Mar Flores reacciona a las demoledoras palabras de Alessandro Lequio, que la acusa de "inventarse toda su vida"

Antes de reaparecer en El Hormiguero para promocionar sus memorias, Mar en calma -que saldrán a la venta este miércoles 10-, Mar Flores (56 años) concedía una extensa entrevista a Vanity Fair en la que tacha a Alessandro Lequio (65) de "cruel, machista y vengativo".

La modelo protagonizó un romance con el ex de Ana García Obregón (70) entre 1996 y 1997, cuando supuestamente era pareja del empresario Fernando Fernández-Tapias, cuya relación terminó cuando vieron la luz unas imágenes con el italiano en Roma.

"Yo he escuchado la misma frase en boca de dos italianos: 'La vendetta è un piatto che va servito freddo'. Y yo, desde luego, me lo comí bien freddo", reconoce en la entrevista.

Mar Flores durante su visita a 'El Hormiguero'. Gtres

Unas palabras que no han sentado bien a Lequio, que implacable ha respondido a Mar este pasado lunes en Vamos a ver, asegurando que "Mar Flores no miente, reinventa, lo suyo no es memoria, es creatividad sin frenos".

"Debe ser agotador, realmente agotador, tener que inventarse una vida entera cada vez que te pregunten por la verdad", ha expresado rotundo.

Desmintiendo a la modelo, el italiano ha afirmado que ella no estaba soltera cuando se publicaron sus imágenes, sino que estaba con Fernández Tapias, con el que le habría sido infiel con él durante gran parte de su noviazgo.

"A mí se me señaló y yo no fui quien vendió esas imágenes. Ella lo sabe perfectamente, no tengo nada que ver con aquello", ha dejado claro el colaborador de televisión.

Mar Flores en un acto público. Gtres

Sin embargo, sí ha revelado que fue él quien estuvo detrás de la portada de Diez Minutos de 1997 en las que se les veía juntos. Confiesa Lequio, en esa línea, que estaba tan enamorado de Mar que decidió venderlas "porque quería que rompiese con Fernando".

Unas imágenes por las que ha reconocido que cobró 2,5 millones de pesetas, que entregó íntegros a la madre de Carlo Costanzia (32) cuando ésta se los exigió.

La reacción de Mar

Indiferente a la demoledora respuesta de Lequio, la modelo se ha acordado de él durante su entrevista en El Hormiguero, y no ha dudado en agradecerle su ayuda cuando su exmarido Carlo Costanzia se llevó a su hijo Carlo a Italia sin avisarla tras su separación.

"Un día fue a recoger a mi hijo a la guardería, que vivía conmigo y tenía la custodia, y no está. Se lo había llevado su padre, que vivía en Italia", ha rememorado, desvelando que la ausencia del pequeño duró "semanas, meses".

Según Flores, fue precisamente Fernández Tapias -el primero que le tendió la mano- y Alessandro -quien le dio la pista definitiva para encontrar a Carlo en Turín- los que le ayudaron a volver a estar con su hijo, por lo que no ha dudado en mandarles un mensaje públicamente.

"Hay dos hombres en mi vida a quien le doy las gracias por haberme ayudado a recuperar a Carlo cuando yo no lo tenía. Lequio y Fernando Fernández Tapias, gracias", ha dicho Mar en el espacio de Antena 3.

Tras el programa, Europa Press ha preguntado directamente a Mar por las duras palabras que le ha dedicado Lequio acusándola de "reinventar la historia" y hacer de su autobiografía un relato de ficción.

Impasible, la modelo ha reaccionado, dando la callada por respuesta. "Yo estoy fenomenal", ha sentenciado, dejando entrever que no le han afectado en absoluto las declaraciones del italiano.