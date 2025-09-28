Garbiñe Muguruza anuncia que espera su primer hijo junto a su marido, Arthur Borges

Este domingo, 28 de septiembre, la extenista Garbiñe Muguruza (31 años) ha compartido una noticia que ha llenado de alegría a sus seguidores: está embarazada de su primer hijo junto a su marido, el empresario Arthur Borges.

La deportista, retirada de las pistas desde 2024, ha publicado tres fotografías en su cuenta de Instagram que no dejan lugar a dudas. Bajo el título 'Familia', y acompañada de varios emoticonos de corazones, Muguruza ha mostrado su incipiente tripa premamá.

Un gesto que ha sido recibido con entusiasmo por el mundo del deporte y la moda. En una de las instantáneas, Garbiñe aparece de pie, con un bañador verde de una pieza, rodeada de palmeras y con una sonrisa serena que refleja la plenitud del momento.

En otra, posa junto a una piscina, relajada. Pero la más emotiva es la que comparte con Arthur Borges, donde ambos aparecen abrazados, sonrientes y cómplices, evidenciando la felicidad que les envuelve en esta nueva etapa de sus vidas.

La publicación no ha tardado en llenarse de comentarios y felicitaciones. Ona Carbonell (35), la nadadora olímpica, ha sido una de las primeras en reaccionar con emoticonos de alegría.

También lo han hecho rostros conocidos como Martina Klein (48), Lidia Torrent (31) y Juan Betancourt (35), quienes han expresado su felicidad y buena energía con mensajes y símbolos de corazones.

Este embarazo llega en un momento especialmente excelso para la pareja, que aún no ha cumplido su primer aniversario de bodas. Garbiñe y Arthur se casaron en octubre de 2024 en Marbella, en una ceremonia íntima celebrada en la finca La Concepción, rodeada de naranjos, almendros y palmeras.

El matrimonio en un acto público. Gtres

Un enclave idílico que sirvió de escenario para un enlace que, aunque discreto, fue descrito por los asistentes como un auténtico cuento de hadas.

La maternidad llega para Muguruza tras una etapa de transición personal y profesional. En la primavera de 2024, la hispano-venezolana anunció su retirada del tenis profesional, poniendo fin a una carrera brillante que la llevó a conquistar títulos como Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017.

"Ha llegado el momento de despedirme, ha sido una carrera larga, preciosa, llena de momentos y anécdotas", escribió entonces en sus redes sociales.

Desde entonces, Garbiñe ha mantenido un perfil más relajado, centrado en su papel como directora de las Finales WTA y en su vida personal. La llegada de su primer hijo marca el inicio de una nueva etapa, en la que la extenista se prepara para asumir el rol de madre con la misma determinación y sensibilidad que mostró en la pista.

Historia de amor

La relación entre Garbiñe Muguruza y Arthur Borges comenzó en 2021, en un encuentro fortuito en Central Park, Nueva York. La tenista se encontraba allí con motivo del US Open, cuando se cruzó con un joven que la reconoció y le deseó suerte.

"Me quedé pensando: 'Qué chico tan guapo'", confesó Garbiñe en una entrevista. A partir de ese momento, comenzaron a verse, a pasear juntos por el parque y a construir una relación que pronto se convirtió en algo más profundo.

En la primavera de 2023, Arthur le pidió matrimonio en el Marbella Club, y meses después se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima. Borges, mitad español y mitad finlandés, trabaja en el mundo del lujo y la moda, y ha mantenido un perfil discreto desde que comenzó su relación con la tenista.