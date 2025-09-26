Telma Ortiz, la hermana de la reina Letizia, se separa de Gavin Bonnar tras seis años juntos y una hija en común

Noticia inesperada la que se ha conocido este viernes, 26 de septiembre. Telma Ortiz (51 años), hermana de la reina Letizia (53), se ha separado de su marido, el abogado Gavin Bonnar (59), tras seis años de discreta relación y una hija en común, Erin, nacida en 2021.

Las alarmas saltaron tras su cambio de domicilio y sus planes por separado, tal y como asegura la periodista Paloma Barrientos en Vanitatis. De acuerdo a la información que ha publicado este medio, el abogado vive en Alcobendas y la hermana de la Reina en una residencia cercana. Desde hace un tiempo, además, dejaron de acudir juntos a citas con amigos en común.

Fue en 2019 cuando Ortiz y Bonnar hicieron oficial su relación. Gavin, que venía de un mediático divorcio con la cantante Sharon Corr (55), del grupo The Corrs, se instaló en Madrid junto a Telma.

Telma Ortiz en los Premios Princesa de Asturias 2019 junto a Robert Gavin. Gtres

Su romance se confirmó por todo lo alto: en la gran gala de los Premios Princesa de Asturias del año 2019 en el Teatro Campoamor de Oviedo.

La entrega más especial para la Familia Real, que entonces vio cómo la princesa Leonor (19) debutaba pronunciando su primer discurso ante los ojos del mundo y para orgullo de sus padres, sus abuelas presentes -Paloma Rocasolano (73) y la reina emérita Sofía (86)- y su tía Telma, entonces acompañada de su razón de amor. Dos años después de esta primera aparición, nació su única hija en común.

Para Telma, su historia de amor con Gavin Bonnar se trataba de su tercera relación estable conocida, tras su vínculo con Enrique Martín Llop, padre de su primera hija, y su posterior relación con Jaime del Burgo.

La separación no ha sido abrupta, sino progresiva. Uno de los primeros indicios fue el cambio de domicilio: Telma se trasladó a una vivienda en Alcobendas, mientras Gavin permanecía en el chalé que compartieron en Soto de la Moraleja.

Telma Ortiz y el abogado Robert Gavin Bonnar, en Niza. Gtres

A esto se sumó la ausencia de ambos en reuniones sociales donde antes eran habituales. En una de ellas, según testigos citados por Vanitatis, fue el propio Gavin quien insinuó que la relación estaba en fase terminal.

El pasado del abogado también ha sido objeto de atención. Su divorcio con la cantante Sharon Corr fue especialmente doloroso para la artista, quien llegó a dedicarle una canción en la que ni él ni Telma salían bien parados.

Telma Ortiz, junto a su marido, Robert Gavin Bonnar, en una de sus últimas apariciones públicas. Gtres Gtres

Gavin tiene tres hijos fruto de ese matrimonio, y su historia con Telma parecía, en un principio, una nueva etapa de estabilidad. Sin embargo, las diferencias han terminado por marcar distancia.

A día de hoy, Bonnar desempeña el puesto de director general en la empresa Infinity Women's Golf Tour. Se trata de una compañía estadounidense con un innovador proyecto para potenciar el golf femenino. Unos meses atrás, el pasado mes de abril, Robert fue designado Académico del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés.

Telma, por su parte, es asesora senior de la Gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe y que está comprometido con apoyar a los países de esta zona y mejorar la calidad de vida en la región.