Madrid pidió la causa a Palermo y este septiembre de 2025 se ha resuelto esta resolución. Por ello, el caso ha dado un giro de 180 grados.

Los padres de Mario Biondo en rueda de prensa. GTRES

“Hoy se ha cerrado un círculo súper importante porque hoy también en España aceptan que esto no es un suicidio”, alega contundentemente Leire López. El padre de Mario ha querido transmitir a los medios congregados que la familia tiene la “satisfacción porque se empieza a confirmar lo que sabíamos en nuestros corazones y luego también sentimos mucho agradecimiento a quienes han luchado a nuestro lado durante todos estos años, tanto españoles como italianos. También hay una gran esperanza de que la verdad por fin va a salir a la luz. Al fin y al cabo, solo queremos saber quién ha matado a nuestro hijo y por qué”.

Los parientes de Mario Biondo, esposo de la presentadora Raquel Sánchez Silva encontrado muerto en su residencia el 30 de mayo de 2012, solicitarán un incidente de nulidad ante la Audiencia Provincial de Madrid alegando una posible violación del derecho de la tutela judicial. De este modo lo que se pretende es que el Tribunal Constitucional (TC) reabra la causa.

Después de un mes y medio, la justicia española decretó en un auto de 2013 el sobreseimiento libre y no provisional al aducir que no había indicios de criminalidad y, por tanto, obligaba a que no se reabriera el caso. El caso se trató como un suicidio.

Pero como Mario Biondo era italiano, la familia tuvo el derecho de que la justicia del país transalpino abriera una investigación ya que los amparaba la normativa europea. Tras una investigación de mes y medio, ha pasado a ser según el Tribunal de Palermo un homicidio probable. La abogada Leire López ha puesto de manifiesto que “no se produjo un suicidio”.

Esta resolución italiana ha sido acogida por España y, por tanto, la sección 15ª de la Audiencia de Madrid quiere toda la causa de Palermo y las pruebas providenciales. “Es la primera vez que la justicia española investiga”, asegura la abogada.

La madre de Mario Biondo, muy emocionada durante la rueda de prensa en Barcelona. GTRES

Leire Pérez ha dejado claro que el sobreseimiento libre de 2013 veta la posibilidad de reapertura, pero esta resolución italiana no veta, no es un sobreseimiento libre, es uno provisional, y si se acoge por España, tiene efecto de sobreseimiento provisional. Por tanto, se puede reabrir si hay hechos nuevos y pruebas que pueden incorporarse a la causa”.

Por ello, Vosseler ha empezado la recaptación de pruebas. Ha pedido ya el listado de llamadas del círculo de Mario Biondo y de Raquel Sánchez Silva, así como toda la información de las conexiones de cualquier otro tipo de dispositivos, como el ordenador portátil al que un primo de la viuda pudo entrar por control remoto después del fallecimiento de Mario. El porqué se desconoce.

Asimismo, Leire Pérez ha argumentado que existen indicios revelatorios de mentira por parte de Raquel, en el comportamiento de la misma y parte de su entorno hay indicios sistemáticos de sospecha, la declaración de Raquel a la policía en el momento de los hechos se contradice a la declaración prestada en presencia judicial, la autopsia de nuestro país fue irregular así como el atestado, no se llevó a cabo una inspección ocular, la justicia española denegó la declaración de los padres de Biondo…

También ha recalcado que de las 49 fotos realizadas por la policía científica en el lugar de los hechos tan solo llegaron 9 a Italia después de que se insistiera durante algo más de dos años. Las imágenes vistas son de la parte delantera del cadáver, así que surgen preguntas sobre si en la posterior hay pruebas fehacientes de que fue un homicidio. “Siempre nos pusieron problemas”, aseguró Santina.

Santina, Pipo y sus otros hijos, Andrea y Emanuela, no desfallecen. “Mi hijo ha sido asesinado y quiero saber quién lo mató”, ha repetido con anterioridad incesantemente esta matriarca que, como buena italiana, saca las garras ante cualquier falta de respeto de su hijo.

Los padres de Biondo junto a sus abogados. GTRES

Sobre la existencia de una posible mano negra que ha impedido hacer una buena investigación desde el principio y si hubo premeditación sobre quién y por qué querían hacer daño a Mario Biondo, Santina reafirma con los ojos con respecto a lo de la mano negra, pero por consejo de sus abogadas ha de medir las palabras.

“La gente me hace preguntas que me meten en dificultades. Ojalá tuviera yo el vídeo de lo que pasó esa noche en esa habitación. La cámara del edificio de donde vivía Mario no ha sido investigada cuando tenía que ser básica. Lo único que puedo decir es que ha pasado algo”, confesó la madre del cámara de televisión.

Sobre si la popularidad de Raquel, que en aquella época estaba en primera línea televisiva con programas como Pekín Express, Supervivientes, Gran Hermano o Perdidos en la ciudad, puede haber condicionado la dirección de la investigación judicial y policial, la abogada Mònica Santiago aclara que “todo lo público afecta a todas las personas, incluso a los que juzgan. Todas las informaciones que se hacen públicas, la popularidad de la viuda, las noticias de estos últimos diez años, todo creo que puede llegar a condicionar en mayor o menor medida a una decisión”.

Y añade: “¿Por qué? Porque somos humanos y la maquinaria jurídica no está exenta de lo humano”. Además, sobre si la protegieron más de la cuenta afirmó que “no sabemos, no podemos responder a esa pregunta”. Algo inevitable en este caso han sido las innumerables hipótesis.