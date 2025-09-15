Eduardo Navarrete: "A mi padre no le vino bien tener un hijo gay. Me vi entre la espada y la pared: era él o yo, y siempre me elegí"

Tres tonos de llamada, un "buenos días, cariño" y un enfado efímero: así abre Eduardo Navarrete (31 años) las puertas de su showroom en Madrid para recibir a EL ESPAÑOL. El diseñador regresa a la escena de la moda española para presentar un cortometraje sobre su última colección de bolsos, Musas, en el marco de Madrid es Moda.

He tenido una idea es el título de este nuevo proyecto. En él, Navarrete abre las puertas de su taller y de su agencia para mostrar al público el proceso de creación de esta colección, cuya campaña protagonizaron Nieves Álvarez (51), Bibiana Fernández (71), Alaska (62), Rossy de Palma (60), La Terremoto de Alcorcón (47) y Rosario Flores (61). El proyecto cobra ahora un nuevo sentido con su segunda parte: un cortometraje que se presentará el próximo 15 de septiembre en el Teatro Pavón de Madrid.

Así, lo que empezó como una simple colección cápsula se ha convertido en un sueño que ha llevado al alicantino a consolidarse como diseñador de bolsos. Su mayor deseo es ver a las mujeres lucir sus creaciones en la calle. El 12 de septiembre de 2023, Navarrete anunciaba su retirada de la moda; ahora, dos años después, regresa con una nueva colección pensada para que todas las mujeres puedan acceder a ella y se presentará tras la proyección.

EL ESPAÑOL se sienta con Navarrete para hablar sobre su vida, sus miedos y su nuevo proyecto, sin dejar de lado su faceta personal y su negocio, que realmente le llenan y le hacen sentirse pleno, en uno de los mejores momentos de su vida. "Aún no soy millonario, pero sigo con un cuerpazo", ha bromeado al comenzar la entrevista, aludiendo a su última conversación con este medio.

¿Esta idea surge desde el principio?

A ver, la idea de hacer esto surge básicamente porque nosotros teníamos muchísimo contenido del shooting de mi anterior colección que, claro, yo quería hacer algo con esto. A mí me gusta hacer las presentaciones de una manera disruptiva, diferente, algo que a la gente le apetezca saber. La gente está como loca escribiéndome: "Madre mía, la que han liado, ¿qué me está contando ahora, un corto?".

Hay muchísimos desfiles en estas dos semanas y la gente, pues, se aburre. Entonces, hacer algo diferente, algo nuevo y que la gente tenga ganas de venir y de verlo, de ver la reacción… Va a venir todo el mundo porque está todo el mundo deseando ver el circo.

¿Esto confirma su regreso a la moda?

Pero si nunca me fui. Yo solo lo dije para que mi cerebro tomase aire, pero realmente a los dos meses ya estaba maquinando lo siguiente. Además, estamos preparando lo nuevo… vamos a presentar colección en Costa Adeje de baño, que me han llamado del Cabildo de Tenerife. Y, además, estamos preparando para septiembre una cosa muy gorda, una colección muy fuerte. Pero nunca he dejado de hacer cosas.

¿Y por qué lo dijo entonces?

Yo creo que fue como un sistema de autoayuda, fue como decirlo para mí, para mí mismo, decir: "Bueno, tú di que te retiras, y retírate para no petar." Pero, en verdad, al poco empecé a hacer cosas otra vez. Entonces ese tiempo de respiro me vino muy bien, que fueron dos meses, en verdad.

Pasando a su vida personal, ¿hay algo que le gustaría decirle a su familia que nunca haya dicho?

No, les cuento todo. Pero echo de menos a mi padre, echo en falta a mi padre. Hace poco mi madre sacó unas memorias que, por un tema familiar, ha tenido que publicar un libro que escribió mi padre en sus últimos años contando su vida, su historia, y dice unas cosas muy bonitas de mí. Dice que, al final, que había conseguido lo que yo quería. Bueno, en el libro deja entrever que, claro, que yo no quería estar en el negocio familiar, que quería ser diseñador y que lo había conseguido. Y que se sentía orgulloso de mí.

Eduardo Navarrete en el Festival de Málaga 2025. Gtres

Murió hace tres años y vio parte del éxito que he conseguido, pero me gustaría… no sé, me hubiese gustado que siguiera viendo lo que está pasando. Aunque yo creo que lo está viendo, fíjate lo que te digo.

¿Recuerda lo más bonito que le dijo su padre?

Lo más bonito… Hubo un momento, cuando yo monté el showroom, que vinieron a verme aquí. Entonces mi madre me dijo, como ve las cosas que subo a mis redes y me ve que estoy comiendo no a diario, pero ve que me junto con mis amigos y tal, me dijo: "Ay, yo quiero ir a comer, pero nosotros solos no, yo quiero que llevemos a esa gente con la que te veo en tus stories". Y eso fue a lo mejor a las 11 de la mañana y a las dos y pico estábamos comiendo todos en un restaurante de por aquí, y junté a 15 amigos que acudieron a mi llamada.

Entonces mi padre, muy emocionado, le pareció como una hazaña, que de repente, en una llamada y en unas horas, hubiese convocado a 15 amigos que con tanto cariño vinieron a conocer a mis padres y a comer conmigo. Entonces ahí dijo, se levantó y dijo unas palabras muy bonitas. Eso lo tengo grabado.

¿Se arrepiente de algo?

No, no arrepentirme, no. Porque el daño que yo haya podido hacer, lo hice. Yo sé que él… el tema de que yo saliera del armario, aquello no le sentó bien, no le vino bien tener un hijo homosexual, pero yo ahí me vi entre la espada y la pared, era o él o yo, y yo ante todo, ante el mundo, siempre me voy a elegir a mí. Entonces no iba a ser de otra manera. Entonces el daño causado por aquello… yo lo siento, pero no puedo arrepentirme de nada porque lo volvería a hacer.

¿Y fue muy mal adolescente, por ejemplo?

Sí, fui rebelde. Yo creo que se junta lo que viene a ser la adolescencia con el yo que quería ir más rápido de lo que me correspondía. A eso hay que sumarle que eres una persona que estás perdida en el mundo, que tampoco sabes muy bien qué decir ni qué hacer, si está bien, si está mal, si sí, si no, si entras o sales.

Eduardo Navarrete. Gtres

Encima a todo esto hay que sumarle que yo no era mal estudiante, estaba pensando que me gustaba mucho cantar y bailar. Es lo que quería. Era eso. Era mi cante, mi baile, mis cosas. Me distraía mucho, no prestaba atención en clase, no me interesaba el colegio.

Actualmente, ¿está enamorado?

Estoy abierto al amor, conociendo gente y con ganas. Pero, por ahora, no quiero confirmar nada.

Pero, después de venirse a Madrid y comenzar en el mundo del espectáculo y la farándula española, ¿ha estado con gente mucha gente famosa?

Sí, sí, sí, claro que sí, claro que con gente famosa. Como para salir en portada, pero no… ahí no puedo entrar. Alguna vez he podido liarme con alguna persona más o menos conocida, pero yo eso me lo llevo ahí a la tumba, o de momento, ya le digo que no es el momento de contarlo.

¿Y con algún internacional le gustaría tener algo?

¡Uf! Muchos. Aunque me gusta Chris Hemsworth (42). Yo le robaría el marido a Elsa Pataky (49).