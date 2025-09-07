Cristina Pedroche revela por qué apenas aparece con Dabiz Muñoz en las redes: "A 'marido' no le gusta el odio que genero"

Cristina Pedroche (36 años) ha vuelto a sorprender a sus seguidores al explicar el motivo por el que sus publicaciones junto a Dabiz Muñoz (45) son cada vez menos frecuentes.

La presentadora y colaboradora televisiva, muy activa en redes sociales, ha confesado que ha tomado esta decisión por respeto a los deseos de su marido.

En un mensaje compartido con sus seguidores, la presentadora y colaboradora de televisión ha aclarado que el conocido chef no es amigo de hacer alardes ante sus más de 3 millones de seguidores.

Cristina Pedroche, en su perfil de Instagram, junto a Dabiz Muñoz. Instagram

"Le echo de menos"

“A Marido cada vez le gustan menos las declaraciones de amor públicas, no le gusta todo el odio que genero y lo pasa mal”, explica.

De este modo, la comunicadora ha dejado claro que su discreción no responde a un distanciamiento sentimental, -como se llegó a rumorear hace unos meses, durante su segundo embarazo, después de mudarse a casa de sus padres-, sino a la necesidad de proteger la intimidad de la pareja frente a los comentarios negativos.

"Pero hoy no puedo evitarlo. Es que le amo mucho y le echo de menos", ha destacado al explicar las razones de las escasas apariciones y muestras públicas de afecto con su marido.

Aun así, la vallecana no ha podido evitar abrir su corazón con una emotiva despedida al chef, que se encuentra de viaje profesional.

"Eres mi todo"

A través de su cuenta de Instagram ha escrito: “Te acabas de ir y ya te echo de menos. Cada vez me cuestan más las despedidas, y sé que solo son unos días, pero me duele el corazón".

"Eres mi todo. Y tampoco quiero que pase el tiempo rápido porque quiero vivir el presente y disfrutar de cada segundo de los bebés, pero sin ti no es lo mismo. Aquí te esperamos, mamo. Te queremos, tus Pedroches", añadía en su mensaje.

Un mensaje en el que desvela también el apelativo cariñoso con el que se dirige a su compañero sentimental: "Mamo".

La madrileña ha acompañado su post de varias imágenes en las que aparece en actitud cariñosa con el cocinero, con el que tiene dos hijos: Laia, nacida el 14 de julio de 2023, e Isai, quien llegó al mundo el pasado 17 de julio, y cuyo carrito de bebé se puede ver también en su publicación.

Con estas palabras, Cristina ha vuelto a demostrar que, a pesar de la discreción que ambos han mantenido en sus respectivas redes a lo largo del último año, la complicidad y el amor entre ellos siguen intactos.

Unos días "para estar tranquila"

Lo cierto es que, de un tiempo a esta parte, Pedroche ha permanecido más callada que de costumbre en sus redes sociales. Ella misma ha adelantado que se trata de una pausa temporal y que "hay Pedroche para rato".

Asimismo, ha explicado los motivos del tiempo que ha permanecido alejada del universo online: "He cogido unos días, que se han convertido en semanas, para estar tranquila con mis bebés y conmigo misma sin notar la presión de las redes sociales ni leer los comentarios dañinos, porque sé que muchos o pocos, siempre hay".

"Me ha venido muy bien el haber estado este tiempo solo viviendo mi vida, sin ver nada más, sin compararme con nadie, dándome mis tiempos. Algún momento de bajón he tenido, pero nada que ver con la otra vez", puntualizaba.

Y confesaba cómo ha sido su día a día desde que se ha convertido en madre por segunda vez: ". Todos los pijamas manchados de leche, y la casa llena de pañuelos".