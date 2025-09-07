Qué fue de Julio Ruz, el exnovio de María Jesús Ruiz que fue expulsado de 'Gran Hermano' por "conducta inaceptable"

Corría el año 2000 cuando 14 desconocidos consintieron participar en un formato de televisión que les grabaría durante 24 horas cerca de tres meses. El formato recibió el nombre de Gran Hermano. Un cuarto de siglo después, el resto ya es historia.

A lo largo de estos 25 años, numerosos son los rostros reconocidos que han encontrado un hueco en la pequeña pantalla tras su paso por el reality por antonomasia de la televisión. Un apabullante éxito -el de Gran Hermano- que ha llevado con el tiempo a dar paso a diversas variantes del programa. Véase Gran Hermano VIP y Gran Hermano Dúo.

Personalidades tan variopintas como la periodista Irma Soriano (61) o la valenciana Ylenia Padilla (37) han concursado en alguna entrega del reality. También así la concejala Carmen López o la actriz Emma Ozores (64). Muchos de ellos han continuado su andadura en la pequeña pantalla. Otros, sin embargo, han dado paso a discretas vidas alejadas de todo el mundo de la farándula.

María Jesús Ruiz y Julio Ruz en 'GH DÚO' Mediaset España

Quizás el nombre de Julio Ruz no resulte a priori familiar. No obstante, el que fuera pareja de la miss María Jesús Ruiz (42) entre 2016 y 2018 se convirtió en uno de los rostros más destacados de la primera edición de Gran Hermano Dúo allá por el año 2019.

Si bien la andaluza se acabó alzando con el primer puesto, lo cierto es que su paso estuvo fuertemente marcado por las numerosas discusiones que mantuvo con Ruz. Es más, el empresario fue expulsado del programa por "conducta y comportamiento inaceptable". Una situación que dejó en shock a los habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra.

No fue su salida forzada de Gran Hermano Dúo el único motivo que llevó a Julio Ruz a acaparar titular tras titular cerca de siete años atrás. A comienzos del mes de abril de 2019, el empresario se convertía en noticia después de que la Fiscalía fallara con dos años y medio de cárcel y una elevada multa.

Julio Ruz en el plató de 'GH DÚO'. Mediaset España

El motivo, pretextó entonces el fiscal, era "el entramado de empresas" que había fundado la familia y en cuyas nóminas de los trabajadores se efectuaban las deducciones por las cuotas de la Seguridad Social pero que, presuntamente, esas cantidades no se ingresaban en la Tesorería.

EL ESPAÑOL tuvo la oportunidad de hablar con Julio entonces. El exnovio de María Jesús Ruiz, en conversaciones con este portal, se mostraba cauto y esperanzado. "Estamos bastante contentos dentro de lo que cabe", apostilló.

El paso de los años llevó a Julio a mantener un perfil público bajo. Apenas se conocían detalles sobre él y su nombre dejó de resonar en los programas de la pequeña pantalla. De hecho, la única ocasión en la que Ruz se convirtió en protagonista del extinto Sálvame estuvo relacionada con su llamativo cambio físico.

El cambio físico de Julio Ruz en 2020.

En el año 2020, reapareció en televisión con un espectacular cambio físico gracias a un injerto capilar. Dejó atrás su cabeza rapada por una melena más abundante y barba cerrada.

Cerca de cuatro años tuvieron que transcurrir para que Julio copara de nuevo un titular de la prensa nacional. En mayo de 2024, Julio fue entrevistado por la revista Semana para sincerarse sobre la historia de amor entre María Jesús Ruiz y Curro Rodríguez, actual pareja de la miss España 2004.

En palabras del empresario, la relación entre ambos era un "montaje". "Tenemos amigos comunes, yo sé por dónde va toda la historia, yo sé cómo se han movido. Lo que pasa es que a mí ni me va ni me viene la vida de esta señora. A mí lo único que me importa de ella es mi hija", confesó Julio en declaraciones para la citada cabecera.

A día de hoy, son escasos los detalles que se conocen con respecto a la vida privada de Ruz. A través de sus redes sociales, el que fuera concursante de Gran Hermano Dúo ha dejado constancia alguna que otra vez del inmenso amor que siente hacia su hija, fruto de su relación con María Jesús Ruiz.

Cabe puntualizar que en el año 2020, María Jesús Ruiz perdió la custodia de su hija en un juicio contra Julio Ruz, quien obtuvo la "guardia y custodia" de la menor en diciembre debido a la inestabilidad laboral de la madre, que trabajaba fuera de la provincia.

Es en X- anteriormente Twitter- donde el empresario se encuentra a día de hoy más activo. Su perfil, así, recoge publicaciones relacionadas con su ideología política así como algún que otro comentario indirecto hacia la madre de su hija.