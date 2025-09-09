Mar Flores relata el capítulo más duro de su vida: "Mi hijo desapareció semanas. Se lo llevó su padre y tuve pánico"

Este próximo miércoles, 10 de septiembre, Mar Flores (56 años) publicará su libro de memorias, titulado Mar en Calma. Un texto en el que cuenta su verdadera historia, tal y como ha adelantado en El Hormiguero, en la noche de este lunes, día 8.

Ante Pablo Motos (60), Mar Flores ha dado algunas pinceladas de lo que los lectores podrán encontrar en su libro. Tranquila, serena, vestida de blanco impoluto y sintiéndose "fuerte", la modelo ha hecho un repaso de su vida personal, con hincapié en su faceta como madre.

Mar Flores, así, se ha atrevido a desvelar algunos de los episodios más duros de su vida. Uno de ellos, relacionados con su hijo Carlo Costanzia (32). Concretamente, el día que su exmarido, Carlo, se lo llevó de la guardería.

Mar Flores en su entrevista en 'El Hormiguero'. Gtres

"Fue muy duro", ha confesado Mar Flores cuando Pablo Motos le ha recordado aquel episodio que la propia modelo relata en sus memorias.

"En el colegio nos conocían a su padre y a mí. Yo fui un día a buscarle a la guardería y me dijo la profesora que se lo había llevado su padre", ha recordado Flores. "Yo pensaba que su padre estaba en Italia. Mi hijo desapareció semanas y yo tenía que ir a Telecinco, ponerme mi minifalda e ir a bailar al plató", ha contado.

Mar Flores denunció a su exmarido e hizo todo lo posible por encontrar a su hijo Carlo. "Conseguí empezar un proceso de búsqueda del niño que duró meses. Tenía pánico de que lo hubiera sacado de Europa y no poder recuperarlo nunca. Afortunadamente lo encontraron en Italia. Fue uno de los momentos más duros de mi vida", ha confesado en El Hormiguero.

La angustia llegó a su fin gracias a la ayuda de Fernando Fernández Tapias, quien fue su pareja, y de Alessandro Lequio (65), con el que también tuvo un affaire. El empresario fue el primero que le tendió la mano y el italiano fue quien le dio la pista definitiva para encontrarlo, cuando vio a la modelo llorando en un desfile de peletería en Galicia. Y eso, Mar Flores, no lo ha olvidado.

De hecho, ha aprovechado su entrevista con Pablo Motos para reconocerles aquella ayuda: "Hay dos hombres en mi vida a quienes les doy las gracias por haberme ayudado a recuperar a Carlo cuando yo no lo tenía. Lequio y Fernando Fernández Tapias, gracias".

Una mujer maltratada

En su libro, Mar Flores revela que fue una mujer maltratada por su primer marido, Carlo Costanzia. Una desgarradora situación que también ha rememorado en el programa de Antena 3.

"Era una mujer de veintipocos años que no sabía lo que tenía que hacer. Me acompañó mi hermana mayor a la comisaría porque no sabía ni que esos tratos eran denunciables. Era una época, hace 30 años, en los que las mujeres culpabilizaban a las mujeres. Si llevabas una minifalda te culpaban a ti", ha recordado.

"En la comisaría me empezaron a tratar de una forma muy despectiva por salir en televisión, en Telecinco. Me dijeron: 'Asuma las consecuencias de salir en minifalda por la tele'… Me fui a otra comisaría y me volvió a pasar lo mismo con mujeres. Creo que este libro es un manual de supervivencia para todas las personas que lo han pasado mal", ha asegurado Mar Flores.

El maltrato de la prensa

Durante la entrevista, Pablo Motos también ha puesto el foco en los paparazzi y cómo la prensa española trató a Mar Flores.

"Decidieron crear un personaje que se llamaba 'Mar Flores', que no era yo", ha asegurado la modelo. "Según les parecía, me encumbraban o me tiraban por el suelo. Luego analizando con los años me he dado cuenta de que he sobrevivido gracias a abrazar a ese personaje, a hacerme un traje con él", ha relatado.

Pablo Motos entrevistando a Mar Flores en 'El Hormiguero'. Gtres

En esta misma línea, Mar Flores ha sido preguntada por las famosas imágenes de la portada de Interviú con Alessandro Lequio. "No se pueden describir ni enseñar esas fotos por decreto de un juez. Las fotos salieron dos años después de que se hubieran tomado", ha explicado.

"Había intereses creados para dinamitar la relación que yo tenía en esos momentos con Cayetano Martínez de Irujo (62). Mar Flores, niña de Usera, con un hombre de la casa de Alba. Personas que yo consideraba amigos me traicionaron delante de toda España", ha contado.

Aquello le generó problemas de salud: "Acabé en la UCI, casi acaban con mi vida. He tenido que hacer un trabajo muy importante con mi salud mental para querer seguir viva. Me creía todo lo que se decía de mí", ha contado, conmovida, la empresaria.

A los hombres que filtraron aquellas imágenes no les pasó nada. Mar Flores ha recordado que "era una España que salía de una dictadura y defendía siempre al hombre. Las mujeres también".

Con su libro, la modelo busca hacer una reflexión "sobre el avance que se ha hecho". Ha escrito Mar en calma "de una forma muy elegante". Lo ha hecho por sus cinco hijos, los hombres de su vida, tal y como ha enfatizado en El Hormiguero.