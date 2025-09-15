La madre de Carme Chacón: "Los médicos me dijeron que no le pusiera ni nombre porque no iba a vivir muchos días"

Ocho años y medio es el tiempo exacto que ha pasado desde que la que fuera ministra de Defensa, Carme Chacón, falleciera a los 46 años debido a una cardiopatía congénita conocida en términos coloquiales como 'síndrome del corazón invertido'.

Su cuerpo sin vida fue hallado el 9 de abril de 2017 por una amiga en su domicilio de Madrid tras varios intentos de contactar con ella sin éxito. La noticia de su muerte dejó consternada no solo a su familia, sino a un país entero.

Ahora su madre Esther Piqueras ha acudido por primera vez a un plató de televisión para recordar a su hija. La abogada catalana se ha sentado junto a Sonsoles Ónega (47 años) en su programa donde ha hablado de la enfermedad que padecía: "Ella era conocedora de siempre de su problema y lo hablábamos con toda la naturalidad del mundo".

"Yo tenía 18 años cuando me quedé embarazada. Fue tremendo cuando me dijeron que apenas tenía latido. Los médicos estaban convencidos de que no duraría muchos días pero a pesar de las limitaciones de su corazón llevó una vida normal. De hecho me dijeron que no le pusiera ni nombre. Yo lloraba muchísimo", ha explicado Esther.

La lucha de Carme Chacón empezó, por tanto, antes de nacer. Sin embargo, por empeño de sus padres, nunca se crió como una niña enferma. "Nace con vida pero con muy pocas pulsaciones. No sabían lo que tenía ni lo que le pasaba hasta los cuatro años que nos dijeron que tenía una cardiopatía compleja. A los 15 años se desmayó en la pista de baloncesto y ahí le descubrieron otra patología más".

"Siempre hemos vivido con miedo pero ella nos lo quitaba porque vivía con todo con mucha pasión. A la única persona que le habló de su enfermedad fue a su hijo. Fue una madraza. No lo sé cómo preparó a su hijo, supongo que con charlas entre los dos. Yo tampoco sabía mucho. Una vez muerta Carme, hablé con el niño y me dijo que ya sabía que mamá estaba muy enferma, porque ella se lo había dicho. El niño me consolaba a mí, me decía 'no llores'.



Según su progenitora, Carme pensaba que eso podía pasar, pero nunca lo manifestaba. Su madre la describe como una persona que "era juerguista, le gustaba la marcha, bailar, muy normal de su época".



Sin embargo el día que todos tanto temían llegó: "Cuando menos lo esperábamos, murió. Estaba en un momento feliz y tranquilo. No estaba en primera línea de la política. Ese día de la muerte, volvió de Miami, porque daba clases en la univerdad. Con este tipo de cardiopatía los viajes no son buenos. Llegó bien, hablamos con ella. Ese día jugaba el Barça. Ella era una culé impedernida. La llamaron unos amigos para cenar y ella dijo que estaba cansada, que al día siguiente podían quedar para comer. Esa mañana no llegó", relata su madre.

Miguel Barroso y carme Chacón en 2013.

Miquel no sólo se quedó huérfano de madre. Con tan sólo nueve años también perdió la vida su padre, Miguel Barroso, que moría a los 70 años tras sufrir un infarto.

Corazón invertido

"Tengo 35 pulsaciones por minuto y el corazón al revés, un bloqueo auricular y ventricular completo. Eso me hace pensar que todos los días son un regalo", contó la política sobre su enfermedad en 2015 en una entrevista a La Vanguardia.

Era la primera vez que hablaba tan abiertamente de la cardiopatía que la había acompañado desde su concepción. Llevaba un marcapasos, estaba obligada a llevar una vida tranquila y los médicos llegaron a advertirle que no podría ser madre ya que corría un riesgo extremo.

Carme Chacón pasando revista a las tropas. GTRES

Chacón no solo dio a luz a su hijo Miquel, fruto de su matrimonio con Miguel Barroso, sino que además una de las imágenes que han quedado para el recuerdo fue el momento en el que como ministra de Defensa pasó revista a las tropas. No sólo se convirtió en la primera mujer en hacerlo, sino que lo hizo embarazada. Impresionante fue ver a Chacón con paso firme y decidido en el octavo mes de su embarazo haciendo el paseíllo en el exterior del Congreso de los Diputados.