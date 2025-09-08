La nueva imagen de David Broncano, según expertos en moda: "Es un cambio estratégico que genera un efecto rebelde"

Este lunes, 8 de septiembre, La Revuelta regresa a la parrilla televisiva. Y con ella, una etapa que incluye cambios y matices en el formato. Una renovación a la que se ha sumado su propio presentador, David Broncano (40 años), apostando por un cambio de look radical que quedó al descubierto el pasado fin de semana.

El presentador apareció en la alfombra naranja del FesTVal con el pelo teñido de rubio platino, contraste absoluto respecto a su habitual melena oscura y barba castaña. Una nueva apuesta a propósito de la rentrée, a la que sumó un estilismo rompedor.

En Vitoria, David Broncano eligió un traje de raya diplomática azul oscuro, que completó con dos cinturones negros y una camisa de encaje con transparencias que se dejaba ver bajo la americana. Un outfit rompedor y moderno que se aleja por completo de sus habituales looks.

"Era una apuesta veraniega que se va a alargar hasta el otoño y no sé con qué resultado", comentó Broncano a los medios presentes en Vitoria tras sorprender con su renovada imagen.

Sobre el look también se ha hablado en las redes sociales. Algunos lo han bautizado como el 'Ken de Malibú'. Otros, en tono de humor, se refieren a él como 'Blondcano'. Tampoco han faltado las comparaciones con famosos y hasta se ha hablado de una crisis de edad. Sea como fuere, el nuevo Broncano ha dejado en shock a todos.

David Broncano luciendo un traje de raya diplomática, top de encaje y doble cinturón. Gtres

Su cambio de look "es un golpe visual efectivo", tal y como apunta Jesús Reyes, periodista experto en moda, a EL ESPAÑOL. El también estilista y autor de libros como la guía de estilo Alter Ego y Leonor. Estilo de una Borbón y Ortiz explica: "Rompe con la sobriedad esperada, marca territorio personal y televisivo, y convoca al debate -algo ideal para un presentador que vive de lo inesperado y que, además, estrena nueva temporada-".

El cambio, en opinión de Reyes, "funciona como una declaración de intenciones". "Broncano no se conforma con regresar: quiere hacerlo con fuerza, provocando moda, humor y polémica", explica el experto en moda.

Un cambio arriesgado, ya que "puede distanciar a su audiencia tradicional". No obstante, "al mismo tiempo, atraer a un público más joven y a convertirse en trending topic por días", asegura Jesús Reyes, quien también pone el foco en su inesperada forma de vestir.

"Como estilista, vale destacar cómo ha combinado texturas: traje formal con detalles lenceros y accesorios como los cinturones y juegos cromáticos con coherencia e irreverencia, llevándolo lejos de la neutralidad", desliza el periodista a este periódico.

Sobre la nueva imagen del presentador también se pronuncia Mónica Delgado, estilista del cabello, asesora de imagen y experta en psicología del color, calificándolo de 'rompedor'.

"Ha roto todos los esquemas. Nos tenía acostumbrados a un estilo más clásico, con traje chaqueta, en colores sobrios y oscuros, con camisa y en ocasiones con corbata, con un toque casual utilizando sneakers", ha recordado.

El anterior 'look' de David Broncano, con pelo oscuro y estilismo clásico. Gtres

Ahora, "ha querido romper con su imagen más formal apostando por un traje en tono azul noche conservando este color que siempre le acompaña, pero en este caso con raya diplomática".

Sobre el resto del look, añade: "Los pantalones crean un efecto globo y la chaqueta más corta de lo habitual queda entallada en la cintura por un cinturón doble. En este caso, la camisa ha sido sustituida por una camiseta de encaje y transparencia y las sneakers por mocasines. En este caso, transmite autoridad, refinamiento, poder, minimalismo y reinvención.

De su pelo rubio platino comenta que "le añade al look un aire desenfadado, de transformación, liberalismo, una expresión muy cercana a los años 80 y 90". Según Mónica Delgado, Broncano "quiere transmitir ese momento de transgresión en el que se encuentra".

"Un movimiento estratégico"

La experta en belleza Nohemí Bermúdez, CEO de Mímate Cosmetics, coincide en que el nuevo look de Broncano es una apuesta "tan arriesgada como impactante".

Comenta que se trata de "una de las coloraciones más exigentes en peluquería, ya que requiere una decoloración profunda que en cabellos oscuros, como el del presentador, implica varias rondas de aclarado y un cuidado intensivo para mantener la fibra capilar sana".

Un cambio que necesita "retoques cada tres o cuatro semanas en raíces y matices con champús violetas para evitar tonos amarillentos".

Desde el punto de vista estético, analiza: "El contraste con su barba oscura y su piel mediterránea genera un efecto rebelde y transgresor, más pensado para sorprender que para favorecer de manera clásica".

Al igual que Jesús Reyes, Nohemí Bermúdez habla de una declaración de intenciones. En su opinión, la nueva imagen de David Broncano representa un "movimiento estratégico".

David Broncano junto a sus compañeros de La Revuelta en FesTVal. Gtres

"Rejuvenece, conecta con una tendencia que hemos visto en músicos y deportistas y simboliza un reset personal y profesional justo en el arranque de su nueva temporada televisiva, convirtiéndolo en un sello visual tan comentado como mediático".

María Verardini, consultora de comunicación especializada en moda, también se refiere al cambio de Broncano como "una apertura, modernidad y ruptura con lo establecido".

Explica a este periódico que "este estilismo transmite que ya no está interesado en encajar en el molde clásico del hombre trajeado, sino en probar nuevas narrativas de masculinidad más flexibles, vulnerables y permeables a la estética asociada tradicionalmente con lo femenino".

Verardini añade que "al apostar por un traje desestructurado, transparencias y accesorios poco convencionales, proyecta la idea de que la fuerza no está en seguir la norma, sino en atreverse a cuestionarla". En su opinión, "comunica cercanía con debates actuales sobre género, diversidad y libertad de expresión a través de la moda".

En esta misma línea, explica que el estilismo que llevó el presentador en Vitoria -"transformando el traje de raya diplomática, incorporando volúmenes más amplios, transparencias y cinturones superpuestos- funciona como un discurso estético y cultural, que refleja un momento de cambio social donde la moda se entiende como un lenguaje capaz de ampliar horizontes y desafiar roles preestablecidos".

Tratamientos estéticos

David Broncano, por otro lado, se muestra con un aspecto más descansado, con menos fatiga en la ojera y una jugosidad cutánea, según explica a este medio Rachel Keys, enfermera dermoestética.

"Se nota una piel más uniforme, luminosa y con mejor textura, algo que suele conseguirse con tratamientos de cabina como mesoterapia con vitaminas, peelings suaves o incluso sesiones de hidratación profunda con ácido hialurónico no reticulado", comenta Keys.

Y aclara: "No hablamos de un cambio radical ni artificial, pero sí de un aspecto más descansado, con menos fatiga en la ojera y una jugosidad cutánea propia de quien ha reforzado su piel con un extra de cosmética profesional".

La experta asegura que este aspecto, "sumado al rubio platino, refuerza la sensación de renovación integral: un Broncano más atrevido en lo estético y también más consciente de la importancia de proyectar una imagen cuidada, fresca y mediática".