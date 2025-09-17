Primeras imágenes mundiales de Amber Heard junto a sus mellizos y su hija Oonagh Paige

Amber Heard (39 años) ha regresado a España para retomar su vida en la capital, donde vive tras los problemas judiciales que tuvo con su expareja, Johnny Depp (62). Estos meses atrás, la actriz había estado fuera de nuestras fronteras, ya que volvió a Estados Unidos para dar a luz a sus mellizos, Agnes y Ocean, que llegaron al mundo el pasado mes de mayo.

Convertida en madre de familia numerosa, la actriz ha vuelto ahora a su casa de Madrid donde se ha instalado junto a sus pequeños. Desde la feliz noticia de su alumbramiento múltiple, apenas ha hecho vida pública y las únicas imágenes que existen de ella es sola por la calle atendiendo a sus quehaceres diarios.

Hasta este lunes, 16 de septiembre, cuando EL ESPAÑOL ha interceptado a la intérprete con sus tres hijos. Es la primera vez que se puede ver a Amber Heard con su pequeña tribu, siendo una de las imágenes más buscadas de toda la prensa internacional.

Amber acariciando a su hija por las calles de Madrid. EL ESPAÑOL

La actriz ha aprovechado las buenas temperaturas para sacar a sus mellizos y acompañar a su hija Oonagh Paige a la ruta escolar. Con un vestido veraniego largo en color blanco, gafas de sol y un moño, la actriz ha sido fotografiada empujando su carro doble, mientras la primogénita, de uniforme, caminaba a su lado.

También les acompañaba la mujer que ayuda a Heard con el cuidado de sus hijos, una mujer de rasgos filipinos, que ha estado muy atenta todo el recorrido de los niños.

Ya en la parada del autobús, madre e hija se han despedido no sin antes fundirse en un cariñoso abrazo. Tras ello, Amber ha puesto de nuevo rumbo a su domicilio en El Viso, un chalet de casi 300 metros cuadrados en el que reside desde 2022 cuando finalizó su batalla judicial contra Johnny Depp al que acusó de maltrato.

Como curiosidad, destacar que el carro que ha empujado la actriz con sus gemelos dentro es el modelo gemelar de la marca Uppababy Vista V3, una de las más demandas en Estados Unidos. Su precio alcanza casi los 2.000 euros.

La actriz dejando a su hija en la ruta escolar. EL ESPAÑOL

Vida en España

Amber Heard está perfectamente integrada en España. Domina el idioma y ha conseguido su objetivo: alejarse de toda la tormenta mediática que despertó su polémico juicio contra el actor de Piratas del Caribe y que la condenó a pagar a Depp un millón de dólares.

En Madrid tiene una vida más tranquila y pasa desapercibida con mayor facilidad. Tanto que este medio también ha publicado anteriormente fotografías de la actriz de tapas, paseando con total normalidad por la capital española o practicando uno de sus deportes favoritos, el tenis. Acudía a clases en el Centro Deportivo La Elipa. Una rutina que seguro que retoma tras haber dado a luz.

Madrid es también la ciudad testigo de su historia de amor con la directora de fotografía Bianca Butti. Aunque su romance comenzó, de manera pública en enero de 2020, cuando ambas fueron fotografiadas compartiendo un beso en Palm Springs, California, es en la capital de España donde su relación maduró.

Amber Heard con su hija y sus mellizos. EL ESPAÑOL

En su afán por mantener un perfil bajo de cara a los medios de comunicación, son pocas las ocasiones que se han dejado ver juntas. Lo que sí ha aclarado Amber Heard es que sus mellizos nada tienen que ver con Bianca, ya que se declara madre soltera.

"Convertirme en madre sola y en mis propios términos, a pesar de mis propios problemas de fertilidad, ha sido la experiencia más humilde de mi vida. Estoy eternamente agradecida de haber podido elegir esto con responsabilidad y consideración", aseguró en el post de Instagram donde anunció la llegada de los mellizos.

Su primera hija Oonagh Paige nació mediante gestación subrogada y Heard nunca se ha manifestado sobre si los espermatozoides utilizados para fecundar los óvulos eran de un donante anónimo o de alguna de sus parejas. Ahora, todos juntos, comienzan una nueva vida.