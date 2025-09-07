María Jiménez no recibirá su esperado homenaje en Sevilla en el segundo aniversario de su muerte: estos son los motivos

Se cumplen dos años del fallecimiento de la cantante María Jiménez. Fue el 7 de septiembre de 2023 cuando la sevillana dejó un legado musical que será recordado para siempre. Su música, su forma de ser y su alegría contagiosa han dejado una huella imborrable en el recuerdo de todas aquellas personas que la querían y admiraban.

Lejos de borrar el recuerdo de una de las artistas más emblemáticas de este país, su ciudad natal, Sevilla, ha querido rendirle homenaje dando su nombre a unos jardines de Triana: Jardines María Jiménez.

El pasado 26 de junio, el pleno del Ayuntamiento de la ciudad hispalense dio luz verde al reconocimiento de la cantante por su "dilatada carrera artística", con la que llevó con orgullo el nombre de Triana y de Sevilla.

María Jiménez tendrá unos jardines con su nombre al lado del Guadalquivir y del lugar donde nació en Sevilla EP Sevilla

Tal y como se anunció en julio, el homenaje a la cantante tendría lugar coincidiendo con el segundo aniversario de su muerte, concretamente el próximo domingo, 7 de septiembre. Sin embargo, según ha podido saber EL ESPAÑOL, dicho reconocimiento no se celebrará en esa fecha y ha sido aplazado.

El reconocimiento a la cantante estaba pensado desde hace varios meses, sin embargo, hay un obstáculo que impedirá que se celebre dicho homenaje. "Se iba a inaugurar este domingo día 7, pero se ha aplazado porque no está hecho", desliza a este periódico una fuente cercana a la familia de la cantante.

La ciudad ha decidido que dará nombre al Muelle Camaronero de Triana. Un espacio situado en la calle Betis, al lado del famoso Quiosco de las Flores y de la comisaría de la Policía Nacional, que fue recuperado como mirador de Sevilla, ya que se encuentra a orillas del río Guadalquivir. Este pasará a llamarse: Muelle Camaronero Jardines María Jiménez.

Se trata de una zona con gran valor histórico por su ubicación, ya que justo detrás, en la actual calle Gonzalo Segovia, se encontraba el conocido Puerto Camaronero. Allí vivían muchos de los pescadores que desarrollaban su trabajo en el río, convirtiéndolo en un enclave esencial para la vida de la ciudad en aquella época.

Vista de los Jardines María Jiménez desde el Paseo Alcalde Marqués del Contadero. EL ESPAÑOL

En los últimos años, el lugar ha sido recuperado y transformado en un mirador que hoy atrae a vecinos y visitantes. El espacio está rodeado de una variada flora, entre la que destacan especies como el eucalipto, la grevillea, el brachychiton, el hibisco, las camelias y la falsa pimienta, que aportan color y frescura al entorno.

El aplazamiento de este reconocimiento hace que quede en duda el que será el nuevo jardín de la cantante sevillana en Triana. Sin embargo, EL ESPAÑOL ha podido conocer que no hay fecha definitiva tras este aplazamiento, aunque esperan "no tenga que esperar otro año más". Pero, según deslizan a este medio, las cosas del Ayuntamiento "van muy lentas".

Además, la misma fuente señala que "no saben todavía si van a ponerle placa o estatua", algo que podría ser otro motivo por el que se ha aplazado el reconocimiento a la cantante de Se Acabó.

Aun así, tras conocer esta noticia sobre el homenaje a la cantante en Sevilla, este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sevilla, que no ha querido dar información al respecto, por lo que estarán a la espera de que este acto se haga una realidad.

Vistas de los Jardines María Jiménez desde la Calle Betis. EL ESPAÑOL

Para María Jiménez su ciudad siempre ha sido uno de los lugares más importantes del mundo, siempre ha estado presente, en su música y en cada una de sus apariciones públicas. Sin embargo, aún no ha tenido el reconocimiento por parte de su ciudad.

Eso sí, fue reconocida con la Medalla de la ciudad andaluza en el año 2022, en homenaje a su trayectoria. Tras su fallecimiento, muchas celebridades del mundo de la cultura reconocieron que siempre fue una mujer que llevaba Andalucía y Sevilla por bandera.

Sin embargo, nunca recibió la Medalla de Andalucía de las Bellas Artes en vida, la máxima condecoración que entrega la Junta de Andalucía a los personajes más relevantes de su territorio. Finalmente, en abril de 2024, fue entregada a título póstumo.

El reconocimiento a la cantante, en su Sevilla natal, tendrá lugar más pronto que tarde y, además, ya aparece en el callejero de la ciudad con el nombre de Jardines de María Jiménez, situado en uno de los lugares más visitados de la ciudad hispalense y bajo la atenta mirada de la Torre del Oro, que la contemplará cada noche al otro lado del río Guadalquivir.