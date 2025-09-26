Cayetano Rivera aparece por sorpresa en la presentación del nuevo proyecto de Iván Espinosa de los Monteros

Cayetano Rivera, en la presentación del nuevo proyecto de Iván Espinosa de los Monteros. Gtres

Este jueves, 25 de septiembre, Iván Espinosa de los Monteros (54 años) ha presentado su nueva plataforma, Atenea, en un acto celebrado en Madrid al que han acudido conocidas figuras políticas. Entre ellos, su mujer, Rocío Monasterio (51); Javier Ortega Smith (57), Cayetana Álvarez de Toledo (59) o Alvise Pérez (35). A la lista de invitados se ha sumado por sorpresa Cayetano Rivera (48).

El torero se ha mostrado muy sonriente, visiblemente relajado y sentado junto a una mujer de identidad desconocida mientras Iván Espinosa de los Monteros presentaba su proyecto. Se trata de una plataforma de ideas que busca "defender los valores liberal-conservadores, impulsando un debate constructivo sobre políticas y principios que fortalezcan nuestra sociedad".

Una inesperada aparición que ha tenido lugar tras el fin de su carrera taurina, pues hace apenas unos días, Cayetano Rivera confirmaba su adiós a los ruedos con un breve pero significativo mensaje.

Cayetano Rivera junto a una mujer de identidad desconocida en el acto de Espinosa de los Monteros. Gtres

El pasado fin de semana, cuando terminó su corrida en Écija, la última prevista en esta temporada de despedida, el diestro publicó en un sus redes sociales una imagen que daba protagonismo a su traje de torero, acompañada de la palabra "fin". Un mensaje tan escueto como su despedida. Rivera ha dicho adiós a los ruedos de forma discreta y sin grandes homenajes.

Y es que la temporada de despedida del hijo pequeño de Carmina Ordóñez y Paquirri ha coincidido con un momento personal convulso.

El pasado 30 de junio, Cayetano Rivera protagonizó un altercado con varios policías en un restaurante de comida rápida en la calle Atocha. Presuntamente ebrio y con una actitud desafiante, increpó a los trabajadores del local, quienes llamaron a los servicios de seguridad. A la llegada de los agentes, el diestro no quiso calmarse.

Terminó detenido, acusado de un presunto delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Pasó la madrugada en comisaría y fue puesto en libertad a primera hora de la mañana. El caso, tres meses después, sigue en manos en los tribunales.

Cayetano Rivera, visiblemente sonriente durante el acto de Espinosa de los Monteros. Gtres

En plena temporada de despedida, el diestro también ha tenido que hacer frente a algún bache de salud, que le impidió torear en algunas plazas.

El pasado 25 de julio, durante un tentadero, sufrió una voltereta que le provocó una fractura en el segundo dedo del pie izquierdo, además de contusiones en el glúteo y el pectoral.

El parte médico fue claro: reposo, magnetoterapia y paciencia. Pero el torero, fiel a su estilo, intentó reaparecer antes de tiempo. Se probó en el campo, se vistió de corto, pero no se sintió preparado. "Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto", confesó en su día.

La baja le obligó a cancelar compromisos importantes en plazas como Santander, Ciudad Real y Málaga. Y aunque el silencio fue prudente, la presión mediática no cesó. En paralelo, atravesaba una etapa personal delicada, marcada por la detención policial.

Previo a todo este trance, también se supo que Cayetano Rivera había puesto fin a su relación con la periodista portuguesa Maria Cerqueira. Después de dos años juntos, rompieron su relación, de mutuo acuerdo y debido a la distancia. El diestro vive en Sevilla, mientras que la comunicadora se mueve entre Oporto y Lisboa.

Desde entonces, el torero no ha rehecho su vida sentimental. Aunque se le ha relacionado con una mujer llamada Patricia, Cayetano Rivera, fiel a su discreción no ha confirmado tal información. Este jueves, no obstante, ha sorprendido en el acto de Iván Espinosa de los Monteros, acompañado de una mujer de identidad desconocida.