Malú y su novio, Ángel, entre los invitados a la boda de Pablo López: un acuerdo tácito y las otras parejas que han asistido

Malú y su pareja, Ángel, en una imagen de sus redes sociales.

El pasado sábado, día 20 de septiembre, por la tarde, una pareja de enamorados fue especialmente feliz, alcanzó su culmen de amor al sellar sus vidas para siempre en una boda de ensueño: la formada por el cantante Pablo López (41 años) y su flamante mujer, Laura Rubio.

El ya matrimonio se dio el 'sí, quiero' en La Casería de Tomillos, una espectacular finca en Alcalá del Valle, en Cádiz, como informó EL ESPAÑOL en exclusiva. A última hora de la tarde, Pablo y Laura quisieron tener un detalle con la prensa allí trasladada.

Salieron a brindar con los fotógrafos y periodistas, y Pablo, nada dado a abundar en su vida personal, brindó una pequeña concesión a los presentes, y deslizó: "Estamos súperfelices, agradecidos por todo. Sabéis cómo somos: es natural, es sencillo, es simplemente amor".

Malú junto a su pareja en un fotomontaje de EL ESPAÑOL.

Fueron unos minutos, pero se trató de un gesto muy importante por parte de Pablo. Dentro, en la finca, estaban los invitados; familiares y amigos que festejaron con los novios, y les desearon toda la felicidad del mundo. La lista de los asistentes ha sido toda una incógnita, hasta ahora.

Según la información que maneja EL ESPAÑOL, Pablo y Laura no dijeron ni advirtieron expresamente a nadie que no se revelara su asistencia a la boda, pero tampoco hizo falta. Los amigos de los novios, por otro lado, no pueden ser más discretos.

"Tan sólo hace falta conocerlo un poco para darte cuenta de que a él le gusta vivir las cosas así", cuenta a este medio una persona próxima a López. Ese día se vivió una suerte de acuerdo tácito: todos los invitados fueron a divertirse, a brindar y no "a hacerse ninguna foto".

Pese a esta actitud, este periódico puede confirmar que, de momento, hay dos artistas, y amigas personales de Pablo López, que no quisieron perderse en casorio: Malú (43) y Vanesa Martín (44). Ambas no acudieron solas: se dejaron acompañar por amigos y por sus parejas.

Pablo y Laura, el pasado sábado, tras convertirse en marido y mujer. Gtres

Por un lado, la hija de Pepe de Lucía (79) acudió con su novio, Ángel Fernández, apodado El Turco. Por otro lado, Vanesa hizo lo propio con su razón de amor, la representante de marketing Azahara Margon.

Este periódico también ha podido confirmar la asistencia de Luis Fonsi (47) y su esposa, Águeda López; David Bustamante (43) junto a Yana Olina; y Narcís Rebollo (55), ex presidente de Universal Music, con Eugenia Martínez de Irujo (56).

Sea como fuere, tras una ceremonia religiosa íntima en Madrid el pasado julio, Pablo y Laura quisieron compartir su amor con familiares, amigos y compañeros de profesión en una fiesta civil que se alargó hasta altas horas de la madrugada.

La ceremonia comenzó a las 19:00, justo cuando el sol se ocultaba tras las colinas gaditanas. El enclave, un espacio histórico del siglo XVI rodeado de jardines y patios rústicos, ofreció el escenario perfecto para una celebración única.

Como detalle, Pablo caminó hacia el altar acompañado por su madre, mientras Laura lo hizo del brazo de su padre.

Laura Rubio lució un vestido blanco de corte sirena, con corpiño transparente, escote corazón y manguitos de pétalos de gasa. Lo acompañó con una corona de flores y un ramo de biznaga, flor tradicional malagueña que simboliza un "regalo de Dios".

Pablo optó por un elegante chaqué oscuro. Volviendo a la relación de Malú y Ángel, este periódico pudo conocer el pasado mes de julio que están mejor que nunca. Este pasado verano, Malú lo ha pasado, en parte, acompañando a su pareja en diferentes giras.

Ángel forma parte del equipo de Riff Producciones. Se trata de la empresa que organiza los conciertos de varios artistas; entre ellos está Malú, Melendi (46) o Manuel Carrasco (44). El mencionado mes de julio, el novio de Malú estuvo detrás de los recitales que sigue protagonizando Carrasco.

Y de este modo, Malú, además de seguir a su amor, también disfrutó de la música del exconcursante de Operación Triunfo, gran amigo personal, además. La dupla estuvo, pues, en Cádiz y en Lanzarote.

Vida juntos en Madrid

Malú y su pareja, Ángel, captados en Ibiza, en septiembre de 2024. Gtres

Cuenta a EL ESPAÑOL una fuente de total solvencia que ambos hacen la "típica" vida de pareja en Madrid.

Él pasa mucho tiempo en casa de Malú, y su relación con la pequeña Lucía, narra el discreto informante, es "maravillosa". Malú y Ángel llevan algo más de 11 meses juntos y él sigue siendo igual de inseparable de ella. "Van juntos a todos lados".

Se apuntó hace un tiempo a EL ESPAÑOL que Ángel y Malú fueron amigos y buenos confidentes antes de que entre ellos estallara el amor. De hecho, ella es la responsable del apodo de su novio, pues fue la expareja de Albert Rivera quien le acuñó el mencionado sobrenombre.

Una suerte de ocurrencia que se extendió entre sus compañeros. Ángel es una persona de la total confianza de Malú, y ambos empezaron una bonita amistad y sintonía nada más conocerse.