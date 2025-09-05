Dos años sin María Teresa Campos: una íntima y privada misa homenaje y las dos alegrías que no pudo disfrutar

Quien se dedica al periodismo y, muy en concreto, a la crónica social en España tiene un día especialmente marcado en rojo, por lo aciago vivido, en su calendario vital: el 5 de septiembre de 2023. Ese día, perdía la vida una leyenda de la comunicación: María Teresa Campos.

La Campos, para todos los que la conocieron o aprendieron de ella, o la tomaron como referencia en sus carreras. María Teresa fallecía a los 82 años a causa de una insuficiencia respiratoria y tras un tiempo aquejada de un deterioro cognitivo.

Su pérdida dejó huérfanos a muchos compañeros de profesión, y rota a toda una familia, que perdía, más allá de la rutilante presentadora, a una madre, a una abuela, a una hermana. Ese día 5, en el madrileño Tanatorio de La Paz, en Madrid, no cabía un alfiler.

María Teresa Campos, feliz, en un acto promocional de Mediaset España. Gtres

Todos quisieron despedirse de Teresa. Fue mucho el dolor que afrontaron sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego (58), enlutadas, a las puertas del centro fúnebre. Campos fue incinerada y sus restos se trasladaron a Málaga, donde descansan junto a su madre, Concepción.

Dos años han transcurrido desde aquel tristísimo día, y muchas, puede que demasiadas, cosas han pasado desde el deceso de la matriarca, la mujer que tenía a toda su familia unida y a raya. Antes de caer enferma, la cordialidad se respiraba en la familia Campos.

Y cuando hubo malentendidos, ella los solucionaba rápido con una llamada o toque de atención. Al caer débil de salud, llegaron varios tsunamis mediáticos y familiares. Hoy, afortunadamente, todos los miembros Campos transitan por un trance tranquilo.

Calmado. O por lo menos, sin tantas turbulencias. EL ESPAÑOL conoce que está en los planes de la familia realizar una misa homenaje, pero no hay nada cerrado. No será, eso sí, este viernes día 5. Entre otros motivos, porque Terelu "tiene trabajo, vuelve a ¡De Viernes!".

La comunicadora, feliz, posando en una imagen captada en 2014. Gtres

Este diario se pone en contacto con Terelu para saber acerca de este aniversario, y la periodista desliza únicamente: "De hacerse algo, será totalmente privado". No obstante, EL ESPAÑOL confirma que sí, que se hará misa, aunque no coincida con el día de la muerte.

Incluso, vendrán familiares de Málaga, según los datos que controla este periódico. Sea como fuere, hoy, dos años después, la figura de María Teresa Campos sigue muy vívida para los españoles, pues se la recuerda constantemente.

Tanto a nivel familiar como televisivo. Este pasado verano, por ejemplo, su primogénita Terelu le ha rendido, durante cinco fines de semana, un homenaje en televisión, a través de su sección Aires de Fiesta, en Telecinco.

"Cada programa que hago es un homenaje a mi madre", manifestó Terelu en su entrevista con EL ESPAÑOL, publicada el pasado día 31 de agosto. Conviene puntualizar que Aires de Fiesta conserva el espíritu de ¡Qué tiempo tan feliz!, el último programa que presentó Teresa en Telecinco.

En él, en efecto, Teresa fue feliz y, de hecho, hay quien sitúa su cancelación de la parrilla de Telecinco, en abril de 2017, como el punto de inflexión en la estabilidad emocional de María Teresa.

En otro renglón, en estos dos años, hay un apartado en el que la Campos habría sido feliz: el familiar. Cuentan quienes conocieron a la Campos que sentía debilidad por su familia. Por encima de su faceta de madre, en el último tramo antes de la enfermedad disfrutó como abuela.

María Teresa Campos, en el plató de '¡Qué tiempo tan feliz!'. Gtres

Le dedicó tiempo de calidad a sus nietos y, en el colmo de la felicidad, fue consciente y celebró a su manera -ya estaba débil en su deterioro- la noticia del enlace de su nieto mayor, José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego.

Incluso compartió una anécdota divertida con su nieto, José María, cuando él le anunció que se iba a casar. Así lo compartió Campos a la agencia Europa Press. Dijo Teresa que le espetó a su nieto lo que sigue: "¡Qué alegría más grande, que quería yo que me hicieran bisabuela!".

Almoguera, en ese momento, le dijo: "Abuela, yo sólo he dicho que me voy a casar". Finalmente, ese deseo se cumplió con el nacimiento del hijo de José María y Paola Olmedo. Un alumbramiento que la andaluza de adopción ni vivió ni disfrutó, pero que habría acogido con gran alborozo.

Así lo corroboró Terelu en la citada interviú: "Mi madre hubiera disfrutado muchísimo. Tanto del hijo de mi sobrino José María como del de mi hija. Muchísimo. Lo que pasa es que bueno, pues las circunstancias son así en la vida".

Añadió la madre de Alejandra Rubio (25): "Yo he visto a mi madre con la hija de Toñi Moreno que se derretía. Vamos, no sabes cómo era la cosa. Imagínate lo que hubiese sido con sus bisnietos".

Y si emoción hubo con el pequeño Marc, la misma en el caso del hijo de Alejandrita, como la llamaba ella. Estos dos nacimientos, el de Marc y el de Carlo, son las dos alegrías que Teresa no pudo vivir, no pudo disfrutar.

Hoy, en este segundo aniversario de su muerte, hay un único aspecto que no gustaría a Teresa: la suerte de disputa que parece que libran -sólo en los platós- Alejandra Rubio y su primo, José María Almoguera. Ella era poco amiga de polémicas.

Pero terminemos con algo que sí pondría muy contenta a María Teresa Campos: ver a sus hijas trabajando en televisión, en el medio para el que nacieron. Sobre todo, ver a Terelu presentando. Teresa sabe lo mucho que pidió para que ese sueño se hiciera realidad en la vida de su hija mayor.