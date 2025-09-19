Carmen Janeiro vive en Ubrique tras romper con Luis Masaveu: su nueva vida cuidando a su madre y dónde está trabajando

Carmen Janeiro (49 años), hermana del célebre torero Jesulín de Ubrique (51) y la hija más discreta -junto con Humberto- del matrimonio formado por Carmen Bazán y Humberto Janeiro- tomó la decisión, hace mucho tiempo, de apartarse de los medios de comunicación.

Se alejó de la televisión y del papel couché. Y así se ha mantenido hasta ahora, pese a que hace unos años, en 2019, se hizo público su romance con el empresario millonario Luis Masaveu, uno de los apellidos más acaudalados del país. Unas fotografías oficializaron su amor.

Comenzaron su historia en Marbella, donde ambos vivían hasta que Masaveu, por trabajo, tuvo que estar a caballo entre Portugal y Suiza. Esa distancia geográfica, al principio, la encajó bien la pareja y Carmen estuvo yendo y viniendo. No obstante, llegó la crisis.

Carmen Janeiro y Luis Masaveu en un montaje de EL ESPAÑOL.

Carmen y Luis vivieron, en realidad, un tiempo de idas y venidas que duró, según la información que controla EL ESPAÑOL, hasta el pasado año 2024. Fue el año pasado cuando la expareja decidió poner punto final a su romance. Fue una decisión madurada.

No faltó en ningún momento el amor, pero se dieron cuenta de que la relación, el proyecto en común, no iba a ningún lado, que estaban en puntos diferentes de su vida. De acuerdo a la información facilitada, la relación entre ellos sigue siendo cordial y la familia de él sigue adorando a Carmen.

La hermana de Jesús Janeiro, tras este quiebre, estuvo un tiempo instalada en su casa de Marbella -inmueble a su nombre que aún conserva y que visita-, pero, tras un tiempo, decidió instalarse en Ubrique, su localidad natal, y donde vive su madre, Carmen Bazán.

Fue, en gran medida, el querer estar cerca de su madre y cuidarla y estar más unida a ella lo que motivó a Carmen hija para emprender una mudanza que, según deslizan, la tiene "muy feliz". Pasa grandes temporadas en su querida Ubrique, aunque sus viajes a Marbella siguen produciéndose.

Carmen Janeiro y Luis Massaveu, durante unas vacaciones, en 2016. Gtres

No sólo pasa Carmen más tiempo de calidad con su progenitora, sino también con sus hermanos. Especialmente unida está a Víctor (46), el marido de Beatriz Trapote (44), al que acompaña a diversas corridas de toros. De hecho, el pasado fin de semana, la familia acudió a ver torear a Víctor.

Se inmortalizó a Carmen Janeiro junto a su madre llegar a la plaza de toros de Ubrique. También estuvieron presentes Jesulín y su hermano Humberto. Sólo causó baja la odontóloga María José Campanario (46). Carmen hija, en su línea de discreción, no se sentó con su familia.

Lo hizo en un aparte junto a un joven ataviado con una camisa amarilla, con el que mostró mucha complicidad y hay quien se ha cuestionado, en los últimos días, si este hombre era su flamante ilusión. Nada que ver: Carmen está soltera.

Y ese hombre es un "amigo de la familia". Esa es la información que controla este periódico. En la actualidad, la vida laboral de Carmen Janeiro está muy ligada a la construcción. Atrás parece que quedaron aquellos tiempos en los que probó suerte en el mundo del yoga y la meditación.

Hoy, Janeiro vive volcada en una empresa por la que está apostando fuertemente, llamada Wulmek. Se trata de un grupo europeo, dedicado a la investigación, desarrollo, fabricación y distribución de materiales y sistemas innovadores de construcción.

"Tiene el propósito de mejorar la calidad de la misma, respetando el medio ambiente, y haciendo hincapié en el ahorro energético, la sostenibilidad y la transformación de materiales reciclados", se añade desde la página web.

Carmen Janeiro, en una fotografía tomada en Marbella, en junio de 2020. Gtres

Se añade: "Para ello, brindamos soluciones eco-ambientales, innovadoras y efectivas en el control térmico, ignífugo, acústico y de sismo resistencia, con acabados de enlucimiento en las obras, propios del sector de la construcción, enfocados a la reducción de los riesgos asociados a agentes externos tales como el fuego, las altas temperaturas y los movimientos sísmicos".

Carmen, junto a una socia, es administradora solidaria. La empresa ha sufrido cambios en los últimos meses -la propietaria, Ssifex Europa S.L, fue extinguida-, pero sigue en activo y hoy, según conoce este medio, tiene su fábrica de producción en Morón de la Frontera, en Sevilla.

Carmen está muy contenta con esta nueva realidad profesional. De hecho, tanto en su perfil de Instagram como en Facebook la fotografía que tiene fijada como principal es la imagen corporativa de su empresa.

Mientras Carmen está viviendo en Ubrique, Masaveu, que lleva la división inmobiliaria de la corporación familiar, sigue instalado en tierras lusas por motivos laborales. Para ellos, la distancia no es ningún problema.

Fue en noviembre de 2019 cuando una revista hizo pública la relación entre Masaveu, uno de los hombres más ricos de nuestro país (según Forbes, es la undécima fortuna patria, con unos 2.500 millones de euros), y la hermana de Jesulín.

Asturiano de nacimiento y licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, es dueño, junto a sus hermanos, de unas bodegas e inmobiliarias.

Completó su formación con un máster en Análisis y Dirección Inmobiliaria por ICADE y otro en Dirección General de Empresas por el IESE Bussines School.

El otro amor de Carmen

Carmen estuvo muy presente en el papel couché, pero desde 2014 se ha mantenido al margen de los flashes. Atravesó una depresión tras un accidente doméstico que la dejó en silla de ruedas durante más de dos años después de romperse la tibia y el peroné.

En aquel entonces, Carmen rompió su relación con el exfutbolista César de Loma, con quien compartió una larga historia de amor durante una década.

Tras ese oscuro periodo y un fracaso profesional, la hermana de Jesulín recuperó la sonrisa con Masaveu. En 2019, Luis Masaveu y Carmen fueron vistos en actitud cómplice en el parque de atracciones de Port Aventura, y, más tarde, las imágenes en su yate marbellí confirmaron su idilio millonario.