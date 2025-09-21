Rafael Amargo, ingresado de urgencia en el hospital por una "infección de colon" tras varios días de fiebre intensa

El bailaor Rafael Amargo (50 años) vuelve a ocupar titulares, aunque esta vez por un motivo que nada tiene que ver con los focos del escenario ni con las polémicas que en el pasado marcaron su nombre. El artista granadino se encuentra ingresado en un hospital tras sufrir un serio problema de salud que ha encendido las alarmas en su círculo más cercano.

La noticia ha trascendido a través del programa Fiesta, donde su pareja, Luciana Bongianino, ha sido la encargada de explicar qué le ha ocurrido y cómo está evolucionando. Según han detallado en el espacio que cada fin de semana presenta Emma García (52), Amargo ha tenido que ser trasladado de urgencia después de varios días con fiebre alta.

Los sanitarios han acudido primero a su domicilio para valorar la situación, pero finalmente han recomendado su ingreso en el centro hospitalario para esclarecer el origen del malestar. Ha sido en ese momento cuando ha comenzado un proceso de pruebas que les ha permitido conocer el motivo de sus dolencias: problemas en el colon.

Luciana Bongianino, visiblemente preocupada, ha señalado que el bailaor atraviesa "una situación bastante crítica", aunque confía en que la atención médica que recibe logre estabilizarlo pronto.

Duro golpe para Rafael Amargo: la Fiscalía recurre su puesta en libertad y pide repetir el juicio

La pareja ha relatado que, una vez en el hospital, los médicos detectaron que Amargo sufre una infección en el colon. A consecuencia de ello, permanece con tratamiento intravenoso y alimentándose únicamente a través de sueros, ya que no puede ingerir alimentos sólidos ni líquidos por el momento.

La argentina ha explicado al mismo programa, además, que los médicos barajan que el origen de esta infección pueda estar relacionado con el estrés acumulado por el artista. Las exigencias profesionales, unidas a los problemas que han acompañado su trayectoria en los últimos años, podrían estar pasándole factura a su organismo.

"El cuerpo a veces dice basta", ha comentado Luciana, subrayando la importancia de que el granadino descanse y se enfoque en su recuperación lo antes posible para poder retomar la rutina y los compromisos profesionales.

Rafael Amargo en una imagen del pasado mes de mayo. Gtres

El estado de salud de Rafael Amargo ha causado gran inquietud entre amigos y seguidores, que han inundado las redes con mensajes de apoyo. Desde el equipo de Fiesta se ha informado de que su entorno más cercano ha pedido respeto y tranquilidad de cara a los próximos días, en los que estarán pendientes de su evolución.

Por ahora, el bailaor permanece ingresado bajo supervisión médica, centrado en superar esta complicación que lo mantiene apartado de los escenarios temporalmente.

Su mudanza a Argentina

Hace unos meses surgieron fuertes rumores de que Amargo podría estar planteándose una mudanza a Argentina, un lugar donde siempre ha sido querido y donde podría empezar una nueva vida tras su paso por la cárcel.

"En Argentina mi nombre está intacto y soy muy querido. Voy a estar yendo y viniendo hasta que aquí me empiecen a salir las cosas. Ya tengo la absolución, ya está todo bien... pero el teléfono no suena. No sé si la gente necesita un tiempo o si yo tengo que hacer algo", aclaró el intérprete a este periódico.

Finalmente, esta mudanza no se ha producido por el momento, pero sí es cierto que Amargo no atraviesa el mejor momento de su vida, aunque está disfrutando de lo que se le privó durante los meses que estuvo en prisión: su libertad.