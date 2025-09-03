La calle de María Teresa Campos en Málaga ya figura en el callejero dos años después de su muerte: todas las novedades

La muerte de María Teresa Campos dejó un vacío irreparable en el mundo de la comunicación hace dos años. La que fuera una de las periodistas más conocidas del panorama nacional falleció a los 82 años, dejando un legado que pocas mujeres han logrado en la historia del periodismo.

Tras su fallecimiento, se ha hablado mucho sobre el homenaje que le rendirá su ciudad natal. Un reconocimiento público donde Málaga será la protagonista, lugar en el que pasó la mayor parte de su vida y que la periodista llevaba siempre por bandera. A pesar de haber nacido en Tetuán, María Teresa siempre se consideró malagueña y llevó con orgullo el nombre de la capital de la Costa del Sol.

EL ESPAÑOL, en marzo de 2025, descubrió el barrio donde se situará la calle dedicada a la periodista, repleto de nombres de estrellas emblemáticas de la cultura y a cinco minutos del mar. Este miércoles, 3 de septiembre, este medio ha podido confirmar que la calle que llevará su nombre llegará más pronto que tarde y que ya aparece en el callejero actualizado de la ciudad andaluza.

La Calle Periodista María Teresa Campos Luque en el callejero de Málaga. EL ESPAÑOL

Lejos de formar parte de una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, el centro histórico, que tanto le gustaba a la periodista, la calle estará en una zona de nueva construcción que pretende convertirse en la nueva milla de oro de Málaga.

Se trata de una vía paralela a la calle de Marilyn Monroe, de doble sentido con aparcamientos a ambos lados y a dos manzanas del paseo marítimo Antonio Machado, que también está concluyendo sus últimos metros de longitud para terminar de enmarcar la ciudad.

Como se puede ver en la imagen, la calle llevará el nombre de "Calle Periodista María Teresa Campos Luque", tal y como querían sus hijas, y ya forma parte del callejero de Málaga. Solo queda pendiente la fecha de inauguración, que se determinará cuando la zona elegida para este homenaje esté completamente construida y terminada.

La construcción del primer pabellón de la UAX Mare Nostrum finalizado. EL ESPAÑOL

En este área, como avanzaba EL ESPAÑOL en marzo de este año, se está construyendo una nueva universidad, concretamente el "Campus Universitario en Málaga de Alfonso X El Sabio. Mare Nostrum". Las obras comenzaron en enero de 2025 y, aunque está previsto que finalicen en septiembre de 2026, los trabajos ya están muy avanzados.

Calles con menos de 20 años de historia y en pleno auge serán los cimientos de la vía que llevará el nombre de una de las periodistas más queridas de Málaga. María Teresa Campos, que siempre quiso formar parte del legado de su ciudad, recibirá su gran homenaje cerca del río Guadalhorce y en las inmediaciones del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, uno de los recintos más importantes de la ciudad.

Así evoluciona su nuevo barrio

Las obras de la universidad privada, que confirmó el alcalde Francisco de la Torre (82 años) y que estará junto a la ya famosa calle, se encuentran en un estado muy avanzado.

Los tres pabellones en construcción de la UNAX Mare Nostrum en Málaga. EL ESPAÑOL

Uno de los pabellones ya está terminado y otros tres se mantienen en esqueleto, formando parte del nuevo campus universitario. Rodeado de zonas verdes y ubicado a lo largo de una gran manzana, el complejo rozará los límites de la ciudad por un lado y hará frontera con la Avenida Imperio Argentina por el otro.

Por otro lado, en dirección a la playa de la Misericordia, se está construyendo lo que pretende convertirse en una de las zonas más lujosas de Málaga. Aunque se sitúe casi en el extrarradio de la ciudad, a escasos minutos de la calle de la periodista se levantan varias torres de viviendas que, según el portal Idealista, tienen precios que van desde los 645.000 hasta el millón de euros. Esto no solo revaloriza la zona, sino que también refleja el alto nivel que alcanzará este área de la ciudad en los próximos años.

La Calle María Teresa Campos Luque en Málaga al caer la noche. EL ESPAÑOL

Como ya avanzaba este medio a principios de año, la periodista estará acompañada de grandes personalidades en su calle-homenaje. La actriz Marilyn Monroe, la cantante y folclórica Imperio Argentina, fallecida en 2003, y la reconocida pianista Alicia de Larrocha, que nos dejó en 2009, serán algunas de las figuras que rodearán simbólicamente la vía.

Además, contará con la cercanía de Antonio Machado, que da nombre al paseo marítimo, y se conectará con la prolongación dedicada a Antonio Banderas (65), actor de proyección internacional. También estará cerca de la escultura de Antonio Molina, ubicada en el paseo marítimo junto al mar, integrando así un entorno lleno de referencias culturales y artísticas.