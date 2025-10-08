Boris Izaguirre, íntimo amigo de Raquel Sánchez Silva: "Nadie parece respetar a Mario Biondo y merece descansar en paz"

Doce años después de la muerte de Mario Biondo, el que fuese marido de Raquel Sánchez Silva (52 años), el caso sigue siendo noticia en los medios de comunicación. La causa de su fallecimiento ha sido uno de los temas más comentados en los últimos años y, esta semana, ha vuelto a ocupar titulares.

La Audiencia Provincial de Madrid ha reconocido que existen indicios de que su muerte podría no haber sido un suicidio y que, de hecho, podría tratarse de un homicidio.

Tras estas noticias, EL ESPAÑOL ha hablado con uno de los mejores amigos de la presentadora y viuda de Mario Biondo sobre este asunto, ya que ella siempre ha preferido mantener silencio sobre este delicado asunto. Boris Izaguirre (60), que también conoció de cerca al cámara de televisión, ha querido pronunciarse.

Este martes, 7 de octubre, el escritor ha asistido al homenaje que la revista Vanity Fair ha hecho a Gloria Estefan (68) en Madrid, donde se le ha entregado el premio a Personaje del Año, tras llenar la Plaza de Colón de la capital en un concierto multitudinario.

Boris Izaguirre en el homenaje a Gloria Estefan organizado por Vanity Fair. Gtres

En una pequeña conversación con este medio, mientras hablaba sobre la celebración de su cumpleaños, ha desvelado que había estado presente Raquel Sánchez Silva, quien vuelve a estar en el foco mediático nuevamente por el 'caso Mario Biondo'.

"Yo creo que Raquel es una mujer increíble y lamento mucho esta situación". Aunque no quería pronunciarse sobre el tema y se le ha notado visiblemente incómodo, han sido sus palabras las que han permitido intuir cómo se siente la presentadora.

"En el fondo, siempre digo lo mismo: nadie parece respetar el descanso de Mario Biondo. Mario fue una persona encantadora, estaba muy enamorado de ella y se hizo muy amigo de sus amigos precisamente por lo mucho que la quería. Ese es el Mario que yo siempre recuerdo", ha confesado sin querer añadir más.

No obstante, no se ha podido evitar la pregunta, y EL ESPAÑOL ha insistido en si entiende que la familia quiera respuestas tras tantos años de incógnitas sobre la muerte de Mario Biondo. "A ver, creo que es un tema muy delicado, pero quizás podrían pensar en algún momento en esto que le digo: Mario merece descansar en paz", ha expresado, zanjando la conversación.

Boris Izaguirre junto a Raquel Sánchez Silva en un acto público. Gtres

Tras la muerte del cámara de Supervivientes siempre han existido las dudas que han perseguido a la presentadora. Raquel Sánchez Silva fue oficialmente exculpada por la justicia española en relación con el fallecimiento del operador de cámara. Sin embargo, la familia presentó una denuncia contra ella en 2023, alegando sospechas de homicidio y aportando diferentes informes.

La Audiencia Provincial de Madrid desestimó la denuncia y consideró que el caso estaba "juzgado" y no cerrado, descartando a la presentadora de cualquier implicación penal. No obstante, la justicia italiana halló indicios de posible homicidio y simulación de suicidio, algo a lo que la familia Biondo se aferra para continuar con su lucha en busca de respuestas tras la muerte de su hijo.

El estreno del documental de Netflix Las últimas horas de Mario Biondo, lanzado el 3 de agosto de 2023, dejó muchas preguntas e incógnitas sin resolver. Desde entonces, la familia continúa buscando respuestas y, sobre todo, su madre, Santina Biondo, quien sigue empeñada en descubrir quién mató a su hijo.