Tana Rivera y Manuel Vega rompen definitivamente: el padre de él lo confirma

Tana Rivera (25 años) y Manuel Vega (35) han puesto fin a su relación. La hija de Eugenia Martínez de Irujo (56) y el empresario, así, emprenden ahora caminos por separado tras casi cuatro años de discreta relación.

La noticia ha sido confirmada por Juan José Vega, el padre de Manuel. El progenitor del empresario ha acudido en la noche de este pasado jueves, 18 de septiembre, a los Premios Escaparate. Allí, ha confesado públicamente la noticia.

"Hace un tiempo que quedaron en dejarlo un tiempo", ha revelado Juan José ante los micrófonos de Europa Press. No obstante, ha reconocido que no descarta una posible reconciliación de la dupla. "Sí, puede pasar", ha afirmado.

Tana Rivera y Manuel Vega en una imagen de septiembre de 2023. Gtres

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Manuel Vega. El joven sevillano, siguiendo en la línea de la discreción, ha preferido guardar silencio y no ofrecer declaración alguna.

No ha estado solo Juan José Vega en el evento celebrado en la capital andaluza este pasado jueves. Le ha acompañado su mujer, la artista María José Santiago, quien ha dedicado unas tiernas palabras a la ya expareja.

"Hacen una pareja muy bonita, Manuel es una bellísima persona. Tana, más de lo mismo. La queremos muchísimo. Son encantadores y nada más que podemos decir eso", ha añadido Santiago. Así, no ha descartado la posibilidad de que ambos aparezcan en la boda de Cayetano Martínez de Irujo (62) y Bárbara Mirjan (29) el próximo 3 de octubre.

Manuel Vega y Tana Rivera en la Plaza de España de Sevilla en abril de 2022. Gtres

Mientras el padre de Manuel Vega ha confirmado la ruptura de su vástago y Tana, la hija de Francisco Rivera se ha dejado ver de lo más sonriente en la entrega de los Premios Chicote en plena Gran Vía de Madrid. Una vez más, ha evitado ofrecer declaraciones a la prensa.

Si bien ha sido ahora cuando su propio entorno ha confirmado la noticia, lo cierto es los rumores de ruptura en la pareja han venido resonando fuerte en los últimos tiempos.

En junio del pasado 2024, salía a la luz la noticia del quiebre sentimental entre Tana y Manuel tras cerca de tres años de relación. Este medio pudo confirmar entonces que fue ella quien tomó la decisión de cortar con su pareja.

Manuel Vega y Tana Rivera en una imagen de las redes sociales del empresario. Redes sociales

Desde entonces, este portal fue dando buena cuenta sobre la situación actual de la pareja. Así, se conocía que la dupla había retomado su relación. Un acercamiento que se producía recién acabado el verano.

Entonces, Manuel publicaba un story en su perfil privado de Instagram en el que aparecía cogiendo en brazos a una sonriente Tana Rivera. De esta forma, se confirmaba la reconciliación entre ambos.

La historia de amor entre Manuel Vega y Tana Rivera se remonta más de tres años atrás. Fue en febrero de 2022 cuando se conocía públicamente su relación. La diferencia de edad, cabe apuntar, se convirtió inmediatamente en la comidilla de los medios de crónica social. Y es que el empresario es 10 años mayor que la nieta de Carmina Ordóñez .

La discreción y el hermetismo han caracterizado hasta el final de los días su relación. No obstante, notorias han sido las idas y venidas que han protagonizado a lo largo de estos años. Ahora, por el momento, la dupla ha emprendido caminos por separado definitivamente.