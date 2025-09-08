María del Monte pide 28 años de cárcel para su sobrino Antonio Tejado por el robo a su vivienda

El pasado 25 de agosto se cumplió el segundo aniversario del violento atraco que sufrieron María del Monte (63 años) e Inmaculada Casal (61) en su domicilio de Gines (Sevilla), en el que además de amordazarlas, agredirlas y amenazarlas de muerte, les sustrajeron una importante cantidad de dinero en efectivo, sus joyas más valiosas, y su colección de relojes de alta gama.

Un asalto que rondaría el millón de euros, y por el que el sobrino de la artista, Antonio Tejado (37), era detenido como presunto autor intelectual en febrero de 2024. Tras tres meses en prisión, el ex de Rosario Mohedano (46) salía en libertad provisional con medidas cautelares -como la retirada del pasaporte o la obligación de acudir a firmar al Juzgado cada 15 días- a la espera de juicio, y han sido numerosas las ocasiones en las que su abogado Fernando Velo ha insistido en la inocencia de su cliente mientras éste guarda un silencio sepulcral desde que abandonó la cárcel.

Después de un periodo de instrucción que se ha alargado más de un año, el pasado mayo el juez encargado del caso emitía el auto de procesamiento en el que se atribuye a Tejado cuatro delitos como "autor intelectual" del robo: Robo con violencia e intimidación en casa habitada y uso de instrumento peligroso; pertenencia a organización criminal; detención ilegal; y lesiones a las víctimas.

María del Monte e Inmaculada Casal en una imagen de archivo. GTRES

Y ha sido ahora cuando ha salido a la luz que la defensa de María del Monte e Inmaculada Casal piden 28 años y medio de prisión para Antonio por el asalto a su vivienda, acusándolo de ser el 'cerebro' del mismo.

Tal y como ha adelantado en primicia El Diario de Sevilla, la abogada de la pareja, Emilia del Río, presentó en julio un escrito formal al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla en el que sostiene que el atraco fue posible gracias a la información privilegiada que el exmarido de Alba Muñoz facilitó a los ladrones, apuntando que "recabó y transmitió puntualmente todos los datos necesarios para que el asalto pudiera culminar con éxito".

De ahí que la acusación particular atribuya a Tejado los mismos delitos que a los otros diez procesados (entre los que se encuentra el cabecilla de la banda criminal, Arseny Garibyan 'El Ruso'): robo en casa habitada en concurso medial con detención ilegal, además de cuatro delitos individuales de detención ilegal.

Antonio Tejado saliendo de la cárcel en Sevilla. GTRES

Delitos que sumarían en el caso del sobrino de la cantante un total de 28 años y medio de prisión, además de la prohibición de acercarse o comunicarse por ninguna vía con María e Inmaculada durante cinco años. En el escrito presentado por la abogada de la pareja se incluye además un agravante para Antonio por "abuso de confianza" al aprovecharse del vínculo familiar que le une a la artista -y retomar su relación con ella semanas antes del golpe- con el único objetivo de obtener información vital para llevar a cabo el robo con éxito.

En cuanto a las indemnizaciones por lo sustraído en el atraco -la aseguradora lo cifra en 267.000 euros y la acusación particular en aproximadamente un millón de euros-, Emilia del Río reclama una cifra millonaria. 242.361 euros para del Monte por bienes no cubiertos por el seguro y 11.600 euros por secuelas físicas y psicológicas; y 500.000 euros para Inma, además de 21.977 euros por lesiones.

Antonio Tejado ya ha reaccionado a la petición de su tía de una pena para él de 28 años y medio de cárcel. Como han revelado en Fiesta, el andaluz se sentiría "roto y decepcionado con su tía". Y, aludiendo a que en el volcado de su teléfono no se han encontrado datos como para pactar un robo, sigue manteniendo su inocencia de las acusaciones.