Cristina Pedroche reaparece tras mes y medio desaparecida en redes: "He tenido algún momento de bajón"

Cristina Pedroche (36 años) ha regresado a Instagram tras un mes y medio desaparecida en redes sociales. El pasado mes de julio, tras dar a luz a Isai, su segundo hijo en común con el chef Dabiz Muñoz (45), la colaboradora dejaba a un lado las plataformas online.

Ha sido en la mañana de este martes, 2 de septiembre, cuando Pedroche ha reaparecido. Cristina, así, ha publicado una extensa carta explicando los motivos de su ausencia. "Claro que iba a volver. Hay Pedroche para rato", ha comenzado diciendo.

"He cogido unos días, que se han convertido en semanas, para estar tranquila con mis bebés y conmigo misma sin notar la presión de las redes sociales ni leer los comentarios dañinos, porque sé que muchos o pocos, siempre hay", prosigue el escrito. Además, ha destacado Pedroche la diferencia con respecto a su primer embarazo.

"Hace dos años, cuando nació mi primera hija, no me di este tiempo, os conté muchas cosas, os mostré mis sentimientos, me abrí en canal cuando más vulnerable estaba…y ya sabéis que no me fue muy bien", ha verbalizado Cristina, haciendo alusión a todas las críticas que recibió en el nacimiento de su primogénita, Laia, en 2023.

En esta línea, ha aprovechado la periodista para confesar cómo ha vivido estas semanas alejada de las redes sociales: "Me ha venido muy bien el haber estado este tiempo sólo viviendo mi vida, sin ver nada más, sin compararme con nadie, dándome mis tiempos. Algún momento de bajón he tenido, pero nada que ver con la otra vez".

Fue la semana pasada cuando Cristina Pedroche planeó regresar a sus redes sociales. Sin embargo, según ella misma ha desvelado, "no tenía ninguna buena foto". "Intenté hacerme una en la piscina. Al final he decidido subiros mi verdad, mi felicidad y mi momento", ha continuado.

A lo largo de este tiempo apartada de las redes sociales, la de Vallecas ha puesto el foco en su faceta como madre. "En este tiempo solo he estado en casa, con moño y dando teta. Me paso todo el día con uno, con la otra o con los dos a la vez en la teta. Todos los pijamas manchados de leche, y la casa llena de pañuelos", ha confesado.

Una extensa carta la que ha publicado Cristina en la mañana de este 2 de septiembre. Un escrito que ha culminado agradeciendo a todos aquellos que se han preocupado por ella. También así a lo que ella llama sus haters.

"A los que me habéis estado criticando y mandando odio aún cuando no subía nada, quizás deberíais apuntaros a algún curso o algo ahora que estamos en septiembre, que parece que os sobra el tiempo", ha finalizado Pedroche.

Las palabras que ha compartido la colaboradora de Zapeando han venido acompañadas de una fotografía en la que Pedroche se muestra en pijama. Sonriente, Cristina ha sacado a la luz una instantánea en una sala de juguetes, en la que se aprecia su ropa manchada de leche, como ella misma ha desvelado en el escrito.

La publicación, como era de esperar, acumula ya miles de likes y comentarios arropando a Cristina. "Aquí estábamos esperándote, belleza", ha escrito Tamara Gorro (38). Bea Archidona (41) o Joana Sanz (33) -esposa de Dani Alves (42)- han sido otros de los rostros reconocidos que han apoyado a la madrileña en su vuelta a redes.

Quien no ha mostrado interacción alguna en el post es Dabiz Muñoz. Al cierre de este artículo, el prestigioso chef no ha comentado la publicación de la madre de sus hijos. Cristina, cabe apuntar, tampoco le ha mencionado en el escrito.

Fue el pasado mes de julio cuando Cristina Pedroche y Dabiz dieron la bienvenida a su segundo hijo en común. La propia dupla comunicó la buena noticia a través de su perfil de Instagram.

"Pues sí, el amor se multiplica. Isai Pedroche Muñoz", confirmaron en sus respectivas cuentas. En aquel momento, se perdió la pista de la madrileña en redes.