Lara Álvarez, sobre el 'bullying' que recibió en su infancia: "Hay una niña todavía herida dentro que va sanando poquito a poco"

La presentadora asturiana ha vuelto a abrir su corazón para hablar de una de las etapas más difíciles de su vida. Lara Álvarez (39 años) ha recordado el bullying que padeció en su época escolar y cómo ese dolor, lejos de hundirla, se ha convertido en motor para ayudar a quienes atraviesan situaciones similares.

En su testimonio ha reflejado la importancia de visibilizar un problema que sigue afectando a miles de niños y adolescentes. Eso sí, con la serenidad que la caracteriza, Lara ha explicado que compartir su experiencia es su manera de aportar luz a una realidad que, a menudo, permanece oculta.

"Si contar lo que me ocurrió hace treinta años sirve para que alguien se sienta acompañado, seguiré haciéndolo tantas veces como sea necesario", ha comenzado diciendo en una entrevista con Europa Press.

La comunicadora ha insistido en que todavía queda un largo camino para frenar el acoso en las aulas, pero confía en que el trabajo conjunto de familias, docentes y alumnos dará frutos. Durante la entrevista, Álvarez ha recalcado la importancia de estar atentos a las señales, tanto en quienes sufren hostigamiento como en los propios agresores.

Lara Álvarez.

"Hay que observar, preguntar y actuar", ha apuntado, subrayando que la prevención no solo depende de los centros escolares, sino también del compromiso de padres y compañeros. Para ella, educar en la empatía y la tolerancia es una herramienta clave para erradicar esta lacra social.

Tras ser preguntada sobre si ha logrado perdonar a quienes le hicieron daño, Lara ha sido honesta al reconocer que aún queda una parte de su niña marcada por aquellas experiencias. Sin embargo, ha asegurado que hablar públicamente sobre el tema le permite sanar poco a poco.

"Cuando siento que mi historia puede servir a otros, algo dentro de mí encuentra paz", ha confesado, dejando claro que transformar el sufrimiento en ayuda es una forma de reconciliación personal.

La asturiana también ha reflexionado sobre las distintas maneras en que cada persona enfrenta las heridas del pasado. A su juicio, quienes han vivido el bullying pueden optar por callar y cargar con el dolor o bien por compartirlo para que otros no pasen por lo mismo.

Lara Álvarez durante la grabación de La Conexión. Cedida

En su caso, ha elegido el segundo camino, convencida de que hacerlo visible contribuye a romper tabúes y a crear espacios seguros donde los jóvenes encuentren apoyo. "Hay una niña todavía herida dentro que, en el fondo, cuando se siente útil con este tema, va sanando poquito a poco", ha reconocido tras confesar que es importante visibilizar.

Con estas palabras, Lara Álvarez reafirma su compromiso de usar su voz para generar conciencia de este tipo de situaciones que viven muchos niños y niñas a día de hoy.

Su ejemplo recuerda que, detrás de cada figura pública, hay historias que merecen ser contadas, no solo por lo que enseñan sobre su historia vital, sino también por el impacto positivo que pueden tener en quienes se sienten solos frente al acoso. Su mensaje es claro: hablar sana, inspira y puede cambiar vidas.

Además, cabe destacar que estas palabras de la presentadora llegan en uno de sus momentos más complicados, tras atravesar por una ruptura sentimental antes de verano, ya que lo ha dejado con Perico Durán (46), el que ha sido su última pareja conocida.