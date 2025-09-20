Carlo Costanzia padre anuncia acciones legales contra Mar Flores: "Lo que dice es falso; haré lo que tenga que hacer"

Terelu Campos y su familia en la celebración de cumpleaños de la presentadora en Madrid. Gtres

Una de las entrevistas más esperadas ha llegado a la televisión: Carlo Costanzia padre. ¡De Viernes! ha arrancado este viernes, 19 de septiembre, con uno de los momentos más esperados de la temporada.

El padre de Carlo Costanzia (31 años) se ha sentado en el plató del programa de Telecinco para ofrecer su versión sobre las memorias recién publicadas por su expareja y madre de su hijo, Mar Flores (56). Desde el primer minuto ha dejado claro que no piensa quedarse de brazos cruzados: "Lo que respecta a mí es falso. Voy a pedir amparo a la justicia", ha comenzado diciendo.

El pasado 10 de septiembre, Mar Flores quiso dejar su huella literaria con la publicación de sus memorias, Mar en calma. Tras su estreno, han sido muchos los comentarios que ha habido al respecto, entre ellos episodios complicados que atravesó con el padre de su hijo Carlo.

Sin embargo, lejos de querer estar callado, el que fuese su expareja se ha sentado en un plató de televisión para dar su versión. Una visita que llega a Mediaset después de la celebración del cumpleaños de Terelu Campos (60), donde un inesperado posado junto al padre de Carlo Costanzia acaparó todas las miradas.

Carlo Costanzia padre en el plató de 'De Viernes' en Telecinco. Telecinco

Antes de entrar en materia, el empresario ha querido explicar la imagen aparentemente fría que suele proyectar ante las cámaras. "Tuve un accidente muy grave que me reconstruyó la cara, llevo placas por todos lados y eso me dejó una expresión seria. A eso se suma la edad", ha confesado, mostrando un lado más íntimo y humano.

El punto más delicado de la conversación ha llegado cuando se han abordado los pasajes del libro que mencionan a su hijo, Carlo Costanzia Jr. El empresario no ha escondido el dolor que le provoca ese capítulo de su vida. "He vivido un infierno por casi diez años como padre", ha comenzado diciendo en este punto de la entrevista.

"Le he acompañado en sus problemas de adicciones, he estado presente en reuniones terapéuticas, pero nunca me consta que su madre asistiera", ha afirmado, subrayando el esfuerzo personal que ha dedicado a apoyar a su hijo en los momentos más difíciles, en ausencia de su madre.

Aunque sí es cierto que Costanzia se ha tenido que enfrentar a las preguntas de los colaboradores allí presentes. El relato de Mar Flores habla de presunto maltrato y de que podría haber pasado un infierno junto al padre de su hijo. Sin embargo, la versión de Carlo es contradictoria: "Es falso. Jamás la he cogido, jamás le he sido infiel y jamás le he levantado un dedo. Jamás", ha exclamado con el rostro serio ante dichas acusaciones.

Otro de los episodios que podrían haber hecho que Costanzia estuviese en el plató de De Viernes ha sido el tema de las infidelidades. Pero el suegro de Alejandra Rubio (25) venía preparado para la ocasión: tenía documentos que demostraban su inocencia ante ese relato de Flores.

El italiano ha mostrado una factura de teléfono en directo, que, según él, puede demostrar que parte del relato de la modelo podría ser falso. Aunque han sido muchas las preguntas de los colaboradores al respecto, él, levantando un papel, ha manifestado: "En esas llamadas aparece el número de la casa de Javier Merino, cuando Mar me decía que estaba en Becerril de la Sierra con su familia".

Con estas declaraciones, Costanzia ha dejado entrever que el relato que cuenta Mar Flores en su libro podría no ser la realidad que él ha vivido. De hecho, según su testimonio, ha confesado que hasta él mismo llegó a hablar con Merino y que, al parecer, la modelo le había dicho que estaban divorciados, cuando aún vivían juntos.

Aquel suceso provocó una profunda crisis sentimental entre Mar y el empresario, que se sintió engañado por la que fuese la madre de su hijo.

Con esta entrevista, Carlo Costanzia padre ha querido dejar patente que no está dispuesto a permitir que se digan "falsedades" sobre él y que se empañe la relación que tiene con su hijo. Esta intervención del italiano marca un nuevo capítulo en la historia de esta familia, que promete continuar generando titulares al respecto.

Aunque aún por concretar, Costanzia ha reiterado que, si es necesario, tomará la determinación de acudir a la justicia para defender su honor y su verdad, dejando claro que está preparado para todo, cueste lo que cueste.