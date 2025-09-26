El gran proyecto que ilusiona a Vanessa, la hija de Manolo Escobar, mientras que el artista sigue sin homenaje ni museo

Si algo caracteriza a Vanessa García Marx (47 años), hija de Manolo Escobar y de Anita Marx Schiffer, es su pasión por el trabajo. Vanessa es una mujer profundamente trabajadora, que nunca ha ejercido de 'hija de', en el sentido de que se ha labrado su propio camino.

Desde que el legendario artista perdió la vida el 24 de octubre de 2013, su única hija no ha hecho otra cosa que honrar su memoria, recordarlo pública y privadamente y luchar por que se celebre, por fin, ese gran reconocimiento nacional que su progenitor se merece.

De momento, tan sólo en noviembre de 2024 se le rindió tributo al inmenso Escobar en la Puerta del Sol, en el marco del centenario de Radio España. Más allá de esto, hay dos proyectos que todavía no se han materializado: un homenaje a lo grande en forma de concierto y un museo.

En medio de todo esto, Vanessa no para de trabajar. Transita García Marx por un excelso momento. Además de otras formaciones, Vanessa, que cursó estudios de Arte Dramático y ha participado en cortometrajes, largometrajes y series de televisión, es una excelente actriz.

El teatro es una de sus grandes pasiones. Este 2025 hay una función que la tiene especialmente ilusionada. Se trata de El Reencuentro, una comedia íntima que se representa en el Teatro de las Aguas, en Madrid, y está considerada la comedia revelación de la escena alternativa madrileña.

Esta obra, que explora las tensiones y afectos entre tres personajes encerrados en un fin de semana revelador, ha sido aplaudida por su naturalidad y cercanía y promete convertirse en todo un fenómeno teatral en esta nueva andadura.

En esta ocasión, la hija de Escobar comparte escenario con Javier Longas y la actriz Sara Chamberlain bajo la dirección de Matías Ruiz-Clavijo. En paralelo, Vanessa se deja seducir por cuantos proyectos audiovisuales caen en sus manos.

Manolo y su hija, Vanessa, en un acto público. Gtres

El más reciente, García Marx ha grabado un spot publicitario gracias al cual se cuela en los hogares españoles: un anuncio de la última campaña de Ausonia Discreet.

"Lo rodé no por ser hija de Manolo Escobar como mucha gente pueda pensar, sino porque pasé dos castings. En principio el anuncio iba a ser solamente para internet y redes, pero al final les ha gustado tanto que lo han emitido también en televisión", ha explicado Vanessa en ABC.

Su último trabajo fue en el programa Ruta 179, de Telemadrid. Admite Vanessa que ella no lo ha tenido fácil en su carrera, precisamente por ser hija de Manolo Escobar. Ella ha combatido ese freno con un currículum de aúpa. También estudió la carrera de Periodismo en la universidad.

Además, complementó su formación con un máster en periodismo audiovisual, lo que le permitió desarrollar una sólida trayectoria en medios de comunicación, trabajando como reportera en cadenas como TVE, Antena 3, Cuatro, Telecinco, La Sexta, Telemadrid y Localia TV.

Por si esto fuera poco, Vanessa trabaja como coach de empresas, consultora y conferenciante, ayudando a organizaciones y profesionales a adaptarse a entornos cambiantes mediante procesos de transformación personal y cultural.

Imparte talleres, workshops y seminarios sobre liderazgo, gestión del cambio, mindfulness corporativo y productividad consciente. En ellos, combina herramientas tecnológicas con dinámicas emocionales para fomentar el bienestar y el rendimiento de los equipos.

Escobar y la paternidad

La batalla judicial que emprendió en 2017 una supuesta hija ilegítima del intérprete, María Eva García Figueras, descolocó a García Marx. Fue un asunto espinoso y doloroso para la familia.

"Vanessa lo ha pasado muy mal, no porque desconfiara o tuviera dudas, sino por verse en titulares por esa cuestión y ver cómo se utilizaba tan burdamente el nombre de su padre", apostilló el año pasado quien bien conoce la situación.

Esta asturiana alzaba la voz para autoproclamarse hija biológica del mítico artista. Fueron tiempos duros en los que la familia de Manolo Escobar negó en redondo la existencia de una segunda hija.

Las dos personas que han reclamado ser hijos de Manolo Escobar en un montaje de EL ESPAÑOL.

En 2019 habló un juez: no había "pruebas concluyentes" de que esa mujer fuera hija del cantante. En 2023, otro hombre, Julián Montiel Peña, inició los trámites para ser considerado hijo de Manolo Escobar.

"Me enteré en el mundial de Qatar. Yo estaba en Galilea, en Mallorca, y un hombre se puso a bailarme El Porompompero, y le pregunté que por qué lo hacía, a lo que me respondió que era porque me parecía mucho a Manolo Escobar", contó Julián en EL ESPAÑOL.

Y añadió: "Ahí fue cuando empecé a acordarme de todas las cosas que me había contado mi madre de pequeño".

Vanessa García Marx dio su versión en julio de 2023: "Me parece indecente -Julián-. Todo el mundo puede tener dudas de saber quién es su padre, y buscar la verdad. No me parece lógico que se haga cuando el que crees que es tu padre ha fallecido. No lo entiendo".