La gran sorpresa de Isabel Preysler que nadie esperaba: publicará su autobiografía, titulada 'Mi verdadera historia'

Este jueves, 4 de septiembre de 2025, el gremio periodístico especializado en crónica social ha recibido una de las grandes sorpresas de la temporada, de este nuevo curso que acaba de estrenarse con el mes de septiembre: Isabel Preysler (74 años) ha escrito su autobiografía.

Por primera vez, y después de varias obras no autorizadas que se han escrito sobre su vasta y apasionante historia, la reina de corazones ha dicho 'sí' y se ha lanzado a la aventura literaria de su vida: contar en primera persona quién es María Isabel Preysler Arrastia.

La que fuera mujer de Julio Iglesias (81) ha decidido poner en orden su existencia, como avanza ¡HOLA!: llevar a papel su vida; sus luces y sombras, y despejar, de paso, esos "mitos" que de ella se han tejido en el mapa del papel couché durante décadas.

Isabel Preysler en un acto público, hace un tiempo. Gtres

Sabido es que desde que llegó a España, procedente de su lugar de origen, Manila, Filipinas, mucho se ha escrito y rumoreado y especulado sobre Isabel. Algunos artículos de prensa y obras biográficas que de ella se han nutrido no han sido de su agrado.

De hecho, la que fue esposa también de Miguel Boyer ha manifestado su enfado o disconformidad sobre algunos pasajes que se han plasmado en los medios de comunicación. Ahora, y con el ánimo de esclarecer su historia -su verdadera historia-, Preysler alumbra su autobiografía.

La 'reina de corazones' en una foto captada en 2012, en Madrid. Gtres

Unas memorias que publicará, el próximo 22 de octubre, la editorial Espasa, y que ya prometen convertirse en todo un fenómeno de ventas. Informa el citado medio que con este libro la madre de Tamara Falcó (43) quiere "romper de una vez por todas con los falsos mitos".

Recorrerá "con sinceridad" "los capítulos más importantes de su pasado, de su infancia en Filipinas a los grandes amores que marcaron su vida".

Se sostiene desde la editorial, y subraya la citada revista, que entre las páginas de esta obra se encontrará a una Isabel, a una mujer "valiente, autocrítica, tolerante, divertida y, sobre todo, defensora a ultranza de la libertad individual".

Se defiende, como antesala de la obra, que la que fue última pareja del laureado Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa incidirá en la libertad y la independencia con la que ha enfocado y dirigido su vida.

Dice Isabel estar en paz con su vida, haber alcanzado, así, a sus espléndidos 74 años un solaz y una serenidad que se reflejan en su día a día. Preysler viajará al pasado y no se dejará ningún renglón sin abordar: desde su infancia a su adolescencia y vida adulta.

Apasionante vida

Isabel junto a Ana Boyer, Julio José y Tamara Falcó, en una imagen captada en 2011. Gtres

Isabel Preysler, icono de la elegancia y figura clave de la crónica social española, ha vivido una vida marcada por la elegancia, el misterio y algunos sonados romances con algunos de los hombres más influyentes del país.

Su historia es una de los más agitadas y trepidantes y apasionantes del papel couché, siempre envuelta en un aura única y magnética.

Su primer matrimonio fue con el cantante Julio Iglesias, con quien se casó en 1971. De esa unión nacieron tres hijos: Chábeli (54), Julio José (52) y Enrique Iglesias (50), este último convertido en estrella internacional de la música.

La relación terminó en 1978, tras años de rumores de infidelidad y distancias prolongadas por los compromisos profesionales del artista. En 1980, Isabel contrajo matrimonio con Carlos Falcó, marqués de Griñón.

Isabel junto a Mario Vargas Llosa. Gtres

De esa relación nació Tamara Falcó, hoy marquesa de Griñón y rostro habitual en televisión. El matrimonio duró cinco años y se disolvió en 1985.

Su tercer marido fue Miguel Boyer, exministro socialista, con quien vivió una relación considerada por muchos como su gran amor. Estuvieron juntos hasta la muerte de Boyer en 2014, y tuvieron un hija en común, Ana (36).

Más recientemente, Isabel mantuvo una relación con el escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Aunque no llegaron a casarse, su romance fue muy seguido por los medios hasta su ruptura en 2022.

Madre de cinco hijos, abuela orgullosa de ocho nietos, y eterna protagonista de las páginas del corazón, su vida amorosa, personal y familiar es parte inseparable de su leyenda.