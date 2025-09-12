Georgina Rodríguez y su anillo de lujo, 10.000 kilómetros en 10 días: de Riad hasta Nueva York pasando por Venecia

2025 será un año que quedará grabado por siempre a fuego en la memoria de Cristiano Ronaldo (40 años) y Georgina Rodríguez (31). A comienzos del pasado mes de agosto, la de Jaca anunciaba públicamente su compromiso con el futbolista. "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió la empresaria en un post de su Instagram.

Las palabras con las que Georgina hizo pública su boda con Ronaldo vinieron acompañadas de una fotografía que mostraba su pieza de compromiso. Una joya que presenta un diamante central de talla oval flanqueado por dos diamantes triangulares y que algunos expertos se han aventurado a posicionar por encima del mítico anillo de Elizabeth Taylor. Así, está situado en más de seis millones de euros.

Un absoluto lujo de anillo el que Rodríguez ha escogido para su compromiso. Todo un auténtico despilfarro acorde al prestigioso nivel de vida al que acostumbra la española. Una pieza que le ha acompañado en la imparable ruta kilométrica a la que ha dado paso en estos últimos 10 días.

Georgina Rodríguez, el pasado 31 de agosto de 2025 en el Festival de Cine de Venecia. Gtres

Fiel a su cita en el Festival de Venecia desde hace años, Georgina Rodríguez hacía las maletas el 31 de agosto en Riad -donde reside junto a su futuro marido desde hace más de dos años- para desplazarse hasta el aclamado certamen de moda. Recorría, así, los cerca de 4.000 kilómetros que separan ambas ciudades.

Allí, la aragonesa acaparó todas las miradas con motivo de su vestido diseñado por Roberto Cavalli. Además, no dudó en hacer alarde de su impresionante anillo de compromiso. Georgina presumió de joya en plena alfombra roja, convirtiendo esta edición del Festival de Venecia en una de las más especiales de toda su vida.

Un año más, la futura esposa de Cristiano Ronaldo se hospedó en el Hotel Excelsior, uno de los emplazamientos más prestigiosos y solicitados que reúne a buena parte de la jet set que acude a Venecia durante esa semana. La de Jaca, cabe recordar, fue inmortalizada en las inmediaciones del enclave, cuyo precio se sitúa en los 2.500 euros por noche.

Georgina Rodríguez, en la Semana de la Moda de Nueva York este pasado jueves, 11 de septiembre. Gtres

Que la moda es una pasión en la vida de Georgina no es secreto para nadie en pleno 2025. Ahora, con el inicio de curso ya comenzado, Rodríguez se ha desplazado hasta Nueva York. Allí, al otro lado del charco, ha acudido a la Semana de la Moda, añadiendo a su imparable ruta otros 6.400 kilómetros, sumando más de 10.000 en cuestión de 10 días.

La Gran Manzana ha consagrado un año más a personalidades tan reconocidas como Naoimi Watts (56) o Priyanka Chopra (43). Georgina, en esta ocasión, se ha dado cita este pasado jueves, 11 de septiembre, en el evento Caring for Women de la Fundación Kering. Frente a todos los medios de comunicación presentes, ha vuelto a presumir de su impresionante y millonario anillo enfundada en un vestido negro de palabra de honor y corte recto.

No ha ido sola la protagonista de Soy Georgina hasta la Ciudad que nunca duerme. Junto a ella se encuentran su hermana, Ivana Rodríguez (35), su representante, Ramon Jordana, y varios de sus íntimos amigos, a los que la misma Georgina apoda Las queridas.

Todos ellos han presumido en sus respectivos perfiles de Instagram de su viaje a la ciudad estadounidense. También así el espectacular y majestuoso hotel en el que se han hospedado durante sus días en Estados Unidos en el Lotte New York Palace.

Se trata de un emplazamiento de cinco estrellas ubicado en Manhatta, a escasos metros de la mítica quinta avenida. Un hotel que combina la histórica Mansión Villard con una moderna torre de 55 pisos. Así, según ha comprobado EL ESPAÑOL, el precio a desembolsar por noche se encuentra entre los 650 y los 1.300 euros.

Georgina Rodríguez, durante la Paris Fashion Week 2025. Gtres

Cabe puntualizar que estos y más detalles no se verán reflejados en el documental de Georgina en Netflix. Y es que, a comienzos del pasado mes de junio, en conversaciones con la revista Vogue Arabia, la novia de Cristiano Ronaldo reveló que no habría una cuarta parte de su proyecto en la plataforma de streaming. "Requiere mucho esfuerzo", reveló entonces Rodríguez.

Su último proyecto profesional

Si bien Georgina Rodríguez ha puesto fin a su andadura con Netflix, lo cierto es que la española ha dado un nuevo paso en el mundo de los negocios recientemente.

Poco antes de comenzar el verano, la futura esposa de Cristiano Ronaldo reafirmaba su faceta como empresaria con el lanzamiento de Bellhatria, una inmobiliaria de lujo enfocada en el alquiler de propiedades premium. Un negocio en el que Georgina, por el momento, no cuenta con ningún tipo de socio.