Terelu Campos se pone seria y, muy tajante, lanza una advertencia a Mar Flores: "Que no se juegue con mi silencio"

La tensión entre Terelu Campos (60 años) y Mar Flores (56) ha alcanzado un nuevo punto álgido tras las declaraciones de la colaboradora, este pasado viernes, día 26, en ¡De Viernes! La hija de Teresa Campos ha respondido con firmeza a los últimos comentarios de la modelo.

Lo que comenzó como un cruce de declaraciones indirectas ha derivado en una advertencia clara por parte de Terelu, que ha decidido romper su silencio -aunque sólo parcialmente- para defender su posición y la de su hija, Alejandra Rubio (25), en medio de un conflicto que, según ella, no les pertenece.

El detonante de este nuevo capítulo ha sido la reacción de Mar Flores ante el posado familiar en el cumpleaños de Terelu, donde Carlo Costanzia padre, exmarido de la modelo y padre del actual novio de Alejandra, apareció junto a la presentadora y su hija.

Terelu Campos, en el plató de '¡De Viernes!'.

Mar, visiblemente molesta, ha asegurado en las últimas horas que no necesita una foto para demostrar el cariño que existe en su familia. Una frase que muchos interpretaron como un dardo directo a Terelu. También ha reconocido Mar que no le sentó bien ese gesto.

Desde el plató de Telecinco, Terelu no ha esquivado el tema. Con tono sereno pero firme, Terelu ha comenzado aclarando que no tiene intención de hablar de Mar Flores, respetando así el deseo que la propia modelo habría manifestado públicamente.

"Soy una persona muy respetuosa, muchísimo, e intento hacer lo que me piden", afirma. Sin embargo, deja claro que esa misma exigencia de respeto debe ser recíproca: "También soy una persona muy respetable, porque me he ganado el respeto en mi profesión".

Terelu quiere desmarcarse por completo del conflicto entre Mar Flores y Carlo Costanzia padre, asegurando que ni ella ni su hija tienen relación alguna con los hechos que ocurrieron en el pasado entre ambos.

"Nosotros no existíamos entonces, no éramos amigos, no teníamos amigos comunes ni nada de nada", ha explicado. Además, subraya Terelu que nunca ha participado en exclusivas ni entrevistas para hablar de otras personas, y que su presencia en los medios siempre ha estado centrada en su propia vida.

La colaboradora insiste en que no quiere formar parte de ninguna batalla mediática, y que su única preocupación es proteger a su hija de una situación que considera ajena. "Sufro mucho por Alejandra cuando la veo acorralada por algo que no le pertenece", confiesa.

"Que no juegue con mi silencio"

El momento más tenso de la intervención ha llegado cuando Terelu lanza una advertencia directa a Mar Flores: "Me piden silencio, yo lo cumplo, pero que no se juegue con mi silencio".

Con esta frase, la presentadora deja entrever que, si la modelo continúa haciendo declaraciones que la involucren, ella también podría hablar y revelar aspectos que hasta ahora ha preferido mantener en privado.

Con esta intervención, Terelu Campos ha marcado un límite claro en el conflicto que rodea a su familia política. Ha defendido su trayectoria, ha protegido a su hija y ha dejado claro que no está dispuesta a tolerar insinuaciones ni faltas de respeto.

El mensaje a Mar Flores ha sido rotundo: si se exige silencio, debe respetarse en ambos sentidos.