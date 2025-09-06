Coto Matamoros reaparece y habla de su consumo de heroína y cocaína: "Tengo una relación amistosa con las drogas"

Lleva años alejado de los medios de comunicación, pero esporádicamente reaparece para conceder alguna entrevista puntual. Recientemente, Coto Matamoros (68 años) ha ofrecido una charla en el pódcast Worldcast, presentado por Pedro Buerbaum (30).

En su encuentro con el creador de contenido, el hermano de Kiko Matamoros (68) ha hablado de muy diversos aspectos de su vida: desde su infancia "difícil", sus "viajes" fuera de su propio cuerpo, su relación con las drogas o su inexistente vínculo con su gemelo.

"Mi madre debió ser objeto de un experimento que salió mal. Traer al mundo a algo así no es fácil", ha explicado al hablar del colaborador. "Tenemos personalidades casi opuestas".

Kiko Matamoros en ‘Tentáculos’.

Sobre Kiko Matamoros: "Uno odia al otro"

"Yo sufro eso que Freud definió como ambivalencia fraterna, que es cuando una persona desarrolla unos sentimientos contradictorios contra su hermano. En mi caso tengo una relación con una persona que tiene un trastorno psicológico serio. Y con eso tienes que aprender a vivir", ha confesado.

Al hablar de su hermano, Coto Matamoros se ha remontado a la infancia de ambos. Según él, la enemistad entre ellos surgió desde que eran pequeños.

"Uno odia al otro y no sabes por qué, pero hay una razón. Se compite desde niño", ha destacado. "En la familia se fomenta esa competición. Y siempre hay uno que gana y otro que pierde".

Coto Matamoros

"Este chico (Kiko) siempre tuvo dificultades con muchas cosas, sobre todo con las matemáticas, y todo eso le fue dejando un pozo de desesperanza", añadía.

"Luego te das cuenta de que tienes 40 años y el tío sigue compitiendo. Que tú no tienes ningún interés por competir con nadie, pero ves que eso va a ser eterno. La envidia realmente lo que desea es tu muerte, tu destrucción. Los envidiosos siguen envidiando a la gente después de muerta".

Coto Matamoros cree que los lazos familiares están sobrevalorados: "Lo de la familia es un prejuicio gitano. La sangre lo único que transmite son enfermedades". Para él, no tiene mucho sentido "la obligación de querer a alguien que lo que quiere es hacerte daño".

"Me gastaba el dinero en heroína. No comía"

Coto Matamoros ha narrado cómo empezó a tomar estupefacientes "a los 15 años". Y "con heroína directamente".

"Voy a Tenerife a estudiar. Tenerife era uno de los pocos lugares donde había heroína en España, porque tenía mucho tráfico de pesca, coreanos... Había una señora que vendía heroína. Y allí seguí un par de años hasta que un día llegué a ver a mi madre aquí en Madrid y dijo: 'Este se está muriendo, qué le pasa, ¿no?'", ha contado.

"Me empezó a llevar por todos los médicos y ninguno sabía nada. Porque no es que la heroína me estuviera haciendo adelgazar, es que yo todo el dinero que tenía me lo gastaba en heroína. No comía", puntualizaba.

Decidió dejar el consumo de heroína para evitar hacer daño a su progenitora: "Una vez que volví a Tenerife, pensé que no me compensaba darle un disgusto a mi madre o que mi madre estuviera preocupada por un vicio que yo tenía, ¿no? Así que decidí cortarlo y lo corté del tirón".

Coto Matamoros, en su reciente entrevista en un podcast. Worldpress.

"El mayor desengaño que me he llevado con la droga, la mayor decepción ha sido el mono de la heroína, que yo pensaba que, bueno, todo el mundo decía, oh, eso es insuperable, eso es una mierda", ha expresado.

Dejar la heroína, según él, son "dos gripes o tres". Son "cinco días que estás mal, pero una vez que lo pasas no hay más". Eso sí, luego "lo sustituyes por la cocaína".

Coto Matamoros cree que ha sabido mantener a raya el consumo de drogas: "Soy un tipo muy frío para todo eso. Sé que las drogas destruyen a todas las personas, pero hay otro tipo de personas, entre las que me encuentro, que tienen cierta facilidad de control sobre la droga".

"Esto es jodido decirlo, porque la gente se puede equivocar. No recomiendo a nadie que se drogue", ha matizado. "Respeto la libertad individual de alguien que decida drogarse. Es una decisión personal".

A día de hoy, define su relación con las drogas como "amistosa". "Las drogas son elementos neutros. Yo nunca he abierto una bolsa o un paquetito de esos y no me ha dado un tiro, ni me ha pegado, ni me ha insultado. De ahí es de donde hay que partir", ha asegurado.

Cabe recordar que Coto Matamoros sufrió un ictus en 2023, pero eso no impidió que continuara consumiendo drogas. "No dejo nada. La vida es una actitud. Yo sé que la gente, con la edad, puede que lo deje todo. Hay riesgo, es evidente, puedes sufrir infartos o un ictus... Pero la vida si no experimentas o buscas emociones es un coñazo", dijo en abril de 2024.

Coto Matamoros en la presentación de su libro en 2018.

Sus "5.500 experiencias" extracorpóreas

El que fuera colaborador de Crónicas Marcianas se ha sincerado al hablar de su niñez: "Mi infancia fue difícil porque yo era un niño difícil, un inadaptado con una educación severísima y un padre muy severo".

Muchos de sus años de escolar los pasó en un internado que estaba a tan solo "100 metros" de su casa: "Me la pasé preso, interno, porque no acepté nunca amoldarme a lo que ellos querían. No era fácil vivir sin tus padres y sin familia en un internado".

En su charla ha abordado también sus experiencias extracorpóreas. Cuando el entrevistador le comentaba: "Me han comentado que a veces sales de tu cuerpo", respondía: "Tengo más de 5.500 experiencias de este tipo. ¿A dónde viajas? Viajas a donde quieras viajar. Viajas en el momento y viajas por todo el universo".

Coto Matamoros y Carlota Prado en un combo de Jaleos.

"Tengo un problema, y es que soy asocial. No sé si es un problema o una ventaja al final. Rechazas la sociedad, la relación con los demás, eres una persona muy solitaria e independiente y tiendes a buscar rincones y espacios donde te puedes sentir realmente a gusto", ha declarado. "Eso es lo que me inclinó a conocer el mundo siendo joven".

En lo relativo a su vida sentimental, mantiene una relación de pareja: "Me he casado cinco veces, más unas cuantas relaciones que han sido un auténtico fracaso. Ahora tengo una relación de pareja, pero no nos hemos casado, afortunadamente para ella"

"Yo he buscado permanentemente compartir mi vida con alguien del sexo opuesto, independientemente de que fuera más guapa o más fea, más rica o más pobre", ha expresado.

Coto Matamoros, que durante décadas fue un enfant terrible de la pequeña pantalla, se considera a sí mismo un rebelde. Una persona "muy contestataria" y antisocial. Alguien que da gran valor a "la pasión" y que es "un gran creyente en Dios". En su caso, "lo que me apasiona es tocarme los huevos".