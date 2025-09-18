Natalia Verbeke confiesa por qué no va a actos públicos: "Soy madre. Tengo que estar en casa ocupándome de mi niña"

No son muchas las veces que Natalia Verbeke (50 años) acude a eventos públicos. Sin embargo, este pasado martes, día 16, fue una buena ocasión para dejarse fotografiar.

Su nuevo proyecto con Netflix le ha llevado a convertirse en protagonista de una de las grandes apuestas de la plataforma, y la actriz, que fue madre hace ocho años, ha dejado la comodidad de su hogar para visitar la capital.

Alejados del bullicio de Madrid y dentro de un búnker, así es como se ha celebrado la presentación de la serie Refugio Atómico. Con un reparto multitudinario, que cuenta con nombres como Miren Ibarguren (45), Joaquín Furriel (51) o Carlos Santos (48), se ha convertido en uno de los títulos más esperados de la plataforma roja.

Natalia Verbeke ha querido sacar unos minutos para hablar con EL ESPAÑOL sobre su faceta como madre y la verdadera razón por la que no le ha comunicado a su hija cuál es su profesión.

Eso sí, Verbeke ha evitado la pregunta sobre su visión de España, alegando que no le gusta opinar sobre temas políticos. "Pues ojalá fuera mejor, pero no, no voy a entrar en ese tipo de temas", ha confesado antes de continuar con la charla.

Natalia Verbeke en la presentación de 'Refugio Atómico' en Madrid.

Hace mucho que no se le ve en un acto público, ¿trabaja mucho o es que no suele salir de casa?

A ver, la verdad es que yo no voy a muchos sitios, esa es la verdad. Es que no suelo ir. Si no tengo una amiga o algo que haga que tenga que ir, intento evitarlo porque soy madre, tengo que estar en casa, ocupándome de mi niña, y a no ser que sea algo que tenga que hacer, no voy.

¿Cómo es usted como madre?

Una madraza. Bueno, cometeré mis fallos como todas las madres, pero intento ser lo mejor que puedo.

Pero, ¿se arriesga mucho o suele ser comedida a la hora de criar a su hija?

A ver, pues tiene ocho años. ¿Cómo me podría arriesgar? Aún no es el momento, cuando llegue el momento ya veré qué hago. Ahora tiene ocho años y no me lo voy a plantear.

Con ocho años ya empiezan a ser conscientes de todo…

Sí y menos mal. Ya no tengo que preguntarle a la pediatra qué le pasa; me lo dice ella misma (risas).

¿Cómo ve su hija que Natalia Verbeke sea su madre?

Es que yo no le cuento a mi hija que soy Natalia Verbeke, es que soy su madre. Mi hija no está viendo mis series; ella ve Disney y a Selena Gomez, ve series de niños, y de repente me ve a mí. Pero, como los niños están acostumbrados a ver a sus padres en los móviles, tampoco piensa que sea algo distinto a eso. Yo no le voy diciendo a mi hija que soy actriz ni que soy Natalia Verbeke. Para mi hija soy mamá y es suficiente con eso. Es lo más importante del mundo.

Natalia Verbeke con su hija en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Ya llegará el momento de comunicárselo, ¿no?

Claro. En la vida ya llegará. Ya se lo dirán en el cole, ya me ven en carteles, pero también ve a otros compañeros míos que son amigos y vienen a casa, y tampoco le parece tan raro. Ella lo vive de una manera normal. Además, ella ve a la gente que ve en la tele en casa, en una situación natural. Entonces, no es algo extraño para ella.

En el terreno profesional, ¿tiene miedo de lo que pueda suceder después del estreno de esta serie?

Miedo, no; lo que tengo es ilusión. Mucha ilusión de que funcione y de que guste a la gente. Creo que hemos hecho un trabajo muy bonito, puede gustar, hay gente a la que le gustará y gente a la que no, pero desde luego es indiscutible que lleva un sello de la calidad de Vancouver.

¿Y de que deje de sonar algún día el teléfono?

Ese miedo se tiene siempre como actriz, siempre. Yo creo que te acostumbras a vivir con ello, pero eso no quita que en el momento te angusties. Y cuando empiezas a angustiarte, suena de nuevo.

Natalia Verbeke en la presentación de 'Refugio atómico' en Madrid. Gtres

Además, tiene mucha suerte, porque sigue sonando, ¿no?

Sí, empiezo a rodar una película en octubre, de nuevo. La verdad es que no paro.

Pero, ¿suele hilar un proyecto con otro?

Tampoco lo hilo. No estoy todo el tiempo trabajando. También estoy descansando cuando no me toca trabajar.

¿Hay algún tipo de proyecto que le apetezca especialmente y que todavía no haya llegado?

Sí, habrá miles, pero no sé cuáles son hasta que no lleguen, claro (risas).

¿Y le apetece Hollywood?

Sí, claro, ¿a quién no le apetece Hollywood? Pero yo no tengo la intención de irme a Hollywood a hacer una carrera allí con 50 años, quiero decir. Si me llaman para un personaje que me guste, iré y ojalá lo hagan.