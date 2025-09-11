Jaime Anglada, íntimo amigo del rey Felipe VI, recibe el alta hospitalaria un mes después de su grave atropello

Jaime Anglada (52 años), íntimo amigo del rey Felipe VI (57), ha recibido este jueves, 11 de septiembre, el alta hospitalaria. Tal y como ha confirmado el propio Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca, el músico ha experimentado una evolución "muy favorable".

A partir de ahora, de acuerdo a la información que ha proporcionado el centro sanitario, Anglada tendrá que seguir un proceso de rehabilitación en otro hospital.

Poco más de un mes atrás, el 8 de agosto, la vida del cantautor mallorquín cambió por completo. Aquel día, Jaime Anglada fue atropellado por un coche mientras conducía su moto. Tal y como informaron fuentes policiales y sanitarias posteriormente, el conductor del vehículo -de 20 años de edad- terminó dándose a la fuga.

El cantante Jaime Anglada en una imagen compartida en sus redes sociales. Foto de Victoria Muñoz. Victoria Muñoz Instagram

A lo largo de este tiempo, las novedades con respecto al estado de salud de Jaime Anglada no han dejado de sucederse. El íntimo amigo de Su Majestad el Rey permaneció ingresado en la UCI del hospital mallorquín durante más de 10 días. En ese tiempo, de hecho, tuvo que someterse a varias operaciones para recuperarse de las graves lesiones que le había causado el accidente.

Según informaron los medios mallorquines, el cantante se enfrentó a varias operaciones: la mandíbula, la muñeca y la cadera, esto último adelantado por este medio, que también confirmó que llevaba "dos operaciones de cabeza", es decir, son más de cinco las veces que Anglada pasó por el quirófano en este último mes.

El 20 de agosto finalmente abandonó Anglada la Unidad de Cuidados Intensivos. De acuerdo a la información que publicó Federico Jiménez Losantos (73) en su programa de radio, el mallorquín fue trasladado a "una zona de observación menos restringida, que es la previa al paso a planta". Ahora, ya ha recibido el alta hospitalaria y dará paso a un proceso de rehabilitación próximamente.

El cantante Jaime Anglada en una imagen de archivo. Gtres

No ha estado solo Jaime en todo este delicado trance de salud. El mallorquín, así, ha permanecido arropado en todo momento por su mujer, Pilar Aguiló. También así el rey Felipe VI ha acudido al hospital de la isla balear para acompañar a su íntimo amigo. No obstante, la discreción fue premiada y no han trascendido fotografías de sus visitas.

El conductor, en libertad provisional

Cabe recordar que el músico ingresó en el centro hospitalario el pasado 8 de agosto, tras ser víctima de un atropello en la avenida Joan Miró de Palma mientras circulaba con su moto por un coche que se dio a la fuga.

El conductor del vehículo, un joven de unos 20 años, abandonó el lugar del accidente. Sin embargo, fue detenido en su domicilio poco después gracias a la colaboración de varios ciudadanos que anotaron la matrícula.

El joven, tras 20 días en prisión provisional, fue finalmente puesto en libertad bajo una fianza de 5.000 euros. El juez, así, permitía al individuo abandonar la institución penitenciaria una vez abonada la cuantía económica.

Según la investigación, conducía bajo los efectos del alcohol y no auxilió a la víctima. Dio negativo en la prueba de drogas, pero triplicó la tasa en el test de alcoholemia.