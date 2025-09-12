Antonia San Juan recibirá quimioterapia para combatir su cáncer y su tratamiento se extenderá hasta marzo

Apenas ocho días después de que anunciara públicamente que padece cáncer, Antonia San Juan (64 años) ha ofrecido un nuevo parte médico sobre su salud.

En un vídeo publicado a través de su cuenta de Instagram habla con su habitual sentido del humor y mucha naturalidad de su dolencia. Así, ha adelantado que el próximo martes, 16 de septiembre, comenzará el tratamiento para combatir su enfermedad.

"Buenas tardes a todos. Dije que los iba a mantener a todos informados, cuando dije el otro día que estaba enferma, que tenía un cáncer", empieza diciendo. El lunes me van a hacer un PET-TAC de todo el cuerpo, a ver si las células han viajado por la linfa".

"Ahora me cuido más"

"Bueno, supongo que se dice la linfa, porque que yo de medicina no sé. Sé de otras cosas pero de medicina no sé", añade en su publicación, grabada en la cocina de su casa.

En su mensaje detalla cómo se encuentra y cómo será el protocolo médico a seguir a partir de ahora. "El martes ya empiezo con la quimioterapia con ciclos de cada tres semanas. Termino a principios de marzo, creo que sí".

"Y, bueno, con todas las ganas de todo. Es lo que hay, hay que vivirlo así", añade. "Si ya me cuidaba, ahora me cuido más. Ella (la doctora) me dijo que siguiera haciendo mi vida normal. También voy a seguir yendo a mi gimnasio, voy haciendo mi ejercicio, voy a seguir ilusionada con la vida".

Antonia San Juan en 'Las tres puertas'

Su reflexión sobre el cáncer

En su vídeo, Antonia San Juan comparte una reflexión sobre la manera en la que, a su juicio, habría que afrontar un revés de este tipo.

"También hago esto para pensar que cuando aparece una enfermedad sea de otra manera, no vivirlo de una manera trágica ni nada... Es una enfermedad como otra cualquiera. Hay que cuidarse, hay que hacerle caso al médico y poco más", destaca,

Espontánea, deja ver los alimentos con los que va a prepararse una bebida natural: "Y ahora me voy a hacer una de las cosas que me estoy haciendo diario pues son estos licuados de verdura ecológica".

"Lo que me preocupa es cuidarme"

"Así que nada, amores míos, que no les puedo decirles mucho más. Que voy a poner todo de mi parte para ponerme buena y que voy a seguir con mis funciones", prosigue diciendo, siempre en un tono relajado y natural, sin dar excesiva importancia a su situación de salud actual.

Asimismo, apunta que su doctora, que es "maravillosa", le ha dicho "que llevara la agenda para cuadrarla, para poder seguir trabajando. Y eso es lo que verdaderamente me da la vida".

Por último, concluye: "Me han dicho que se me va a caer el pelito, pero ya ves tú el pelito... ¡Lo que me preocupa a mí el pelito! A mí lo que me preocupa es cuidarme. Hay unas peluquitas monísimas y estupendas de una señora que sabe mucho de esto. Y no hay más. Así que a seguir viviendo. Y a hacer todo lo que el médico diga".

antonia-san-juan

Así anunció su enfermedad

Antonia San Juan comunicó públicamente que padece cáncer el pasado lunes, 8 de septiembre. Entonces sorprendió a su legión de seguidores al publicar un vídeo en el que daba la noticia.

"Hago este vídeo porque llevo más de un año con problemas de garganta. Siempre he tenido faringitis crónica, este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales", comenzaba diciendo.

"Me mandó al otorrino, me ha hecho pruebas, un TAC, me han hecho de todo. Me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnóstico: tengo cáncer", detallaba.

"Ahora cuando analicen la biopsia me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución", añadía. "Yo confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan"-

En su caso, se trata de un cáncer de garganta, un tipo de cáncer que han padecido otros rostros conocidos, entre ellos Belén Rodríguez (59), Michael Douglas (80) o Val Kilmer, quien falleció el pasado 1 de abril a los 65 años como consecuencia de esta dolencia.

Desde el primer momento, Antonia San Juan ha transmitido una postura optimista y vital. "Mi vida ha sido y es bonita y no me gusta quejarme ni que la gente me tenga compasión", recordaba el día que informó sobre su estado.

"Solamente quiero dar las gracias a los que están ahí. Si ven que no estoy activa pues bueno, es que estoy enferma. Gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme. Un abrazo. Gracias", concluía.