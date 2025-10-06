La progresiva recuperación de Manuel Escribano tras su grave cogida: cómo está, quién le trata y el apoyo de Laura Sánchez

El pasado 28 de septiembre, Manuel Escribano (41 años) resultó cogido en el transcurso de la corrida celebrada en la localidad navarra de Corella. El primer toro le alcanzó bruscamente durante el tercio de Banderillas.

Tras el aparatoso percance, Escribano recibió atención inmediata en la enfermería de la plaza. Debido al intenso dolor que sufrió el diestro, fue trasladado al Hospital de Tudela para someterse a diferentes pruebas.

Allí, los facultativos diagnosticaron una luxación acromioclavicular derecha, además de una fractura en el margen glenoideo inferior de la articulación glenohumeral derecha acompañada de policontusiones múltiples.

Un delicado e inesperado trance de salud el que atraviesa ahora Manuel Escribano. Según conoce EL ESPAÑOL, el diestro se encuentra plenamente inmerso en su proceso de recuperación. De acuerdo a la información que conoce este periódico, su prioridad es estar a punto para sus incansables compromisos profesionales.

El tratamiento al que está siendo sometido la pareja de la modelo Laura Sánchez tiene lugar en el Centro Médico Salas Lluch. Se trata de un establecimiento especializado en fisioterapia, rehabilitación y osteopatía. Tal y como se le hace saber a este medio, Manuel tendrá que realizar sesiones de fisio.

La clínica tiene sede en Sevilla. En concreto, se encuentra ubicada en el municipio de Coria del Río. Asimismo, no es la primera vez que el afamado torero acude a este establecimiento sanitario para someterse a un proceso de recuperación.

Manuel Escribano, en un 'story' de Instagram.

El pasado mes de marzo, Manuel Escribano fue operado de una rotura meniscal en la rodilla y recibió su tratamiento en la clínica andaluza. Así, no ha sorprendido que el diestro haya escogido este centro, pues ya ha depositado su confianza en él en numerosas ocasiones.

Estar a punto para sus próximos compromisos profesionales es el objetivo primordial de Escribano. No obstante, pese a que se encuentra aún inmerso en su exigente proceso de recuperación, el torero ya se ha dejado ver en público.

Un día después de su terrible cogida en Corella, Manuel reapareció en la presentación del III Festival Taurino Solidario de Guillena. Allí, se sinceró sobre su estado de salud. "La verdad que un poco fastidiado con el porrazo de ayer, me duele y es molesto, pero bueno, esperamos un poquito las pruebas y tal, para ver qué tengo real", verbalizó ante los micrófonos de Europa Press.

No acudió solo el diestro al evento celebrado en la localidad sevillana. Junto a él se encontraba Laura Sánchez (44), su pareja desde hace ya cerca de dos años. La modelo, por su parte, relató ante las cámaras cómo vivió la noticia.

"Cuando recibes la llamada y ves en pantalla un número de teléfono que no esperas... ese es el instante de pensar a ver qué ha pasado, pero gracias a Dios no ha pasado nada grave. Manuel me da la tranquilidad para que esos sustos no sean tan sustos", señaló la afamada modelo cerca de una semana atrás.

Laura Sánchez y Manuel Escribano comenzaron su relación sentimental a finales del año 2023. Desde entonces, ambos han dado paso a una sólida historia de amor en la que el apoyo mutuo ha sido primordial. Así, la afamada modelo se ha convertido en un apoyo fundamental en el delicado trance de salud que atraviesa el diestro.

Las redes sociales de ella son el absoluto reflejo de la importancia que tiene en la vida de Escribano. "Seguimos con el proceso de recuperación y elaboración aceitunera", ha escrito recientemente Sánchez en un story de Instagram. Unas palabras que ha acompañado de un vídeo en el que muestra a su pareja sentado en una silla y con un cabestrillo en el brazo derecho.

La historia de amor de Laura y Manuel

Después de más de 15 años de relación con David Ascanio (50), Laura Sánchez anunció su separación en junio de 2023. A finales de ese mismo año, se hizo pública su historia de amor con Manuel Escribano. Aunque se conocían de antes, la amistad se convirtió en una historia de amor tras la ruptura.

A lo largo de estos cerca de dos años, las declaraciones de amor en público se han dado de forma frecuente. El pasado mes de agosto, con motivo del cumpleaños de Manuel Escribano, la modelo le dedicó unas tiernas palabras.

Laura Sánchez y Manuel Escribano, en una imagen de las redes sociales. Instagram

"Querido amor, hoy te celebro. Celebro a un buen hombre. Te celebro despertando y estando a tu lado", relató Laura Sánchez en su perfil de Instagram más de un mes atrás.