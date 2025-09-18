Terelu Campos, en la fiesta de su 60º cumpleaños: "No voy a decir si me he leído el libro de Mar Flores. No voy a hablar de ella"

Terelu Campos este pasado miércoles, día 17, en el photocall de su 60º cumpleaños. Gtres

Este pasado miércoles, día 17 de septiembre, los medios de comunicación especializados en crónica social tenían una cita ineludible en el centro de Madrid, en la selecta calle María de Molina: Terelu Campos ha festejado a lo grande, como sólo ella sabe, sus 60 años.

En este magno día, la hija mayor de María Teresa Campos ha reunido a la prensa en el restaurante Jimmy's, que regenta su íntimo amigo Tito Pajares, pareja éste de Sofía Mazagatos (50 años). Allí se han dado cita familiares e íntimos amigos de Terelu.

EL ESPAÑOL ha estado presente. Campos hija, visiblemente nerviosa -por aquello de que todo saliera bien y no hubiera un solo contratiempo-, ha atendido a la prensa la primera. Siempre generosa, Terelu ha abordado la actualidad informativa al tiempo que ha hecho balance de su vida.

Terelu Campos, este pasado miércoles. Gtres

¿Cómo está hoy Terelu, en su gran día?

Estoy feliz. Estoy un poco nerviosa, ésa es la verdad. Estoy nerviosa para que salga todo bien. Hasta que no vea a todo el mundo ya sentado y disfrutando no me relajo. Estoy muy agradecida de que estéis aquí.

¿Era consciente del revuelo mediático que iba a causar su cumpleaños?

No, fíjate que no. He celebrado los cumpleaños importantes de mi vida, los 40, los 50, los 55 y los 60. Y siempre de la mano de mi amigo del alma, al que quiero con locura, Tito Pajares. Con él he celebrado tres décadas. Imaginaros la amistad que tenemos.

Está en un buen momento personal.

Sí, lo estoy. Creo que sí. Ha sido un año un poco raro en cuanto a las experiencias, Supervivientes, el teatro, luego presentar este verano. Pero me llevo un recuerdo maravilloso.

Hoy viene Carlo Costanzia padre, ¿se imaginaba el revuelo?

No, sé cuál es mi vida personal. Él está en mi vida personal. ¿Por qué no lo voy a invitar?

Terelu Campos, muy sonriente, posando para la prensa. Gtres

¿Se le quitan las ganas de sacar una memorias?

Yo saqué un libro hace tiempo, que vendió muchísimo al principio. Quién sabe, a lo mejor algún día hago un libro sobre los hombres. Tengo título y todo.

¿Qué le dice a la gente que defiende que como ha invitado a Carlo padre es una pulla para Mar Flores?

Yo creo que eso es un problema de los periodistas, no mío. Yo tengo relación con Carlo padre, que es el abuelo de nuestro nieto.

Lo ha invitado porque existe relación entre ustedes...

Claro, si yo no tuviera relación con él no lo habría invitado. Pero no voy a contar mi vida familiar.

¿Cómo es su relación con Mar ahora mismo?

(Silencio)

¿Ha leído sus memorias?

No voy a decir si lo he leído o no lo he leído. No voy a hablar. Además, es que yo de ella no voy a hablar. A ella no le gusta que se hable de ella públicamente, por lo que no lo voy a hacer. Soy una persona súper respetuosa.

Ella ha hablado muy bien de usted públicamente...

Se lo agradezco, por supuesto. Somos abuelos de un niño estupendo.

Cambiando de tercio, ¿cómo lleva las críticas tras su entrevista con Rocío Flores?

Yo tranquila, estoy tranquila. La gran mayoría de los compañeros, lo que he visto escrito, los mensajes que he recibido de críticos de televisión... vieron la situación. Da igual lo demás.

Bendita hemeroteca...

Lo que pasa es que cuando tú no puedes hablar, es muy difícil.

Se ha insinuado que su relación con Rocío Carrasco no es la misma que antes. Aclare eso.

Madre mía, qué cuidado hay que tener. Quería decir que en el último año la he visto menos, nada más. Por circunstancias de trabajo. Me he ido dos veces a Honduras, he estado con el teatro, no he parado en todo el verano. Y el año anterior hicimos juntas un programa. Rocío es mi hermana, le guste a quien le guste.

¿Se cansa una de que cada semana haya una polémica?

Sí, es agotador. Es bastante agotador.

Terelu Campos posando con su hija, Carlo Costanzia hijo y Carlo Costanzia padre. Gtres

Hoy demuestra su familia que es una piña...

Yo no tengo que demostrar nada. Yo sé cuál es mi familia y cómo es mi familia. A partir de ahí, lo que se diga en los platós de televisión es responsabilidad de cada uno. Estoy curada de espanto.

¿Viene hoy Nuria González?

No voy a hablar de Nuria González.

¿Qué deseo va a pedir al soplar las velas?

Pido salud y trabajo. A mí me encanta trabajar. Mi madre no tenía ningún hobby, yo igual. Además, si tengo mucho trabajo pues estoy ocupada y así no noto que vivo sola.

¿Y un hombre?

Yo tengo muchos hombres en mi vida. ¿Sabéis la de maridos que tengo? Es que os pensáis que es de broma. Todos los maridos de mis amigas, que son mis amigos también... me acompañan. Estoy acompañada. Me quedo, encima, sólo lo bueno.

Hable de su nieto. ¿Cómo es como abuela?

El ser abuela es tener un amor internacional.

¿Cómo ve a su hija Alejandra enfrentándose a las críticas?

Yo estoy muy orgullosa de cómo Alejandra se pronuncia, de cómo habla y se defiende si la atacan. Pero yo soy madre y todo lo que le toque a mí me toca por diez. Entiendo que tenemos un trabajo público y me lo como con patatas. Pero lo sufro, claro.

¿Nota una evolución pública en Alejandra?

Claro. Es que ella tiene que aprender todos los días. Aprendo yo con 60, pues ella con 25 también. Si no avanzamos, entonces sí tenemos un problema.

La televisión no es la vida...

Cuando acabo la tele, empieza mi vida. Yo sé diferenciar. Por eso, el noventa por ciento de mis amigos no ven televisión.

Para terminar, en el corazón de una hija, ¿dónde está María Teresa Campos hoy?

Es mi madre y siempre estará conmigo. Cuánto me gustaría que estuviera, que la pudiera tocar. Aunque conmigo está siempre.