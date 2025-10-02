El hijo de Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, se casa con Victoria López de la Serna en Marbella: los detalles

Octubre es el mes de las bodas. Este sábado, 4 de octubre, se dará el 'sí, quiero' el hijo de Rafael del Pino (67 años), presidente de Ferrovial, y de Victoria López de la Serna, en Marbella. Un enlace que promete ser una de las grandes bodas del año, ya que se trata de la unión de uno de los hombres con más fortuna de este país y que contará con varios días de celebración familiar.

Este acontecimiento social tendrá varios escenarios situados en la costa marbellí, y es que la boda del hijo mayor del empresario quiere dejar huella al contraer matrimonio con la hija de los galeristas Javier López Granados y Gaella de la Serna.

Este enlace llega después de varios años de noviazgo y de mantener una relación discreta. La fecha del enlace será este sábado, 4 de octubre, y ya es uno de los eventos más comentados entre la jet set marbellí, según ha informado la revista ¡HOLA! en exclusiva.

Para esta ocasión, la pareja ha elegido la Parroquia de Santa Ana, situada en Manilva, una localidad cercana a Marbella, donde empresarios y artistas serán los protagonistas de una ceremonia religiosa que tendrá lugar a las cinco de la tarde. Esta boda llega después de que, en 2023, se casara su hermano Ignacio (36) en Ciudad Real.

Ignacio del Pino, junto a su mujer, el día de su boda en 2023. Gtres

Este templo tiene un carácter especial en su historia, y es que se trata de un lugar que los vecinos de la zona han conseguido mantener en pie, ya que fue construido entre 1776 y 1783 sobre otro más pequeño y sufrió uno de sus peores años en 1937, cuando se destruyó parte del interior. Sin embargo, gracias a los vecinos se pudo recuperar la decoración, y su historia ha quedado marcada para siempre.

A dicho enlace tienen prevista su llegada invitados de alto renombre como Sassa de Osma (37) y Christian de Hannover (40), Alberto Cortina (78) y Mayte Cué (52), Alberto Alcocer (82) y Margarita Hernández, José Manuel Entrecanales (62) y María Carrión, Ana Gamazo, Myriam Lapique (67), María Juncadella, la familia March y la familia Botín, según ha podido confirmar la misma cabecera.

También estarán presentes los hermanos del novio, Ignacio y Juan del Pino (32), además de María del Pino, su tía. Por parte de la novia, estarán sus tres hermanos, aunque solo Jimena es la más conocida, ya que es la directora artística del Centro de Arte Contemporáneo López de la Serna de Madrid.

A la ceremonia le seguirá una celebración en uno de los lugares más emblemáticos: la Finca Cortesín. Se trata de uno de los rincones más bonitos de la Costa del Sol y cuenta con vistas al mar. En esta finca el padre de la novia tuvo mucho que ver, sobre todo porque estuvo vinculado al comienzo de su construcción. Está situada en el municipio de Casares, un pueblo conocido por ser uno de los más bellos de la geografía andaluza.

Por esta finca han pasado infinidad de personajes conocidos. Entre ellos, se alojó la familia Obama -porque también dispone de recinto hotelero- cuando participaron en el congreso Digital Enterprises Show en el año 2022.

El hijo de Rafael del Pino, que lleva el mismo nombre que su padre, se dedica al mundo empresarial. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas. Actualmente, ocupa el puesto de director ejecutivo de Rijn Capital, sociedad patrimonial holandesa con sede en Luxemburgo, que actúa como el principal accionista del grupo Ferrovial.

Los padres de la novia, que están separados, fundaron una galería en Londres que después trasladaron a Madrid, y también tuvieron sede en Nueva York. Javier López Granados no solo es galerista, también constructor y consejero delegado de la inmobiliaria Single Home, especializada en la promoción de viviendas de alta gama y otros activos como hoteles y oficinas.

Este enlace es uno de los más esperados dentro de la alta sociedad marbellí y promete ser de los más comentados en un fin de semana que coincide con la boda de Cayetano Martínez de Irujo (62) y Bárbara Mirjan (29).