Belén Rodríguez, alto y claro sobre su cáncer de garganta: "Yo fumaba tres paquetes al día y por eso tuve lo que tuve"

Belén Rodríguez (59 años) pasó en noviembre de 2024 los días más duros de su vida. Un diagnóstico zarandeó su existencia y la cambió para siempre: cáncer de garganta. Ella, valiente y sincera, lo compartió en una revista del corazón. Venían tiempos difíciles.

"Me esperan unos meses muy duros, pero haré lo que humanamente esté en mi mano", manifestó entonces. "Yo no quiero dramatizar esto, ni quiero, ni viene con mi personalidad. Esto lo hago porque yo siempre doy la cara y esto es lo que estoy viviendo y ya está", agregó.

Vino el tratamiento: "Recibí 35 sesiones de radioterapia, me intoxiqué con morfina y fentanilo". Pero todo quedó atrás, afortunadamente: Belén puede decir que el tumor ya no está. Ahora le queda recuperarse al cien por cien: un camino que está resultando pedregoso.

Belén Rodríguez, este pasado miércoles, en el cumpleaños de Terelu. Gtres

Cuenta Rodríguez a EL ESPAÑOL, en el marco de la fiesta del 60º cumpleaños de Terelu Campos, que está afrontando "efectos secundarios". Se muestra muy positiva y anima a todo el mundo que transita por la enfermedad a cuidarse y a hacer caso a los médicos.

Belén, ¿cómo se encuentra?

Estoy bien. De salud, bueno, pues estoy recuperándome. Es más difícil de lo que pensaba, porque creía que se acaba el tratamiento y que ya todo acababa. Y no: todo tiene su proceso, pero estoy bien. Las pruebas están saliendo bien, todo sale bien, pero tiene una serie de efectos secundarios y de secuelas que voy superando poco a poco.

Esto es largo...

Sí, largo. Estoy en ello.

¿Sentimentalmente cómo está?

Nada, sentimentalmente nada. No quiero pareja ni la quiero. Estoy libre y fenomenal. Estoy feliz. Siempre he defendido que los solteros vivamos mejor. Yo, además, me he vuelto súper egoísta porque llevo muchos años viviendo sola. Es la costumbre de vivir sola.

Hablando de cumpleaños, ¿cómo desea usted celebrar el próximo?

En el del año pasado justo acababa de acabar el tratamiento. ¿Sabes lo que me pasa? Que no hago planes de futuro, porque yo tengo controles cada mes y medio. Todo va bien, pero prefiero ir viviendo día a día, en el presente.

Belén Rodríguez en la boda de un amigo en 2021. Gtres

Usted, por ejemplo, es de esas personas que ha dejado de fumar..

Cuesta mucho quitarse. Yo fumaba tres paquetes al día. Por eso tuve lo que tuve. Cuesta, pero es que hay que superarlo.

Hablando de enfermedad, no sé si conoce a Antonia San Juan. Acaba de anunciar su cáncer.

A Antonia claro que la conozco. Bueno, no personalmente, pero soy admiradora de ella. Pues mira, cada persona es un mundo. A mí cuando me diagnosticaron y venía todo el mundo a hablar de su cáncer yo decía 'yo no quiero saber nada'. Si a ella le sirve de algo mi experiencia, yo estoy aquí para contarle lo que sea. Pero únicamente mi experiencia. No puedo hablar de más.

Un mensaje de ánimo siempre ayuda...

Le puedo decir que tenía un cáncer súper avanzado, que lo superé y que, por supuesto, se puede superar. Que se ponga en manos de los médicos, que es lo más importante. Que sea súper obediente, que es lo que hice yo.

Casi un año después aquí estoy, y sin tumor. El cáncer es una enfermedad que nos afecta a una de cada tres mujeres y a uno de cada dos hombres. Es una bestialidad.

La Sanidad Pública de este país tiene que ponerse en valor.

Hay que luchar y si las cosas se hacen bien se sale. Afortunadamente, la ciencia ha avanzado muchísimo, que tenemos unos oncólogos maravillosos. Y sí, por supuesto que hay que apoyar la Sanidad Pública.

Yo me traté y me sigo tratando en la Jiménez Díaz, que tiene una unidad oncológica increíble. Nos tratan con un mimo increíble. Es una enfermedad dura, que después llega la historia anímica, que es complicada de digerir. Pero adelante: siempre se puede.