Chanel habla de su relación con St. Pedro: "Estoy muy feliz, aunque ya nos conocéis; somos muy calladitos"

Bajo un bonito atardecer, las calles de Madrid se han llenado de zombies para recibir a las estrellas internacionales que le dan vida a los personajes de The Walking Dead: Daryl Dixon. Este jueves, 4 de septiembre, se ha presentado en la plaza del Callao de la capital la nueva temporada de la serie, una temporada que se ha grabado en España y que está protagonizada por actores españoles.

Aunque el reparto en su mayoría es nacional, dos de sus rostros más conocidos han hecho que el centro de Madrid se colapse. Norman Reedus (56 años) y Melissa McBride (60)han hecho que una repleta plaza del Callao coree sus nombres entre zombies y una zona fan muy impactante. Entre los invitados, personajes como Eduardo Noriega (52), Verónica Romero (47), Inés Hernand (33) o la mismísima Chanel Terrero (34) se convirtieron en protagonistas de su alfombra roja.

De hecho, la cantante que representó a España en el festival de Eurovisión en 2022 mantuvo una conversación con EL ESPAÑOL y nos descubrió cómo se encuentra actualmente, en qué momento profesional se encuentra y sus ganas de volver a la ficción. "Podría ser la zombie latina", ha exclamado a este medio bromeando.

Todo esto, dejando claro que su relación personal y de amor con el cantante St. Pedro (29), saltó a los titulares en junio de 2024. Su relación sentimental fue motivo de revuelo durante unas semanas, ya que hubo programas de televisión que publicaron imágenes de ella con su nuevo chico, tras el paso del canario por el Benidorm Fest 2024.

¿Cómo se encuentra ahora que todo vuelve después de este verano?

Muy bien, la verdad. Este verano me lo he tomado con tranquilidad. Yo necesitaba descansar, oxigenarme, recolocarme y seguir. Estoy muy contenta, de verdad.

¿En qué momento profesional se encuentra tras los cambios que han sucedido en su carrera artística?

La verdad es que estoy súper colocada en lo que estoy haciendo. Estoy disfrutando lo que hago, desde la semilla de la idea hasta el resultado. Los profesionales con los que me estoy encontrando trabajando son espectaculares. Hay gente súper talentosa. Sinceramente, estoy disfrutando muchísimo el proceso de lo que he hecho. Miro para atrás y lo disfruto. Estoy muy satisfecha, de verdad.

Se le ha podido ver este verano en la fiesta de cumpleaños de Javier Ambrossi. ¿Qué tal es una fiesta de Los Javis, desde dentro?

Yo flipé mucho, sobre todo porque estaba compartiendo espacio con Carmen Machi, Almodóvar, los Javis… no sé, yo flipé mucho. Estaba rodeada de iconos del movimiento. Lo disfruté muchísimo, aunque tengo que confesar que dejé apartado un poco mi personaje, el que me pongo siempre que me subo a un escenario, para disfrutar un poco con ellos. Además, presenté mi último single en directo por primera vez allí con ellos… ¡y qué mejor sitio! Un lugar donde sabía que me iban a acoger bien.

Además, este verano ha celebrado su cumpleaños. ¿Cómo lo sintió?

Ay, sí. Este año fue muy especial y lo pasé genial. Rodeada de gente que me quiere, a quienes quiero, y disfrutando, celebrando y descansando, sobre todo.

¿Qué tal va su relación con St. Pedro? No soléis mostraros mucho en redes juntos, pero ¿está todo bien?

Vas directo, eh, amor. ¡Me encanta! (entre risas) Pues, sinceramente, estoy muy feliz. Estoy enormemente feliz, no te puedo decir otra cosa. Ya nos conocéis, somos muy calladitos.

Viéndolo con perspectiva, aquellas imágenes de los dos paseando por Madrid de la mano, ¿le molestaron? ¿Le hubiese gustado contarlo de otra manera?

Yo siempre digo una cosa, y es que lo que sucede conviene. No te puedo decir más. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Hay veces que hay que dejar a la vida que fluya.

¿Viven juntos?

Pero, ¿qué más quieres saber? No hablo de mi vida privada (risas). No hablo mucho, quiero decir. Pero estamos muy bien, ¿qué te voy a decir?

Chanel y St. Pedro en una de las pocas fotografías que han compartido juntos. Instagram

Pero, en algún momento, ¿suenan campanas de boda?

No, no, no, olvídate de eso (a carcajadas).

En cuanto a su vida profesional, hace unos meses se publicó su último single, Zakaza. ¿Se siente satisfecha con los resultados?

Sí, estoy muy satisfecha. Es un tema que homenajea a la cultura boiler room y que también al colectivo LGTBIQ+, en el cual ha tenido una acogida brutal en los conciertos. Lo he flipado muchísimo: la gente la cantaba de principio a fin. Ha sido una celebración dentro de una canción de reivindicación.

Y después de todos los conflictos musicales que ha tenido, ¿le están dejando hacer lo que quiere finalmente?

Sí, de verdad. Por fin. Estoy muy feliz. ¿Por qué me preguntas eso? Yo he hablado mucho de eso, ya sabemos todo.

Estando en la premiere de The Walking Dead: Dyron Dixon, ¿se plantea volver a la ficción?

Me encantaría mucho. La ficción es algo que siempre tengo en mi corazoncito y, además, suelo jugar mucho con ella cuando actúo. Así que sí, encantadísima de volver.

Y de volver a la ficción de la mano de esta saga, ¿qué personaje le gustaría hacer?

No sé… de una Catwoman, una luchadora. Alguien que tenga mucho físico. La zombie latina (risas).