Arancha de Benito, tras ser estafada: "Sentirse engañada a estas edades, y por una jovenzuela, es triste y doloroso"

Arancha de Benito (55 años) se convirtió en noticia a finales de agosto de 2025 después de haber sido víctima de una estafa relacionada con la compra de entradas para un concierto de Coldplay en Londres, celebrado el pasado 22 de agosto. Arancha y sus familiares adquirieron un total de 15 entradas a través de la hija de un directivo de una empresa de entretenimiento, quien finalmente les estafó.

La persona les entregó una factura aparentemente oficial por un importe total de 6.000 euros. Sin embargo, semanas antes del evento, Arancha, al enterarse de incidentes similares con entradas falsas, contactó con la empresa organizadora y descubrió la verdad: la hija de este empresario le había estafado y jugado con sus sentimientos.

EL ESPAÑOL ha hablado con Arancha de Benito para conocer el estado actual de este caso legal y también para que cuente cómo vive su nueva faceta como abuela desde que su hija Zayra (25), fruto de su relación con el futbolista Guti, dio a luz a su primer hijo.

Inmersa en esta nueva etapa personal ha confesado que se encuentra en un buen momento después de volver de verano. Además, ha desvelado que está muy enamorada de su chico, con el que lleva 7 años y está feliz de tener el corazón contento.

¿Cómo se encuentra después del verano y cómo afronta la llegada del otoño?

Siempre bien. Yo creo que la vuelta es… El verano al final es una etapa en la que se descansa, coges energía, son vacaciones y uno viene con fuerza como para afrontar el otoño.

Arancha de Benito en un acto público en Madrid. Gtres

¿Ha hecho algo diferente estas vacaciones?

Me he movido más que otras, fíjate. Este año me he movido más. He estado siendo una turista nacional. He estado por toda España, no he salido fuera y he pasado varios días en Marbella, Cádiz, Alicante, Ibiza y Formentera.

Aunque para usted ha sido un verano complicado, ya que salió en televisión que había sido víctima de una estafa, ¿cómo se encuentra? Noticias como estas sorprenden.

A ver, eso no es ninguna tragedia. Es más que nada una putada, porque al final sentirse engañada a estas edades y por una jovenzuela pues es triste y ha sido doloroso. Más que una pérdida de dinero -que también la ha habido, por supuestísimo-, nos ha hecho perder ilusión, tiempo... y eso me molestó. Entonces, como no me gustó cómo jugaron conmigo, pues bueno...

¿No se puede arreglar de ninguna manera?

No, ya no se puede. Bueno, sí… está en manos de la justicia, claro. Nosotros hemos denunciado y vamos a ver qué pasa. Queremos recuperar por lo menos el dinero que hemos perdido y que hemos ingresado en la cuenta de esta señorita. Hay que fiarse siempre de canales legales. Ni soy la prima, ni la amiga, ni la tía, ni conozco a nadie. Canales legales siempre, siempre. Esa es la moraleja de esta historia.

Arancha de Benito en el estreno del musical de 'Cenicienta' en Madrid. Gtres

Por otro lado, quería preguntarle por esa faceta de abuela, ¿cómo se ve realmente?

Es lo más bonito que me ha pasado en la vida, o sea, es una pasada, una barbaridad. Eso me tiene eclipsado el corazón totalmente. Es que no te imaginas el amor estratosférico que se puede tener a un nieto. Yo no me lo hubiera imaginado nunca porque además amo a mis hijos, entonces nunca piensas que puedes amar igual o por lo menos igual a otra persona que no es tu hijo. Y sí, sí, es un amor muy especial, muy brutal. Aparte, es muy chiquitito, entonces también ves que todavía es muy vulnerable y, bueno, que me lo como.

¿Y cómo lo está llevando su hija, bien?

Mi hija lo está llevando fantástico.

¿Cómo la ve usted a ella como madre?

La veo una madraza, sí. Al ser tan jovencita y no tener experiencia, lo está haciendo muy bien.

¿Le está echando muchas manos usted o la deja valerse sola?

No, no. Yo la ayudo cuando ellos lo necesitan. Cuando me piden ayuda de cualquier tipo, lo hago, pero más que ayudar lo que hago es disfrutar del nieto. Porque ellos también son jóvenes, de vez en cuando salen y entran, y yo feliz de quedarme con él y disfrutarlo.

Arancha de Benito en un acto público. Gtres

Y, tras desconectar este verano, ¿qué tiene preparado para este nuevo curso?¿algo que ofrecer?

Pues mire, de momento tengo poco que ofrecer. Que me den salud para mí y para los míos, y nada más. De momento muy ocupada con mi nieto, con mi madre y con la vida profesional. Bien, contenta.

Me ha dicho que se ha recorrido toda España este año, pero ¿lo ha hecho sola? ¿Y su corazoncito, cómo está?

Mi corazoncito siempre está bien. Yo ya llevo casi siete años en pareja, así que he encontrado a mi príncipe, como la Cenicienta, y me duró mucho más y me acosté mucho más tarde de las doce. No le dejé tirado.

¿Pero le trajo el zapato?

No, a mí no me hace falta que me traigan zapatos. Los zapatos los llevo y en casa siempre voy descalza.

Entonces, para impresionarla, ¿lo tiene fácil, no?

Bueno, no le hizo falta mucho, fue un poco un flechazo a primera vista entre nosotros.