El día que Giorgio Armani se fijó en Cayetano Rivera y logró que el torero desfilara para él: su 'flechazo' en una tienda

Cuando Giorgio Armani conoció a Cayetano Rivera Ordóñez (48 años) se quedó prendado de él (¿Y quién no?) Corría el año 2006, era octubre, y el diseñador y el hijo de Paquirri y Carmina mantenían un breve encuentro casual en Valencia.

El maestro de la costura había acudido a la ciudad del Turia para recoger un premio e inaugurar una tienda Emporio Armani. El diestro pasaba por allí sin saber que el 'rey de la moda' estaba dentro, y cuando el italiano le vio, "se le iluminó la cara", según cuentan.

Así comenzó el 'idilio' de Armani con Cayetano que con los años se tornaría en amistad. Tanto que este jueves, 4 de septiembre, el torero ha sido uno de los personajes públicos que ha querido sumarse a las condolencias por la muerte del nonagenario tras una infección pulmonar.

En la retina de los amantes de la moda y de los aficionados a los toros hay un día grabado que une a estos dos hombres. El día que ambos mundos se fusionaron por primera vez en la historia con Cayetano Rivera desfilando para Giorgio Armani en la Semana de la Moda de Milán en enero de 2007.

Impoluto, con un traje de sastre negro diseñado especialmente para él, el matador fue el encargado de cerrar el desfile del diseñador italiano del brazo de Roberta, la sobrina de Armani y su mano derecha.

"Es muy elegante, muy gentil y nada prepotente", comentó el modisto sobre las cualidades que le habían llevado a fijarse en Cayetano.

Roberta Armani y Cayetano Rivera. Getty Images

Aunque no era su entorno, y a pesar de pensar que no encajaría como el propio Rivera expresó, Cayetano defendió la creación de Armani con absoluta maestría. Le llovieron los piropos e incluso se escuchó algún ¡ole! entre el público.

Armani ya no se fue de la vida del torero estando presente en otros momentos importantes del diestro tanto profesionales como personales. Dos años después de aquel famoso desfile, que ya es historia de la moda, Armani creó para el torero el traje de luces que luciría en la Goyesca de Ronda: un diseño histórico, de una belleza sin precedentes, en tonos grises y beige, que incluía una capa española.

El traje se había confeccionado en 2008, pero no se estrenó hasta 2009, ya que una lesión del torero impidió su uso el año anterior.

Traje de luces de Armani para la corrida Goyesca de 2009 en Ronda. GTRES

Boda con Eva González

El 6 de noviembre de 2015, Cayetano dio el 'sí, quiero' a Eva González en una ceremonia religiosa celebrada en Mairena de Alcor (Sevilla). A diferencia de la mayoría de las bodas donde el foco se pone sobre el traje de la novia, en esta ocasión, el del novio, también tuvo su protagonismo.

Y es que Giorgio Armani diseñó el elegante y clásico chaqué negro que el torero lució en uno de los días más especiales de su vida. Lo combinó con un chaleco y corbata gris.

Eva González y Cayetano Rivera en su boda. Getty Images

La relación afectiva entre Cayetano y Giorgio Armani continuó en la intimidad, pero no volvieron a coincidir de manera pública. "Grazie, Giorgio", junto a un corazón, es el mensaje que Cayetano ha compartido en un post de Instagram.