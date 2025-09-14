La deportista paralímpica Sara Andrés Barrio anuncia la llegada de su primer hijo: "Estos son mis pies más preciados"

Sara Andrés Barrio (39 años) está de enhorabuena. La deportista paralímpica ha anunciado este pasado sábado, 13 de septiembre, la llegada de su primer hijo junto al abogado Juan Van den Eynde, con quien contrajo matrimonio en 2023.

La feliz noticia ha sido compartida por los propios protagonistas en un post conjunto de Instagram. "Estos son mis más preciados pies. Con ellos empiezas tu camino por el mundo y nosotros contigo. Juan y yo siempre estaremos acompañándote, cuidándote, queriéndote hasta explotar. Estamos enamorados de ti. Bienvenido al mundo, a nuestra vida, a nuestro corazón", reza el texto publicado por Sara este sábado.

Unas emotivas palabras las que ha compartido la reconocida deportista y que han venido acompañadas de una tierna fotografía que muestra los pies del recién nacido.

El bebé es fruto de la historia de amor entre Juan Van den Eynde y Sara Andrés Barrio. La dupla se conoció más de una década atrás, en el año 2012. Sin embargo, no fue hasta 2019 cuando comenzaron a tener una relación sentimental.

Cuatro años después, en 2023, la deportista y el abogado contrajeron matrimonio en una idílica ceremonia. "Cuando llegué al altar, se calmaron todos mis nervios. Al ver a Juan tan guapo, tan elegante y que me miraba con esos ojos. Desde que nos conocimos, sentí que era mi hogar, y solo quedaba disfrutar. Era todo idílico, no quería que acabase la ceremonia", relató Sara en conversaciones con la revista ¡HOLA!

En varias entrevistas, cabe puntualizar, la atleta había manifestado su ilusión por formar una familia y compatibilizarlo con su carrera deportiva.

Más allá de su faceta personal, Sara Andrés es una de las grandes referencias del deporte paralímpico español. Tras perder ambos pies en un accidente de tráfico en 2011, la deportista encontró en el atletismo una nueva forma de vida. Desde entonces, ha cosechado importantes éxitos internacionales, convirtiéndose para muchos en un absoluto ejemplo de superación y resiliencia.

También ha probado Barrio suerte en el mundo de la literatura. Así, en el año 2019 publicó ¿Sabes quién soy?, un libro ilustrado de 36 páginas sobre cinco personajes con diferentes aficiones y discapacidades. El tomo narra cómo viven su día a día y la forma en la que rompen estereotipos.

Sara Andrés, además, desempeña una estupenda labor como maestra de primaria en Villanueva de la Cañada. Más de un lustro atrás pidió una excedencia para prepararse y entrenar para los Juegos Paralímpicos de Verano de 2020.