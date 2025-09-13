Makoke, entre lágrimas, se pronuncia sobre la emotiva carta de su nuera Marina Romero: "Nadie se merece esto"

El pasado 21 de agosto, Makoke (55 años) confirmaba que su boda con Gonzalo Fernández Figueras (52) se cancelaba. El enlace, que estaba previsto para este viernes, 12 de septiembre, se veía pospuesto sin nueva fecha. "El motivo es familiar y de salud. Lo estamos pasando muy mal. Pido respeto", confesó tres semanas atrás la televisiva.

Así las cosas, este pasado viernes -día oficial del enlace-, Marina Romero, nuera de Makoke, ha publicado una emotiva carta en su perfil de Instagram. Un escrito en el que revela estar viviendo los días "más difíciles de su vida" y que ha acompañado de un carrusel de fotografías. En una de las imágenes, cabe apuntar, se encuentra en la cama de un hospital.

Menos de 24 horas después, María José Giaver ha acudido al programa Fiesta de Telecinco. Emocionada y entre lágrimas, ha concedido sus primeras palabras sobre el desgarrador escrito de su nuera.

"Están superunidos, son superfuertes los cuatro, son una familia maravillosa y no se merecen esto. No se lo merece nadie, evidentemente", ha comenzado relatando Makoke, visiblemente emocionada.

En la misma línea, la madre de Anita Matamoros (25) se ha sincerado sobre la delicada situación que atraviesan. "Me toca a mí en primera persona, me duele. La carta es preciosa, es una declaración de amor. Están juntos", ha verbalizado Makoke en el programa de Emma García (52).

Si bien nadie del entorno cercano a Makoke ha revelado mayores detalles sobre el estado de salud de Marina Romero, lo cierto es que la televisiva ha confesado que, nada más recibir la noticia, se trasladaron hasta Navarra.

Makoke y Gonzalo Fernández, en una fotografía reciente. Gtres

Ha aprovechado la que fuera concursante de Supervivientes para mandar ánimo a su nuera así como a su hijo, Javier. "Mi hijo está fuerte. Hay cosas que no han salido, hay momentos muy duros y él la hace reír. En algún momento explotará porque está teniendo fuerza, risa con los niños y todos. Nos está dando un ejemplo increíble, no sabía que mi hijo tenía esa fuerza", ha apostillado Makoke.

Aún con lágrimas en los ojos, la televisiva ha rememorado el día que tuvo que cancelar su enlace matrimonial con su razón de amor. "Cuando dijeron que era ruptura nuestra a mí personalmente no me da igual, pero era tan grave en ese momento que Gonzalo me pidió que no dijera nada. Al final siempre se piensa mal, entiendo que la gente lo pueda pensar", ha recordado.

Makoke. Gtres

Por el momento, tal y como la propia Makoke ha verbalizado, habrá que esperar aún para fijar una nueva fecha. La colaboradora, en esta línea, ha confesado querer que todo "se solucione cuanto antes".