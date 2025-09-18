La polémica fotografía de Terelu Campos junto a Carlo Costanzia padre que no gustará a Mar Flores y revoluciona las redes

Terelu Campos y su familia en la celebración de cumpleaños de la presentadora en Madrid. Gtres

El pasado 31 de agosto, Terelu Campos cumplió 60 años, pero no ha sido hasta este miércoles, 17 de septiembre, cuando la presentadora ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto, rodeada de amigos y familiares en el restaurante de Jimmy's Club, en Madrid.

Una fecha que se ha convertido en muy especial para la hija de María Teresa Campos. Si hay algo que, año tras año, nadie quiere perderse es el cumpleaños de Terelu. Por ello, familiares y amigos, como Belén Rodríguez (59 años) o 'El Turronero' (62), no han querido faltar al festejo.

Sin embargo, la expectación ha sido máxima cuando, en un momento dado del evento, ha aparecido en el photocall Carlo Costanzia padre, el progenitor de Carlo Costanzia (32) y futuro suegro de Alejandra Rubio (25). Su asistencia era toda una incógnita hasta la fecha.

Ha sido, claro está, la gran sorpresa de la noche. Terelu ha posado junto a Alejandra, Carlo Costanzia padre y Carlo Costanzia hijo. Como una familia feliz, como la familia que son tras el nacimiento del pequeño de la casa, Carlo.

Eso sí, la instantánea ha traído consigo mucha polémica, pues tiene una poderosa connotación si se tiene en cuenta que Carlo padre y Mar Flores (56) no libran en la actualidad, precisamente, una buena relación. De hecho, Flores en su libro relata cómo y de qué manera naufragó su historia de amor.

En plena guerra mediática por las memorias de Mar, pues, este pasado miércoles ha sorprendido que Terelu invitara a la fiesta de su cumpleaños a Carlo padre, al abuelo de su nieto. No sólo esto, sino que la hermana de Carmen Borrego no ha dudado en posar en familia.

Esta polémica fotografía ha sido interpretada por muchos como una clara pulla de Terelu hacia Mar Flores. También como un evidente posicionamiento de la hija de Teresa Campos con el suegro de su hija. El debate, en redes, está servido.

¿Qué tiene que decir Terelu? "No sé cuál es el revuelo, es mi vida personal. Él está en mi vida personal. ¿Por qué no lo voy a invitar?", ha reconocido ante EL ESPAÑOL.

La gran pregunta entre los presentes ha sido otra: ¿dónde estaba Mar Flores, la expareja de Carlo padre?

La ausencia de Mar Flores en este cumpleaños ha alimentado los rumores sobre la fría relación entre ella y Terelu. "Yo creo que eso es un problema de los periodistas, no mío. Yo tengo relación con Carlo padre, que es el abuelo de nuestro nieto", ha explicado la presentadora.

Campos ha querido dejar claro que, si él estaba en la lista de invitados, era por algo más que obvio: forma parte de su vida personal. "Si yo no tuviera relación con él, no lo habría invitado. Pero no voy a contar mi vida familiar", ha zanjado a este medio.

Eso sí, la ausencia de la modelo abre la puerta a múltiples interpretaciones. La fotografía sugiere que Terelu mantiene un vínculo más estrecho con el abuelo paterno de su nieto que con Mar. Además, parece situarse al lado de Carlo en el complicado frente mediático que ambos atraviesan.