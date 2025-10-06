Cayetano Rivera viaja hasta África para vivir una nueva experiencia sostenible junto a su amigo Alejandro Agag

Cayetano Rivera (48 años) ha elegido un destino muy diferente a lo que acostumbra: Nigeria. El extorero ha dejado a un lado los ruedos, tras atravesar una etapa difícil, para visitar este fin de semana el circuito de GP de Lagos en el Campeonato Mundial de E1, una competición pionera de lanchas eléctricas impulsadas por energía limpia.

Tras una temporada marcada por lesiones, cancelaciones y un problema judicial que lo mantiene al filo de la noticia, ha viajado hasta África para vivir esta experiencia. Aunque no lo ha hecho solo, ha estado acompañado por Alejandro Agag (55), creador de esta revolucionaria serie de carreras conocida como la Fórmula 1 eléctrica de mar.

Ha sido el empresario español quien ha compartido este momento en sus redes sociales, revelando que Cayetano Rivera estaba junto a él y el ingeniero italiano Rodi Basso.

Este plan de fin de semana se ha convertido en uno de los más comentados, ya que el evento deportivo se celebró los días 4 y 5 de octubre y dejó grandes emociones frente al mar. El torero compartió en sus redes una imagen de su acreditación oficial, símbolo que le permitió moverse libremente por las instalaciones y disfrutar de la experiencia al completo.

El Campeonato Mundial de E1 es una competición global en lanchas impulsadas exclusivamente por motores eléctricos, aprobados por la Unión Internacional de Motonáutica, y puesta en marcha por el marido de Ana Aznar (44) hace aproximadamente un año. Además, es un evento en el que la sostenibilidad es la gran protagonista.

Libre de emisiones de CO₂, utilizando energía eléctrica y sistemas de carga con hidrógeno, y reforzando su compromiso con la sostenibilidad ambiental, este campeonato se presenta como una de las apuestas tecnológicas más limpias y con gran potencial de futuro para el deporte.

Este viaje llega en un momento clave para Cayetano Rivera, un periodo en el que los ruedos quedan fuera y lejos de su vida pública. Rivera ha comenzado a explorar nuevos horizontes, y el proyecto de su amigo Alejandro lo ha llevado hasta África para iniciar una nueva etapa en su vida.

Aunque no se sabe si en algún momento volverá a pisar el albero de las plazas de toros, parece que esta iniciativa sostenible le ha despertado interés. Quién sabe si este deporte se convertirá en su nueva ilusión y en una nueva faceta profesional después de vivirlo a orillas del Golfo de Guinea.

Cayetano Rivera, en una fotografía tomada en Málaga en marzo de 2024. Gtres

Antes de viajar a Nigeria, Cayetano Rivera estuvo en París durante la Semana de la Moda de la capital francesa, donde podría haber coincidido con su expareja, María Cerqueira (42). Aunque no existen imágenes públicas de un encuentro, ambos compartieron fotografías en sus redes durante las mismas fechas, lo que alimenta los rumores.

Mientras los rumores sobre una posible reconciliación ocupan titulares de numerosos medios, los protagonistas no han aclarado nada al respecto. Eso sí, María publicó una imagen de su hija en un desfile, y el torero reaccionó indicándole que le gustaba su publicación en Instagram, un gesto que no ha pasado desapercibido.

Entre tantas dudas sobre una reconciliación, parece que Rivera ha encontrado una nueva ilusión. Esta vez no se trata del amor, sino de una nueva faceta en el deporte que podría abrirle una etapa distinta en su vida.

Año convulso

Cayetano Rivera ha vivido un año de cambios significativos en 2025, marcados por el cierre de una etapa histórica en su vida. El torero decidió poner fin a su carrera tras veinte años en los ruedos, culminando con una emotiva despedida el 20 de septiembre en Écija.

El anuncio oficial de su retirada llegó a través de un mensaje en redes sociales, un gesto cargado de emoción que coincidió con el centenario del debut de su bisabuelo, cerrando así un ciclo tanto personal como familiar profundamente ligado a la tauromaquia.

En el plano personal, 2025 también ha supuesto cambios importantes. Cayetano puso fin a su relación con la presentadora portuguesa María Cerqueira en mayo, aunque en las últimas semanas han surgido rumores sobre un posible reencuentro.

Además, a finales de junio Cayetano Rivera vivió otro episodio relevante al ser detenido en Madrid tras un altercado en un restaurante. Un incidente que todavía permanece pendiente de juicio y que ha añadido un capítulo más a este año intenso para el torero. Entre cambios personales y profesionales, 2025 será recordado como un año decisivo en la vida de Cayetano Rivera.