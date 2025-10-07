Úrsula Corberó reaparece en la Semana de la Moda de París y presume de embarazo en el desfile de Chanel

La Semana de la Moda de París se encuentra en su recta final, pero antes de su clausura se ha celebrado uno de los desfiles más esperados de la penúltima jornada: el de Chanel. Este pasado lunes, 6 de octubre, la firma ha presentado su colección Primavera/Verano 2026 en un enclave único, el Grand Palais Éphémère, un lugar emblemático de París.

El afamado evento ha reunido a rostros conocidos como Penélope Cruz (51), Margot Robbie (35) o Nicole Kidman (58). También ha acudido por sorpresa Úrsula Corberó (36 años). La actriz, así, ha hecho su primera aparición pública tras anunciar el pasado septiembre que está embarazada de su primer hijo junto a Chino Darín (36).

Úrsula Corberó ha acaparado todas las miradas de los fotógrafos presentes. Y es que la actriz ha presumido de su incipiente tripita de embarazada y lo ha hecho con un look que no ha dejado indiferente a nadie.

La actriz de La Casa de Papel ha elegido una blusa vaporosa en color blanco semitransparente, con escote en pico y una abertura bajo el pecho que dejaba entrever su tripita de embarazada. El resto de la blusa caía sobre el pantalón con un movimiento especial, aportando elegancia y frescura al conjunto.

Úrsula Corberó en el desfile de Chanel en París. Gtres

La prenda ha sido combinada por Corberó con un elegante pantalón ancho de traje en color negro que ha permitido dejar su tripita al aire. Una imagen que ha quedado ya para el recuerdo.

Fue el pasado 9 de septiembre cuando la exitosa actriz decidió compartir con el mundo la noticia de su embarazo. Lo hizo en sus redes sociales con una fotografía poco habitual, pero original, en la que lucía un camisón vaporoso, acompañada del texto: "Esto no es IA".

Minutos más tarde, los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. Úrsula Corberó suele ser muy discreta con su vida privada, mostrando poco sobre su relación, por lo que la noticia se convirtió en uno de los anuncios más inesperados y emotivos de las redes sociales ese día.

Su relación con Chino Darín

Desde que Úrsula Corberó y Chino Darín se conocieron en 2016 durante el rodaje de La embajada, su vínculo pasó de lo profesional a lo personal, convirtiéndose en una historia de amor sólida. A lo largo de los años han sabido mantener su relación pese a la distancia y los compromisos laborales, compartiendo momentos especiales tanto en Argentina como en España.

Durante la pandemia convivieron en Buenos Aires, lo que reforzó aún más su unión. Su relación siempre ha despertado admiración por la complicidad que muestran públicamente.

En septiembre de 2025, tras anunciar que van a ser padres, Chino Darín también expresó su emoción públicamente, demostrando la ilusión de ambos. Actualmente residen en Barcelona, donde compaginan sus carreras profesionales con su vida en pareja. Sin duda, su historia sigue siendo un ejemplo de amor y compromiso.